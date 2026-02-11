Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
90 Jahre später: Schweinfurt & Schalke wiederholen historisches Spiel
Im Rahmen des Jubiläums "90 Jahre Sachs-Stadion" absolviert der S04 ein Testspiel in der Kugellagerstadt
von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Er ist heute noch dabei: Kevin Fery und seine Schweinfurter empfingen im August 2018 in der 1. Runde des DFB-Pokals den FC Schalke 04. Auf ein ähnlich volles Haus hoffen die Schnüdel auch im März. – Foto: Frank Scheuring
Der 23. Juli 1936 wird für alle Fußballfans in und um Schweinfurt immer ein ganz besonderes Datum bleiben. An jenem Sommertag wurde das Sachs-Stadion - bis 2021 Willy-Sachs-Stadion - feierlich mit der Begegnung Schweinfurt 05 gegen den FC Schalke 04 eröffnet. 90 Jahre später schließt sich nun der Kreis: "Wieder ein Donnerstag, wieder Schalke – genau wie zur Eröffnung" - so rühren die Schweinfurter die Werbetrommel. Am 26. März kommt der S04 erneut nach Schweinfurt und feiert im Rahmen eines Freundschaftsspiels mit den Schnüdeln Jubiläum.
"90 Jahre Sachs-Stadion" - das wird am 26. März ordentlich gefeiert. Der FC Schalke 04 gastiert dann ab 18 Uhr in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion statt. "Tageskarteninhaber gegen den FC Ingolstadt 04, Dauerkarteninhaber und Mitglieder erhalten ein Vorkaufsrecht. Weitere Informationen über den Ticketverkauf folgen voraussichtlich in der nächsten Woche über Social Media", erklären die Schnüdel in einer Pressemitteilung.
Eine willkommene Abwechslung für die Grün-Weiße zum tristen Alltag. Grund zum Feiern, das gibt`s in dieser so vermaledeiten Saison in der 3. Liga für den FC 05 nämlich wahrlich nur selten. Die Horrorbilanz: 20 Niederlagen aus 23 Partien, abgeschlagen Tabellenletzter. Im Hintergrund werden längst die Planungen für die Regionalliga laufen. Das Auswärtsspiel am vergangenen Samstag beim SV Wehen Wiesbaden war ein Abziehbild der gesamten Saison. Über weiter Strecken recht gut mitgehalten, am Ende reichte es aber wie so oft nicht für Punkte. "Die Enttäuschung ist natürlich groß, wenn man ein Spiel zum wiederholten Mal in der Endphase unnötigerweise aus der Hand gibt. Mir tut es leid für die Jungs, weil sie über weite Strecken der Partie wieder aufopferungsvoll gekämpft haben. Wir haben über Strecken richtig gut Fußball gespielt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der letzten Punch Richtung Tor fehlt", konstatierte Cheftrainer Victor Kleinhenz am Samstag nach der abermaligen Pleite.