9:0-Kantersieg für den Titelverteidiger – Pipinsried schlägt Ampermoching

Mit einem 9:0-Kantersieg beim SV Ampermoching ist der FC Pipinsried in die nächste Runde des Sparkassenpokals eingezogen.

Ampermoching – Der Bayernligist aus Pipinsried sorgte beim Kreisklassisten schnell für klare Verhältnisse, bereits nach 17 Minuten stand es 4:0. Die vagen und leisen Hoffnungen des Gastgebers SV Ampermoching , das Spiel möglichst lange offen gestalten zu können, waren damit schnell erledigt.

Bei den Ilmtalern standen mit Benedikt Lobenhofer und Pablo Rodriguez-Benitz nur zwei Spieler in der Startformation, die auch am vergangenen Samstag im Spiel gegen Heimstetten (2:4) auf dem Feld standen. Diejenigen Spieler, die ansonsten in der Meisterschaftsrunde nicht immer zum Zuge kommen, bewiesen beim Duell an der Amper mit viel Elan, dass man auf sie zählen kann.

Die Tore für den Gast erzielten Maximilian Schmidt (6., 14., 69.), Jaroud Kanze (16., 79, 86.), Nenad Petkovic (17.), und Nico Karger (81.). Zu den acht selbst erzielten Treffern kam noch ein Eigentor (70.) vom Ampermochinger Philipp Kahl hinzu. Titelverteidiger Pipinsried trifft nun in der dritten Runde des Sparkassenpokal-Wettbewerbs auf den Kreisklassisten SV Günding, ein Termin steht noch nicht fest.

Die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld haben die dritte Runde kampflos erreicht. Der 1. FC Kollbach sagte die für den vergangenen Dienstagabend angesetzte Zweitrundenbegegnung wegen Spielermangels ab. In der dritten Runde spielt Landesligist Karlsfeld nun beim Kreisklassisten SV Petershausen.