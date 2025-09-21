9:0, 6:1, 5:2, 5:1 - Tor-Wahnsinn in der Kreisliga A

Gefühlt fallen in dieser Saison immer mehr Tore. So auch in der Kreisliga A Duisburg. Kantersiege sind an der Tagesordnung, knappe Siege mit wenigen Treffern kommen kaum noch vor. Auch an diesem Spieltag ließen es die Teams wieder ordentlich krachen. So kam es zu Ergebnissen wie 9:1, 6:1, 4:2, 5:2 oder 5:1. So lief der Spieltag.

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem DSC Preußen und dem Duisburger SV 1900 II, womit auch keiner der beiden Aufsteiger siegreich war. Im ersten Durchgang brachte Umutcan Zengin den DSV in Front (23.), Lukas Schalk sorgte unmittelbar nach dem Seitenwechsel für den Ausgleich (48.). Eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit, netzte Zengin erneut für den DSV. Bis zur Schlussminute sah es nach einem Erfolg der 1900er aus, doch damit wollte sich Christopher Hohmeister nicht abfinden. Der Preußen-Kicker markierte in der 90. Minute den 2:2-Endstand.

Die Top-Teams haben es am Sonntag derweil ordentlich krachen lassen. Die TuS Mündelheim schlug den FC Taxi mit 5:2 und stürmte damit an die Tabellenspitze. Punktgleich dahinter rangiert der SV Duissern, dem ein 5:1-Auswärtssieg bei der Reserve von Viktoria Buchholz gelang. Am Dienstag kann TuSpo Saarn noch nachziehen und das punktgleiche Trio an der Tabellenspitze wieder vervollständigen.