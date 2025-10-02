9:0-Kantersieg für Obermelsungens Reserve

Obermelsungen übernahm gegen die personell arg gebeutelten Gästen aus Rhoden von Beginn an die Spielkontrolle und kam schnell zu ersten klaren Torchancen. Es dauerte lediglich 7 Minuten, ehe Pia Rosenstein mit einem sehenswerten Heber die Gastgeber mit 1:0 in Führung schoss. Keine 120 Sekunden später erhöte Ada Bielefeld mit ihrem ersten Treffer im Frauenbereich auf 2:0. Die Elf des Trainerduos Pierre Nasser und Larissa Warnecke ließ mit ihrer offensiven Spielweise den Punktverlust beim 2:2-Remis gegen Wilhelmshöhe II in der Vorwoche in Vergessenheit geraten und spielte munter weiter nach vorne. Es folgten noch vor dem Seitenwechsel der Treffer von Leila Drese sowie der Doppelpack von Bielefeld, die in der B-Juniorinnen Verbandsliga die Torschützenliste anführt. Bei den Gästen musste im Verlauf der ersten Halbzeit eine Spielerin verletzungsbedingt den Platz verlassen. Die Gäste konnten allerdings nicht wechseln, da sie nur zu elf angereist waren.

Im zweiten Abschnitt schraubte Nia Hentschel das Ergebnis auf 6:0, ehe bei Rhoden eine weitere Spielerin verletzt ausschied. Fünf Minuten später legte erneut Hentschel, die Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld war, nach und stellte auf 7:0. Das Obermelsunger Trainerduo zeigte Fairplay und nahm - als eine dritte Spielerin der Gäste den Platz verließ - ebenfalls eine Spielerin vom Platz. Es folgten noch der Treffer der eingewechselten Sabrina Wald, die das zweite Spiel nach ihrem Comback absolvierte, sowie der dritte Treffer von Hentschel, die mit dem 9:0 zugleich den Endstand markierte, da die Gäste nach der Verletzung ihrer Torhüterin den Schiedsrichter baten, das Spiel abzubrechen. Am Ende stand ein hochverdienter 9:0-Kantersieg der Grün-Weißen, die mit nunmehr 10 Punkten den dritten Tabellenplatz festigen. Am kommenden Samstag (17 Uhr) steht für das Nasser/Warnecke-Ensemble das Auswärtsspiel beim Aufstiegsaspiranten TSV Jahn Calden auf dem Programm, der unter der Woche mit 2:1 gegen Edermünde ins Regionalpokalhalbfinale eingezogen ist und sicher ein anderes Kaliber darstellt.