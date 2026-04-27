9 vs. 10: Bretzenheim am Rande eines Punktverlust in Bad Sobernheim

Bad Kreuznach. Auch nach dem 26. Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach II stellt sich eigentlich nur eine Frage: Wer holt sich die Meisterschaft? Punktgleich thronen die beiden besten Teams der Liga, FSV Bretzenheim und SG Disibodenberg, vier Wochen vor Saisonende auf Rang eins, wobei die SGD ein Spiel weniger ausgetragen hat. Jedoch treffen die beiden Meisterschaftsanwärter am vorletzten Spieltag aufeinander.
Zumindest fast hätte der FSV Bretzenheim beim FC Bad Sobernheim seine makellose Siegesserie in 2026 einbüßen müssen, gewann schließlich trotz Unterzahl mit 2:1. Deutlich wurde es hingegen beim Auswärtssieg der SG Disibodenberg, die mit 7:0 beim TSV Hargesheim II gewann.
Auch der TSV Langenlonsheim feierte einen klaren Erfolg und setzte sich mit 9:0 gegen Schlusslicht FSV Reiffelbach/Roth durch, während der FSV Rehborn mit 5:1 beim TuS Gangloff gewann.
Hinzu kamen drei Remis: Zwischen der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III und der SG Rheinhessen gab es beim 2:2 keinen Sieger. Außerdem trennten sich die SG Waldlaubersheim/Gutenberg und die Kreuznacher Kickers 4:4, ebenso wie der VfL Sponheim und der FC Schmittweiler/Callbach II.
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Die Hausherren hatten sich im Vorfeld einen klaren Plan zurechtgelegt. „Wir wollten tief stehen, über Konter kommen und situativ pressen“, erklärte FC-Trainer Jens Gräff. Doch dieser Ansatz wurde früh durchkreuzt: Bereits in der 2. Minute nutzte Matthias Münch eine Hereingabe über die linke Seite zur frühen Führung für die Gäste.
In der Folge fand Bad Sobernheim besser in die Partie und belohnte sich kurz vor der Pause mit dem Ausgleich. Javier Rodolfo Paz Martel verwandelte einen direkten Freistoß aus 25 Metern sehenswert in den Winkel zum 1:1 (38.). Nur wenig kassierte der FSV Bretzenheim wegen Ballwegschlagens eine gelbe Karte samt Zeitstrafe (40.). Zählbares sprang aus der Überzahl für die Heimelf jedoch nicht heraus.
Nach dem Seitenwechsel gingen erneut die Gäste in Führung: Nach einem langen Ball zog Ben von der Weiden noch einmal auf und traf zum 1:2 (58.). In der Folge erhöhte Bad Sobernheim II den Druck und drängte auf den Ausgleich. Die Partie wurde zunehmend hitziger, vor allem rund um FC-Akteur Nils Biegeler, der laut Gräff mehrfach hart angegangen wurde. „Das wurde aus meiner Sicht zu selten geahndet“, kritisierte der Trainer.
In der 73. Minute kam es dann zu einer strittigen Szene: Nach einem weiteren Foul an Biegeler traf dieser im Fallen unglücklich seinen Gegenspieler Sinan Kaya, der verletzt ausgewechselt werden musste. Die Schiedsrichter-Entscheidung im Nachgang: Rote Karte für Biegeler – ein Platzverweis, der für Unverständnis bei den Hausherren sorgte. „Das war noch nicht einmal gelb“, ärgerte sich Gräff.
Die Gemüter blieben erhitzt: In derselben Szene später sah Bretzenheims Burak Özkayin die Gelb-Rote Karte (74.) wegen eines Wortgefechts. In der Nachspielzeit musste zudem Gästekapitän Jonathan Weingärtner mit Gelb-Rot vom Platz (90.+4), sodass die Partie mit 10 gegen 9 zu Ende ging. In der absoluten Schlussphase warf die Heimelf noch einmal alles nach vorne und kam in der letzten Aktion beinahe zum Ausgleich, doch nach einem Freistoß aus dem Halbfeld wollte der Ball nicht über die Linie.
Gräff war trotzdem voll des Lobens für seine Mannschaft: „Kompliment an meine Jungs, wir haben super gespielt und alles reingeworfen. Gerade in unserer Tabellensituation zu dieser Saisonphase ist solch eine Leistung gegen den Spitzenreiter absolut lobenswert. Genau so wollen wir weitermachen.“
Der Spielverlauf: 0:1 Münch (2.), 1:1 Paz Martel (38.), 1:2 von der Weiden (58.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Köhler (35.), 1:1 Ibrahim (51.), 1:2 Westhöfer (81. Foulelfmeter), 2:2 Ngalieu Wamba (83.)
Tore: 0:1 Schumacher (5.), 0:2 Schäfer (15.), 0:3 Hildebrandt (35.), 0:4 Schäfer (41.), 0:5 Kehl (44.), 0:6 Schumacher (54.), 0:7 Dreesbach (56.)
Tore: 1:0 Schön (21.), 1:1 Armbruester (37. Foulelfmeter), 1:2 Avdo (39.), 2:2 Vosskühler (40.), 3:2 Schön (42.), 4:2 Dressler (49.), 4:3 Avdo (60.), 4:4 Armbrüster (80.)
Tore: 1:0 Neubrech (13.), 1:1 Geib (28. Eigentor), 1:2 Maurer (43.), 1:3 Münz (82.), 1:4 Maurer (86.), 1:5 Mehler (90. Eigentor)
Tore: 1:0 Spanier (12.), 2:0 Kutsalcan (16.), 3:0 Weckwerth (29.), 4:0 Graffy (32.), 5:0 Wingenter (45.), 6:0 Bayluk (66. Foulelfmeter), 7:0 Bayluk (68.), 8:0 Welfonder (88.), 9:0 Graffe (90.)
Tore: 0:1 Schiffler (35.), 1:1 Niebergall (52.), 2:1 Conradi (68.), 2:2 Bachmann (70.), 3:2 Zimmermann (72.), 3:3 Eckhardt (78.), 3:4 Schiffler (82. Foulelfmeter), 4:4 Conradi (85.)