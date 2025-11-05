90 Minuten Wahnsinn - Olympia gegen ASV, mehr Lingen geht nicht! Bezirksliga Weser-Ems – 09.11.2025, Anstoß 14:00 Uhr, Sportanlage Diekstraße Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 3 Altenlingen Laxten

Es ist wieder soweit - Derbyzeit in Lingen! Wenn am kommenden Sonntag, den 9. November 2025, der SV Olympia Laxten den ASV Altenlingen an der Diekstraße empfängt, steht die Stadt erneut im Zeichen des Fußballs. Schon Mittwoch liegt spürbare Spannung in der Luft, denn: Die Derbywoche hat begonnen! Beide Teams fiebern dem traditionsreichen Duell entgegen, das in dieser Saison gleichzeitig den Abschluss einer intensiven Hinrunde markiert.

Formkurve, Tabellenplatz oder Ergebnisse aus der Vorsaison? All das spielt am Sonntag keine Rolle. In einem Lingener Stadtderby zählen nur die 90 Minuten voller Leidenschaft, Kampf und Emotionen, egal ob auf Natur- oder Kunstrasen. Für Olympia-Trainer Daniel Holtgers wird es das erste Stadtderby an der Seitenlinie sein. Sein Gegenüber, ASV-Coach Jan Zevenhuizen, kennt die besondere Atmosphäre dieser Begegnung dagegen bestens. Laut FuPa-Statistik ist das Duell in den letzten Jahren äußerst ausgeglichen verlaufen, beste Voraussetzungen also für ein packendes Spiel!

Die Vorfreude ist groß: Beide Lager erwarten zahlreiche Zuschauer und eine stimmungsvolle Kulisse. Schon beim Derby am 28.04.2019 verfolgten laut FuPa-Ticker 283 Fans das Duell, doch dieses Mal dürfte die Resonanz noch größer werden. Zur Einstimmung hat FuPa sogar das Derby von 2019 im Stil der 11Freunde neu aufgelegt, ein nostalgischer Rückblick, der Lust auf mehr macht. Jetzt gilt’s: Der ASV will seinen Anhang begeistern, Olympia will im eigenen Wohnzimmer punkten und ganz Lingen darf sich auf ein echtes Fußballfest freuen. Anstoß ist am Sonntag, 09.11.2025, um 14:00 Uhr an der Diekstraße in Laxten. Kommt vorbei, unterstützt euren Verein und erlebt das Derby live! Achtung, Nostalgie! Wir beamen uns ins Derby 2019 - 15 Uhr, bitte anschnallen!

– Foto: Lars Schröer

1' Anpfiff, Ecke, Tor. Das ging schneller als das erste Mal eines 16-Jährigen. Mirko Köster steht goldrichtig und bringt Laxten nach 50 Sekunden in Führung. 0:1. Altenlingen schaut sich noch suchend um – das hier ist kein Traum, das ist Realität. 7' Erste Annäherung vom ASV. Looschen tankt sich links durch, doch die Hereingabe wird abgefangen. Immerhin: Jetzt wissen sie, wo das Tor steht.

– Foto: Lars Schröer

13' Looschen wieder im 1-gegen-1 mit Keeper Krüssel – und wieder bleibt der Torwart Sieger. Wenn’s hier Punkte fürs Scheitern gäbe, Altenlingen wäre Tabellenführer. 18' Freistoß ASV. Kettler chippt den Ball charmant über die Mauer, Kildau taucht frei vor Krüssel auf – doch der Schlussmann pariert. Der Mann verhindert hier mehr als ein handelsübliches Kondom. 22' Und wieder Kildau, und wieder nix. Krüssel ist inzwischen heißer als die Fritteuse vom Sportheim. 31' Jetzt aber! Ecke Altenlingen, Steffen Lackmann drückt den Ball in bester Mittelstürmer-Manier über die Linie. 1:1? Denkste. Der Schiedsrichter hebt den Arm – Abseits! (Oder doch nicht? Doch, wohl schon.) Laxten weiter vorn. (Korrektur nach Protest der Redaktion: Es stand 1:0 für Laxten, jetzt 1:1 durch Lackmann. Der Ticker hatte kurz Orientierung wie ein Navi im Funkloch.) 42' Zuschauerzahl: 283. Also fast ausverkauft. Inklusive Hund, Ordner und dem Typ mit der Hupe. 45'+2 Freistoß Laxten. Der Ball fliegt über Mauer, Tor und Fangzaun. Bezeichnend. Schiri pfeift zur Pause. Halbzeitbier wäre verdient – auch für uns. 46' Zweite Halbzeit läuft. Die Teams kommen zurück, als hätten sie in der Kabine eher Valium als Vitamine genommen. 55' Laxten jetzt etwas engagierter. Betonung auf etwas.

– Foto: Lars Schröer

58' Hektik, Fehlpässe, Kampf. Fußball findet hier theoretisch statt, praktisch aber eher in der Erinnerung. 66' Kein Witz: Es passiert nix. Der Ticker schweigt, das Spiel auch. 74' Freistoß Laxten. Ergebnis: über die Mauer, übers Tor, übern Fangzaun. Wenn der Ball je wieder auftaucht, bitte bei Fundbüro melden. 78' Freistoß Altenlingen – theoretisch aussichtsreich, praktisch Slapstick. Der Ball wird so schlecht abgelegt, dass ihn nicht mal Kettler erreicht. Stattdessen klärt Laxten. Das Publikum lacht, weil Weinen unangebracht wäre. 80' Mirko Köster spielt weiter mit der roten Gefahr. Noch ein Ding – und er duscht früher. 82' Und da ist sie, die Szene des Spiels: Nach einem intensiven Ellenbogen-Duell mit Jose sieht Jan Kettler rot.

90' Nachtrag zur roten Karte: Man kann’s auch sportlich nennen. Oder körperbetont. Oder einfach ungeschickt. 90'+1 Vier Minuten Nachspielzeit. Eine hätte auch gereicht, sagt die Stimme der Vernunft – also niemand auf dem Platz. 90'+3 Endlich wieder ein Torschuss! Többen zieht aus der Distanz ab, de Vries pariert stark. Jubel? Eher höflicher Applaus. Wir alle sind überrascht, dass der Ball den Weg Richtung Tor fand. 90'+4 – Abpfiff Vorbei. Zum Glück. Laxten nimmt drei Punkte mit, Altenlingen die Erkenntnis, dass Fußball auch weh tun kann - emotional wie körperlich. Ein Spiel, das man nicht vergisst - nicht, weil es so gut war, sondern weil es so war. Fazit: Ein frühes Tor, viele Zweikämpfe, wenig Fußball. Dafür Emotionen, rote Karten und ein Ticker, der sich tapfer durch 90 Minuten Krampf getippt hat. Provinzfußball at its finest. Liveticker: ASV Altenlingen – SV Laxten 0:1 (0:1) Von Sebastian Friedemann - präsentiert mit Schweiß, Emotionen und einer stabilen Netzabdeckung. „Stadtderby findet keinen Sieger“ schrieb Johannes Vehren im FuPa-Bericht

– Foto: Lars Schröer

Nach vier Derbypleiten in Folge trennte sich Fußball-Bezirksligist ASV Altenlingen vom Lingener Stadtrivalen Olympia Laxten mit 1:1 (1:1). Trotz des Endes dieser Sieglosserie war ASV-Coach Jan Zevenhuizen nicht zufrieden. Er bemängelte, dass seine Mannschaft es nicht hinbekommen hat, zur Halbzeitpause zu führen und in der zweiten Hälfte zu wenig gemacht hat. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß, denn schon nach 50 Sekunden führte die Elf von Trainer Christoph Tieke durch einen Treffer von Kapitän Mirko Köster mit 1:0. Er stocherte den Ball nach einer Ecke über die Linie. „Wir wussten, dass Laxten nicht auf einer Erfolgswelle schwimmt. Dementsprechend war der Start ins Spiel wichtig für uns“, sei das Gegentor demnach denkbar ungünstig gewesen, fügte Zevenhuizen hinzu. Für Altenligen war der frühe Rückstand ein Wachmacher und spielte schon fortan gute Einschussmöglichkeiten heraus. Zunächst scheiterte Jannik Looschen im Eins-gegen-eins gegen Laxtens Schlussmann Oliver Krüssel (13.). Nur fünf Minute später stand Rendi Kildau nach guter Vorlage von Jan Kettler frei vor Krüssel, welcher diesen Ball ebenfalls parierte. Einige Augenblicke später prüfte Daniel Ruhmke Laxtens Torwart, doch auch in dieser Aktion behielt der 25-Jährige die Oberhand und hielt seinen Kasten sauber (22.). In der 31. Minute war dann der Bann der Hausherren gebrochen: Nach einer Eckenvariante beförderte Steffen Lackmann das Spielgerät zum Ausgleich über die Linie. „Wir müssen zur Pause führen“, sah Altenlingens Übungsleiter, dass im zweiten Durchgang nicht mehr viel von seiner Elf kam. „Der Gegner musste nur wenig Aufwand betreiben.“ In der 82. Minute wurde es dann noch einmal hektisch, als Altenlingens Kettler nach einer Tätlichkeit gegen Laxtens Benjamin Jose die Rote Karte sah. Laut Zevenhuizen hat Jose seinen Spieler provoziert und der 22-Jährige habe sich zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen.

– Foto: Lars Schröer