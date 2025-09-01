9-Tore-Schlacht in Kettershausen und Donau, 2:8-Pleite für Blaustein

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller brachte reichlich Tore, klare Ansagen an die Konkurrenz – und ein wahres Schützenfest in Blaustein. Die SG Öpfingen zerlegte den TSV mit acht Treffern, während der SV Westerheim und der SV Offenhausen ihre Ambitionen im oberen Drittel untermauerten. Auch am Tabellenende spitzt sich die Lage zu: Der TSV Kettershausen-Bebenhausen wartet weiter auf den ersten Punkt. Es war ein Sonntag voller Spektakel, Emotionen und bitterer Lehrstunden.



Die Aufsteiger aus Kettershausen-Bebenhausen kassierten ihre dritte Niederlage und stehen weiter mit null Punkten am Tabellenende. Schon früh geriet das Team ins Hintertreffen, und trotz einer späten Aufholjagd mit drei eigenen Treffern blieb die Hoffnung vergebens. Die SGM Aufheim Holzschwang hingegen klettert mit nun vier Zählern ins Tabellenmittelfeld.



In Burlafingen trafen zwei Aufsteiger aufeinander und teilten sich nach 90 umkämpften Minuten die Punkte. Die frühe Führung der Gäste beantwortete Christoph Blaschke postwendend, danach neutralisierten sich beide Seiten weitgehend. Burlafingen hat damit vier Zähler, Hüttisheim schiebt sich mit fünf Punkten ins obere Drittel.



Eggingen verpasste den erhofften Befreiungsschlag und musste gegen den TSV Langenau eine empfindliche Heimniederlage hinnehmen. Zwar brachte Joel Schmitt die Gastgeber zunächst in Führung, doch Langenau drehte mit eiskalter Effizienz das Spiel und verschaffte sich mit drei Punkten etwas Luft im Tabellenkeller. Eggingen bleibt bei drei Zählern hängen und muss den Blick nach unten richten.



Westerheim bestätigte eindrucksvoll seine starke Frühform und schickte Asch-Sonderbuch mit einer deutlichen Niederlage nach Hause. Tim Rauschmaier und Thorsten Rieck trafen jeweils doppelt und ließen die Gastgeber auf Tabellenplatz zwei klettern. Asch-Sonderbuch bleibt mit sechs Punkten im oberen Drittel, kassierte aber den ersten Dämpfer.



Das torreiche Duell in Donau hatte alles: Offensive Wucht, defensive Schwächen und ein halbes Dutzend Gäste-Tore. Offenhausen spielte seine Klasse in den entscheidenden Momenten konsequent aus und bleibt mit sieben Punkten vorne dabei. Donau dagegen steht trotz drei eigener Treffer mit leeren Händen da und muss die Defensive dringend stabilisieren.



Senden-Ay feierte den ersten Heimsieg der Saison und setzte damit ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller. Besonders die starke Phase vor der Pause legte den Grundstein, ehe Mikail Öztürk spät den Deckel draufsetzte. Mit nun drei Punkten ist der Anschluss geschafft, während Jungingen trotz vier Zählern den Sprung nach oben verpasste.



Ein bitterer Nachmittag für Blaustein: Die Mannschaft war dem Sturmlauf der SG Öpfingen nicht gewachsen und kassierte acht Gegentreffer. Zwar gelang ein zwischenzeitlicher Anschluss, doch Öpfingen war in allen Belangen überlegen und setzte sich an die Tabellenspitze. Blaustein bleibt mit zwei Punkten im Tabellenkeller und muss den Blick nach unten richten.



Die TSG Ehingen und Türkgücü Ulm trennten sich in einem Duell zweier Absteiger leistungsgerecht remis. Beide Teams nutzten ihre Chancen jeweils einmal, ein Sieger wollte nicht gefunden werden. Mit vier Punkten bewegen sich beide Mannschaften im gesicherten Mittelfeld, bleiben aber hinter den eigenen Erwartungen zurück.



