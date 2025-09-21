9:0, 6:1, 5:2, 5:1 - Tor-Wahnsinn in der Kreisliga A

Gefühlt fallen in dieser Saison immer mehr Tore. So auch in der Kreisliga A Duisburg. Kantersiege sind an der Tagesordnung, knappe Siege mit wenigen Treffern kommen kaum noch vor. Auch an diesem Spieltag ließen es die Teams wieder ordentlich krachen. So kam es zu Ergebnissen wie 9:1, 6:1, 4:2, 5:2 oder 5:1. So lief der Spieltag.
Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem DSC Preußen und dem Duisburger SV 1900 II, womit auch keiner der beiden Aufsteiger siegreich war. Im ersten Durchgang brachte Umutcan Zengin den DSV in Front (23.), Lukas Schalk sorgte unmittelbar nach dem Seitenwechsel für den Ausgleich (48.). Eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit, netzte Zengin erneut für den DSV. Bis zur Schlussminute sah es nach einem Erfolg der 1900er aus, doch damit wollte sich Christopher Hohmeister nicht abfinden. Der Preußen-Kicker markierte in der 90. Minute den 2:2-Endstand.
Die Top-Teams haben es am Sonntag derweil ordentlich krachen lassen. Die TuS Mündelheim schlug den FC Taxi mit 5:2 und stürmte damit an die Tabellenspitze. Punktgleich dahinter rangiert der SV Duissern, dem ein 5:1-Auswärtssieg bei der Reserve von Viktoria Buchholz gelang. Am Dienstag kann TuSpo Saarn noch nachziehen und das punktgleiche Trio an der Tabellenspitze wieder vervollständigen.
Bereits die sechste Niederlage kassierte die SG Duisburg-Süd beim 0:2 gegen Fatihspor Mülheim und ist damit weiter punktlos am Tabellenende zu finden. Auch der DFV 08 II und der TSV Heimaterde unterlagen am Sonntag und konnten ihre Ausgangslage nicht weiter verbessern.
________________
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - DSC Preußen
Fr., 26.09.25 19:45 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Heißen
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Fatihspor Mülheim
So., 28.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Viktoria Buchholz II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TuSpo Saarn 1908
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - FC Taxi Duisburg
8. Spieltag
So., 05.10.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 05.10.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - Mülheimer SV 07 II
So., 05.10.25 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SC Croatia Mülheim
So., 05.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 05.10.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Duissern
So., 05.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - TuS Mündelheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - TSV Heimaterde Mülheim
________________
Weiter Seite an Seite führen der FSV Duisburg und Gelb-Weiß Hamborn die Liga an. Während der FSV klar den Aufstieg als Ziel ausgerufen hat und bei RWS Lohberg einen klaren 4:0-Erfolg einfuhr, sieht es bei den Hambornern wohl etwas anders aus. Der Aufsteiger dürfte in erster Linie am Klassenerhalt interessiert sein. Dennoch überzeugt Gelb-Weiß in diesen Tagen, gewann nun mit 4:2 beim FC Albania.
Der TSV Bruckhausen machte beim 6:11 gegen den SV Heißen II das halbe Dutzend voll. Safak Nahircioglu traf dreifach. Vier Tore erzielte Andreas Lüdde beim 9:0-Kantersieg von Eintracht Walsum beim 1. FC Hagenshof.
________________
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - TV Jahn Hiesfeld
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 28.09.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC Wacker Dinslaken
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Vierlinden - FC Albania Duisburg
So., 28.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Heißen II
So., 28.09.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - 1. FC Hagenshof
So., 28.09.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - RW Selimiyespor Lohberg
8. Spieltag
So., 05.10.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SuS 09 Dinslaken II
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Heißen II - SV Hamborn 1890
So., 05.10.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - MTV Union Hamborn
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - TSV Bruckhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - Sportfreunde Walsum 09
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - DJK Vierlinden
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Eintracht Walsum