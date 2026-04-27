9 vs. 10: Bretzenheim am Rande eines Punktverlust in Bad Sobernheim

Die SG Disibodenberg durfte am Wochenende viele Tore bejubeln. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Bad Kreuznach. Auch nach dem 26. Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach II stellt sich eigentlich nur eine Frage: Wer holt sich die Meisterschaft? Punktgleich thronen die beiden besten Teams der Liga, FSV Bretzenheim und SG Disibodenberg, vier Wochen vor Saisonende auf Rang eins, wobei die SGD ein Spiel weniger ausgetragen hat. Jedoch treffen die beiden Meisterschaftsanwärter am vorletzten Spieltag aufeinander.

Zumindest fast hätte der FSV Bretzenheim beim FC Bad Sobernheim seine makellose Siegesserie in 2026 einbüßen müssen, gewann schließlich trotz Unterzahl mit 2:1. Deutlich wurde es hingegen beim Auswärtssieg der SG Disibodenberg, die mit 7:0 beim TSV Hargesheim II gewann.

Auch der TSV Langenlonsheim feierte einen klaren Erfolg und setzte sich mit 9:0 gegen Schlusslicht FSV Reiffelbach/Roth durch, während der FSV Rehborn mit 5:1 beim TuS Gangloff gewann.

Hinzu kamen drei Remis: Zwischen der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III und der SG Rheinhessen gab es beim 2:2 keinen Sieger. Außerdem trennten sich die SG Waldlaubersheim/Gutenberg und die Kreuznacher Kickers 4:4, ebenso wie der VfL Sponheim und der FC Schmittweiler/Callbach II.