90 Jahre später: Schweinfurt & Schalke wiederholen historisches Spiel Im Rahmen des Jubiläums "90 Jahre Sachs-Stadion" absolviert der S04 ein Testspiel in der Kugellagerstadt

Er ist heute noch dabei: Kevin Fery und seine Schweinfurter empfingen im August 2018 in der 1. Runde des DFB-Pokals den FC Schalke 04. Auf ein ähnlich volles Haus hoffen die Schnüdel auch im März. – Foto: Frank Scheuring

Der 23. Juli 1936 wird für alle Fußballfans in und um Schweinfurt immer ein ganz besonderes Datum bleiben. An jenem Sommertag wurde das Sachs-Stadion - bis 2021 Willy-Sachs-Stadion - feierlich mit der Begegnung Schweinfurt 05 gegen den FC Schalke 04 eröffnet. 90 Jahre später schließt sich nun der Kreis: "Wieder ein Donnerstag, wieder Schalke – genau wie zur Eröffnung" - so rühren die Schweinfurter die Werbetrommel. Am 26. März kommt der S04 erneut nach Schweinfurt und feiert im Rahmen eines Freundschaftsspiels mit den Schnüdeln Jubiläum.

"90 Jahre Sachs-Stadion" - das wird am 26. März ordentlich gefeiert. Der FC Schalke 04 gastiert dann ab 18 Uhr in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion statt. "Tageskarteninhaber gegen den FC Ingolstadt 04, Dauerkarteninhaber und Mitglieder erhalten ein Vorkaufsrecht. Weitere Informationen über den Ticketverkauf folgen voraussichtlich in der nächsten Woche über Social Media", erklären die Schnüdel in einer Pressemitteilung.