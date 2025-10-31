„90 Minuten alles geben“: TSV Murnau will Freilassing das Gruseln lehren

Murnau – Na, wenn das mal kein gruseliger Abend wird. Wie vor einigen Wochen bekannt wurde, dass die Freilassinger das Spiel in Murnau auf diesen Freitag (19.30 Uhr) vorverlegen wollen, brach Jubel unter den Drachen aus. Der Grund: Am Halloween-Abend steigt im wieder-eröffneten Marilyn-Park eine große Kostüm-Sause, die sich die Fußballer natürlich nicht entgehen lassen. „90 Minuten alles geben, dann kann man feiern. Das gehört dazu“, so lautet daher das Motto von Trainer Martin Wagner.

Ihm kommt die Sause ganz recht, fügt sie sich doch in seine Pläne ein. Nachdem das Leben seiner Burschen nur noch um den Sport rotiert, braucht es neue Reize. Da hilft nicht mehr, sondern weniger Training. „Lieber mal die eine oder andere Einheit außen vor lassen und privat treffen“, das hält der Coach für ein gutes Antitoxin gegen Fußball-Burnout.

Ein solcher mentaler Erschöpfungszustand kann sich schnell einstellen mit Blick auf den November: Weitere fünf Partien stehen in der Landesliga an – und im Fall vom TSV „lauter geile Spiele“. Nacheinander trifft der TSV auf Freilassing, Grünwald, Aubing und Unterhaching. Allesamt Vereine, die eher auf die vorderen Plätze schielen. „Uns ist bewusst, dass es vor der Pause noch einiges zu holen gibt.“ Damit die Lust jetzt nicht abreißt, braucht es Lockerheit und einen gewissen Abstand zum Sport.

Beiden Seiten, den Fußballern wie den Trainern, merke man die gefühlte Unendlichkeit einer Landesligasaison an, erklärt Wagner. „Unglaublich, wie lange wir schon auf dem Platz stehen.“ Vor dreieinhalb Monaten begann in Freilassing das Spieljahr mit einem 4:2-Erfolg. Schon damals deutete sich die Stärke des Gegners an. „War auffällig, was die für eine gute Offensive haben.“ Mit zuletzt drei Siegen (darunter über Rosenheim) näherte sich der ESV langsam wieder Platz zwei an.

Einer der Hauptgründe: Top-Torjäger Timo Portenkirchner, der schon Bayernliga gespielt hat und mit 14 Treffern die Liga anführt. Von so einem träumt auch manch Fan der Drachen, würde er das Team nochmals um ein Level anheben. Trainer Wagner wischt die Debatte vor dem Jahresendspurt weg. „Man muss den jungen Spielern was eingestehen. Sie haben einfach nicht so viel Erfahrung“, sagt er über seine Angreifer. Mit Michael Moser kehrt ein weiterer Offensiver nach langer Verletzungspause zurück. „Der kann uns weiterhelfen“, glaubt der Coach, nachdem er Moser diese Woche im Training erlebt hat.

Murnau hat eine „junge, fitte Mannschaft“

Solange der TSV seine Partien auch mit wenigen Toren gewinnt, wird es allenfalls ein Luxusproblem bleiben. Murnau hat andere Qualitäten, vor allem eine, die im tristen November wahrlich von Vorteil sein könnte: „Wir haben eine junge, fitte Mannschaft, wir kommen nicht auf dem Zahnfleisch daher. Läuferisch kann uns eh keiner das Wasser reichen.“

Während sich die Spieler an anderen Standorten in die Pause quälen, die letzten Liter ihres Tanks leeren, stehen die Körper der jungen Murnauer noch voll im Saft. Obwohl beinahe alle Stammspieler 15, 16 oder 17 Begegnungen absolviert haben, ist kein Verschleiß sichtbar. „Das sollten wir ausspielen“, sagt Wagner vor den entscheidenden Wochen vor dem Winter.