90 Minuten LIVE-Action bei ESV Freilassing gegen VfB Hallbergmoos

Für alle Fans der beiden Landesligisten ESV Freilassing und VfB Hallbergmoos-Goldach, die am Samstag, 26. April nicht selbst vor Ort im Max-Aicher-Stadion in Freilassing dabei sein können, bringt der Kanal "Catch the Goal" das gesamte Spielgeschehen als Radio-Live-Übertragung ins heimische Wohnzimmer. Als zusätzliches Schmankerl gibt es vor dem Spiel Interviews mit den beiden Trainern und nach dem Spiel Interviews mit Spielern als Video zu sehen. Die Live-Übertragung beginnt um 15.45 Uhr auf der Internetseite www.catchthegoal.de.