9:0 Kantersieg für den SVN zuhause!

Trotzdem sollte es anfangs kein Selbstläufer werden. Zu Beginn der ersten Hälfte stand Ustersbach kompakt und verteidigte noch recht gut. Allerdings vermisste man auf SVN-Seiten auch die für gewöhnlich hohe Laufintensität. Zwar hatte man das Spiel von Beginn an unter Kontrolle, konnte aber nichts Zwingendes erspielen. Nach ca. 15 Minuten zogen die Hausherren die Zügel aber an. Man merkte dies sowohl läuferisch als auch spielerisch. Die Gäste konnten in den meisten Fällen nur noch hinterherschauen oder hatten das Glück, dass der letzte Pass nicht durchkam oder Abseits gegeben wurde. Dieses Glück hielt aber nicht lange an. In der 23. Minute eröffnete T. Stanikowski den Torreigen. Per Doppelpass mit F. Arndt ging es schnell durch die Mitte, für die Gäste zu schnell und so stand es 1:0. Danach versuchten die Gäste sich noch weiter zu wehren, was aber nicht lange von Erfolg gekrönt war. In Minute 38 platze der Knoten beim Winterneuzugang F. Arndt und er konnte nach flacher Hereingabe von F. Schar sicher zum 2:0 einschieben. Bereits in der 43. Minute erhöhte D. Rotter nach Flanke von M. Zeko weiter auf 3:0. F. Arndt merkte man deutlich an, dass ihm das Tor gut tat. Ein ums andere Mal kam er gefährlich vors Tor oder brachte den gegnerischen Keeper in Bedrängnis, wie auch in Minute 45, als ihn die Gästeverteidigung nur noch regelwidrig im Strafraum stoppen konnte. Den folgenden Elfmeter verwandelte D. Rotter noch vor dem Halbzeitpfiff zum 4:0.

Ustersbach fand in Halbzeit eins eigentlich keinen Zugang zum Spiel und wurde nur einmal gefährlich, als sich die SVN-Defensive uneinig war und den Ball quasi selbst dem TSV-Stürmer servierte, der aber deutlich übers Tor schoss.