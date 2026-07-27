90 Minuten in Überzahl – Buchbach kommt trotzdem nicht über einen Punkt hinaus

Müssen sich zu Beginn mit einem Punkt begnügen: die Mannen des TSV Buchbach. – Foto: Michael Buchholz

Bereits nach 50 Sekunden schien sich die Partie zugunsten der Gäste zu entwickeln, denn der 19-jährige Jakob Krauss musste nach einem Fehler gegen Tobias Heiland die Notbremse ziehen und sah Rot – die Gastgeber also praktisch die ganze Partie in Unterzahl. „Eigentlich muss man ein solches Spiel schon gewinnen, wenn man über 90 Minuten einen Mann mehr auf dem Platz hat. Aber die Schwaben haben es unfassbar gut gemacht. Deswegen muss man ehrlicherweise sagen, dass wir uns lange schwergetan haben. Da waren wir zu statisch“, so Buchbachs neuer Trainer Sven Zurawka.

Der TSV Buchbach musste sich zum Auftakt der Regionalliga mit einem 1:1 beim TSV Schwaben Augsburg begnügen. Grundsätzlich ein ordentliches Resultat, allerdings konnten sich die Rot-Weißen nicht immer, wie gewünscht, in Szene setzen.

Buchbach-Trainer Zurawka bleibt positiv

Die Gastgeber gingen durch Mark Radoki in der 21. Minute gar in Führung, als Michael Schäfer eine Ecke am langen Pfosten wieder scharf machte und Mark Radoki im Zentrum die Kugel über die Linie bugsierte.

Nach der Pause zeigten die Rot-Weißen dann ein anderes Gesicht und wurden offensiv zwingender: Kapitän Samed Bahar sorgte mit einem Kopfball für erste Gefahr (48.), ehe Lukas Ramser Tobias Stoßberger zu Fall brachte und Kapitän Bahar den fälligen Strafstoß präzise zum 1:1 verwertete. Buchbach nun mit deutlich Oberwasser und auch einigen guten Abschlüssen. Vor allem Faton Dzemailji kratzte gleich zweimal am längst überfälligen Führungstreffer, aber die Schwaben warfen sich mit Leidenschaft in jeden Schuss.

„Wir hatten viele Standards, viele Ecken, da hat uns etwas die Präzision gefehlt“, bemängelte Zurawka, zeigte sich aber schlussendlich nicht unzufrieden: „Wir können auf diesem Spiel aufbauen und freuen uns schon auf das Heimspiel am Freitag gegen Eichstätt.“