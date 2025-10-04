90 + 2. und alles explodiert – Dynamo holt Punkt gegen KSC!

SG Dynamo Dresden – Karlsruher SC 3:3 (1:2)

Was für ein Fußballabend in Dresden! Die SG Dynamo Dresden und der Karlsruher SC liefern sich ein mitreißendes 3:3-Unentschieden, das alles bot, was man sich von einem Topspiel erhofft: Sechs Tore, Führungswechsel, späte Dramatik – und Emotionen pur.

Erste Halbzeit – Frühe Tore und hohe Intensität

Die Partie begann furios: Bereits in der 8. Minute brachte Niklas Fröling Dynamo mit 1:0 in Führung. Die Karlsruher Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Malik Beifus glich nur drei Minuten später per Kopf aus (11. Minute). Der KSC übernahm fortan die Kontrolle und belohnte sich mit dem 2:1 durch Lilian Egloff in der 37. Minute, der einen Abpraller eiskalt verwertete.

Karlsruhe ging mit einer verdienten Führung in die Pause, auch weil sie sich mehr Torchancen erspielten und im Mittelfeld die Oberhand behielten.

Zweite Halbzeit – Spektakel pur

Nach dem Seitenwechsel kam Dresden mit neuem Schwung aus der Kabine. In der 52. Minute war es Christoph Daferner, der nach einem feinen Angriff den 2:2-Ausgleich erzielte. Doch auch diesmal hatte der KSC eine Antwort parat: Fabian Schleusener brachte die Gäste in der 62. Minute erneut in Führung – 2:3!

Als sich viele schon mit einem Auswärtssieg der Karlsruher abgefunden hatten, kam Dresden in der Nachspielzeit noch einmal mit aller Macht. Jonathan Meier Lemmer sorgte in der 90.+2 Minute mit seinem Treffer für den viel umjubelten 3:3-Endstand – das Stadion stand Kopf.

Statistiken im Überblick:

Ballbesitz: Dresden 55 % – 45 % Karlsruhe

Schüsse: Dresden 13 – 22 Karlsruhe

Expected Goals (xG): Dresden 1.31 – 1.84 Karlsruhe

Karlsruhe hatte über weite Strecken mehr vom Spiel und die besseren Chancen – doch Dresden zeigte Herz, Moral und kam spät zurück.

Fazit:

Ein Spiel, das Werbung für die 2. Bundesliga war. Dresden und Karlsruhe lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, in dem keiner verdient gehabt hätte, mit leeren Händen vom Platz zu gehen. Ein Unentschieden, das sich wie ein Sieg für die Zuschauer anfühlte.

SG Dynamo Dresden: Tim Schreiber, Claudio Kammerknecht, Sascha Risch (83. Jan-Hendrik Marx), Konrad Faber, Julian Pauli, Niklas Hauptmann, Aljaz Casar, Kofi Amoako (46. Lukas Boeder), Jonas Oehmichen (69. Dominik Kother), Christoph Daferner (69. Jakob Lemmer), Nils Fröling (74. Stefan Kutschke)

Karlsruher SC: Hans Christian Bernat, Christoph Kobald, Marcel Beifus, David Herold, Dzenis Burnic, Nicolai Rapp, Rafael Pinto Pedrosa, Marvin Wanitzek, Lilian Egloff (85. Roko Simic), Fabian Schleusener (90. Mateo Kritzer), Philipp Förster (77. Andreas Müller)

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg) - Zuschauer: 31611

Tore: 1:0 Nils Fröling (8.), 1:1 Marcel Beifus (11.), 1:2 Lilian Egloff (37.), 2:2 Christoph Daferner (52.), 2:3 Fabian Schleusener (62.), 3:3 Jakob Lemmer (90.+2)