Der BC Glesch-Paffendorf durfte sich über drei Punkte freuen. – Foto: Nick Förster

90. Minute - Glesch gelingt der Befreiungsschlag Mittelrheinliga: Dem BCV Glesch-Paffendorf ist gegen den SV Bergisch Gladbach ein ganz wichtiger Sieg gelungen. Lange sah es gar nicht nach einem Sieg der Gastgeber aus.

Der BCV Glesch-Paffendorf steckt in dieser Saison bisher im Tabellenkeller fest, nur acht Punkte hatte der Mittelrheinligist bisher eingesammelt. Kurz vor dem Ende der Hinrunde bekam das Kellerkind mit dem SV Bergisch Gladbach eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Der Regionalliga-Absteiger von 2021 ist in dieser Saison tabellarisch zwar keins der absolute Topteams, hat als Vorjahres-Dritter aber in der Vergangenheit gezeigt, wie gut es ist.

Tor in der Nachspielzeit Und so gestaltete sich das Spiel in der ersten Halbzeit. Der SV hatte ein Chancenübergewicht, BCV-Schlussmann Philipp Herrmann entschärfte das ein oder andere Mal stark. Kurz bevor es für die Teams in die Kabinen gehen sollte, passierte es dann aber doch. Nicolas Westerhoff traf in der ersten Minute der Nachspielzeit zur Führung für die Gäste. Für die Bergischen ging es mit der Führung in die Pause.