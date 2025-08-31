„90 Minuten beherrscht“ – Unterpfaffenhofen dominiert gegen Maisach

Die Upfer Buam bleiben in der Kreisliga makellos: Auch nach dem vierten Spieltag behält der SC Unterpfaffenhofen seine weiße Weste.

Germering – In Abwesenheit ihres urlaubenden Trainers Andreas Zorn siegten die Upfer Buam hochverdient mit 2:0 (2:0) gegen den SC Maisach. Bei der Stehle-Truppe geht derweil das Ergebnis-Auf und Ab weiter.

Unterschiedlicher konnte die Gefühlslage der beiden Trainer kaum sein. „Wir waren chancenlos. Darüber werden wir nochmal reden müssen“, sagte ein enttäuschter Maisacher Trainer Thomas Stehle. Uli Kaiser freute sich, dass „wir Maisach über die gesamten 90 Minuten beherrscht haben.“ Vor allem mit der Lauf- und Einsatzbereitschaft zeigte sich der Co-Trainer des SCU zufrieden. Einzig wegen der Chancenverwertung rümpfte Kaiser etwas die Nase.

Premierentor für Neuzugang

Nach 16 Minuten traf Neuzugang Kharem Zelmat mit einer sehenswerten Volleyabnahme zum 1:0 für den SCU – das erste Tor für den bulligen Neuzugang vom Landesligisten FC Schwabing. Mindestens genauso sehenswert war der Schlenzer zum 2:0 durch Youngster Leon Mörtlbauer (34.). Bereits vor der Pause hatte ein sichtlich verärgerter Stehle zweimal gewechselt. Doch auch diese Maßnahme verpuffte ergebnislos.

Nach Wiederbeginn plätscherte das Spiel zunächst vor sich hin. Unterpfaffenhofen dominierte das Geschehen, ohne zu glänzen. Maisach zeigte sich zwar bemüht, brachte aber keinen einzigen Torschuss zu Stande. Auf der anderen Seite ließen die Gastgeber einige Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Bei einer konsequenteren Chancenverwertung hätte das Ergebnis deutlich höher ausfallen können. (Dirk Schiffner)