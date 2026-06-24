9:0 des TuS eröffnet neue Woche – Gallier & Schweinfurt mit Härtetests

Spiel vom 24. Juni: Schweinfurt gegen Chempie Leipzig – Großbardorf fordert Karlburg

Regionalliga Bayern gegen Regionalliga Nordost: Der 1. FC Schweinfurt spielt heute gegen BSG Chemie Leipzig. Der Einlass startet um 17 Uhr. Tickets gibt es unter anderem auf der Website oder an der Abendkasse. Für Heimfans steht die Haupttribüne offen. Die Chemie-Fans finden im Gästeblock Platz.

Der TSV Großbardorf ist bereits in die Vorbereitung gestartet: Für die Grabfeldgallier wartet heute um 19 Uhr der dritte Test. Nach dem 4:3-Erfolg gegen den TSV Meeder und einem 5:0 gegen die FT Schweinfurt geht es heute in Eichenhausen gegen den TSV Karlburg. Zuletzt schlug der letztjährige Landesliga-Konkurrent die Reserve der SpVgg Bayreuth mit 4:2.