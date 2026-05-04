"90 Minuten komplett abgerotzt": Steele trotz 4:6-Pleite zufrieden

– Foto: Bohdan Vyhivskyi | @vyhivskyi.

Nach dem 1:0 durch Ben Maarten Jansen (29.) ging Fortuna Bottrop mit einer knappen Führung in die Halbzeit. Auch nach dem Seitenwechsel schien zunächst alles unter Kontrolle zu sein, doch innerhalb weniger Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit zahlreichen Wendungen und insgesamt zehn Treffern.

Direkt nach Wiederbeginn glich Steele infolge einer Standardsituation durch Leon Tüns aus (52.). Die Gastgeber mussten sich nur kurz schütteln und antworteten schließlich im Doppelschlag: Lennart Jablonski (61.) und Niklas Wenderdel (63.) stellten auf 3:1. "Dann hatten wir eigentlich alles im Griff“, schilderte Stempel.

"Verrücktes Spiel, verrückte zweite Halbzeit. Das war nach dem knappen 1:0 zur ersten Halbzeit nicht abzusehen“, resümierte Bottrops Coach Sebastian Stempel.

Die Antwort folgte auf dem Platz: Jablonski brachte Bottrop wieder in Führung (77.), Hannes Ostgathe erhöhte (81.). Zwar verkürzte Ruto Ohnishi noch einmal (88.), doch Wenderdel machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+6).

Doch die Partie kippte erneut. Deven Liebetrau verkürzte (65.), wenig später sah Bottrop die Rote Karte (68.), ehe Tüns per Strafstoß ausglich (69.). In Unterzahl ordnete sich die Fortuna neu. "Steele hat natürlich gemerkt, dass da was geht. Aber man muss sagen, dass wir in Unterzahl eine gute Ordnung hatten“, so Stempel.

"Es war zerfahren, es war ein Auf und Ab, aber unterm Strich und aufgrund der Möglichkeiten und Spielanteile war das Ergebnis verdient“, bilanzierte Stempel. Ein Kritikpunkt blieb dennoch: "Zufrieden ist man natürlich nicht, wenn man zu Hause vier Gegentore bekommt.“

Steele sieht sich lange überlegen

Steeles Co-Trainer Dominik Marzinzik, der den im Urlaub befindlichen Dirk Möllensiep als Chefcoach ersetzte, bewertete die Partie deutlich anders und hob vor allem die Leistung seines Teams hervor: "Der Auftritt der Mannschaft war exzellent. Meine Mannschaft hat da wirklich 90 Minuten komplett abgerotzt. Vor allem war das Spiel meiner Meinung nach über 70 Minuten nicht auf Augenhöhe – wir waren klar die stärkere Mannschaft.“

So habe sich sich seine Mannschaft nach dem Doppelschlag zum 1:3 zurückgekämpft: "Über Kampf und Wille haben wir uns das 3:3 zurückerarbeitet. Das spricht für die Leidenschaft der Jungs.“

In Überzahl fehlte aus seiner Sicht die letzte Konsequenz: "Beim 3:3 müssen wir die letzten 20 Minuten offensiv besser ausspielen. Mehr Flanken, mehr Strafraumbesetzung – das haben wir leider nicht hinbekommen.“

Einen Knackpunkt machte er zudem vor dem 5:4 aus: "Das ist für mich eine klare Handsituation, die nicht gepfiffen wird. Dazu kommt ein brutaler Schuss , aber wir verteidigen das auch nicht konsequent genug.“

Auch die Chancenverwertung ärgerte ihn: "Wenn wir in der ersten Halbzeit unsere großen Chancen machen, führen wir vielleicht 2:0 oder 3:0. Dann läuft das Spiel komplett anders.“

Für die kommenden Wochen gibt sich Marzinzik dennoch kämpferisch. Neben der anstehenden Prüfung gegen SuS Haarzopf (10. Mai), folgen für den restlichen Saisonverlauf ausschließlich Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Die Marschroute vor den Duellen mit der DJK Arminia Lirich (16. Mai), dem FC Blau-Gelb Überruhr (31. Mai) und den SF Königshardt (7. Juni) ist klar: "Wir haben die Qualität, Spiele zu gewinnen. Wir wollen aus den letzten Spielen das Maximum holen, im besten Fall neun Punkte. Da müssen wir uns vor niemandem verstecken.“

So blickt Marzinik mit Steele voller Zuversicht auf die Crunchtime im Abstiegskampf. Die Ausgangslage ist noch gut, dafür muss die SpVgg nun aber auch in der entscheidenden Phase punkte.

Fortuna Bottrop – SpVgg Steele 6:4

Fortuna Bottrop: Justin Janssen, Marcel Hegemann, Luca Fischer (61. Niklas Wenderdel), Jan Larisch, Stefan Pitkowski (61. Hussein Solh), Tom Wojtusch (61. Nick Sommer), Can Michalski (72. Danny Schrödl), Amanuel Haile, Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe, Lennart Jablonski (82. Thilo Grollmann) - Trainer: Sebastian Stempel

SpVgg Steele: Andre Bley, Dominic Hörstgen (71. Ruto Ohnishi), Leon Tüns, Alexander Piwetz, Christoffer Mbombo, Dominik Bongartz, Lirim Imeri (69. Enosch Kpessou), Maurice Jednicki, Erol Hermann (81. Benedict Uwa Davis-West), Louis Smeilus (46. Thoma Bubullima), Luis Richard (46. Deven Liebetrau) - Co-Trainer: Dominik Marzinzik

Schiedsrichter: Salar Khalesch - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Ben Maarten Jansen (29.), 1:1 Leon Tüns (52.), 2:1 Lennart Jablonski (61.), 3:1 Niklas Wenderdel (63.), 3:2 Deven Liebetrau (65.), 3:3 Leon Tüns (69.), 4:3 Lennart Jablonski (77.), 5:3 Hannes Ostgathe (81.), 5:4 Ruto Ohnishi (88.), 6:4 Niklas Wenderdel (90.+6)