9:0 des TuS eröffnet neue Woche – Gallier & Schweinfurt mit Härtetests

Englische Testspiel-Woche für zahlreiche Teams: Nach dem 9:0-Erfolg des TuS 1893 Aschaffenburg-Leider am Dienstag ist der Landesligist heute erneut im Einsatz. Zu einem Traditionsduell kommt es in der Riedel Bau Arena. Beim 1. FC Schweinfurt gastiert um 18 Uhr Chemie Leipzig. Eine Stunde später trifft Bayernliga-Aufsteiger Großbardorf auf den letztjährigen Liga-Konkurrenten TSV Karlburg. Am Donnerstag heißt es dann: Bezirksliga gegen Bayernliga. Der ASV Rimpar fordert den Würzburger FV. Die Übersicht der Spiele aus Unterfranken von Dienstag bis Donnerstag.
Regionalliga Bayern gegen Regionalliga Nordost: Der 1. FC Schweinfurt spielt heute gegen BSG Chemie Leipzig. Der Einlass startet um 17 Uhr. Tickets gibt es unter anderem auf der Website oder an der Abendkasse. Für Heimfans steht die Haupttribüne offen. Die Chemie-Fans finden im Gästeblock Platz.
Der TSV Großbardorf ist bereits in die Vorbereitung gestartet: Für die Grabfeldgallier wartet heute um 19 Uhr der dritte Test. Nach dem 4:3-Erfolg gegen den TSV Meeder und einem 5:0 gegen die FT Schweinfurt geht es heute in Eichenhausen gegen den TSV Karlburg. Zuletzt schlug der letztjährige Landesliga-Konkurrent die Reserve der SpVgg Bayreuth mit 4:2.
Mit Schwebenried und dem TuS Leider sind zwei weitere Teams der Landesliga Nordwest heute im Einsatz: Die DJK fordert um 19 Uhr den TSV Unterpleichfeld aus der Bezirksliga West. Der TuS trifft zeitgleich – und einen Tag nach dem 9:0 gegen den FC Unterafferbach – auf den VfR Großostheim.
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Endlich geht's wieder los: Der ASV Rimpar startet am Donnerstag mit einem Highlight-Spiel in der Schömig Digitaldruck Arena in eine Reihe von Testspielen. Im Anschluss an das Duell findet beim ASV ein gemeinsames Public Viewing statt.
Der TuS 1893 Leider ist mit einem Schützenfest in die Vorbereitung gestartet: Gegen den FC Unterafferbach traf der Landesligist gleich neunmal. Neben Dreierpacker Philipp Zschirpe trugen sich auch Steffen Bolze und Franco Kulla doppelt in die Torschützenliste ein. Das zwischenzeitliche 3:0 fiel nach einem Eigentor. Moritz Kirchner besorgte das zwischenzeitliche 6:0.
FC Unterafferbach – TuS 1893 Aschaffenburg-Leider 0:9
Tore: 0:1 Steffen Bolze (10.), 0:2 Franco Kulla (19.), 0:3 (33. Eigentor), 0:4 Philipp Zschirpe (74.), 0:5 Philipp Zschirpe (80.), 0:6 Mike Kirchner (82.), 0:7 Franco Kulla (83.), 0:8 Philipp Zschirpe (88.), 0:9 Steffen Bolze (90.)