9-Tore-Kampf: Dagersheim holt fast ein 1:4 auf - und scheitert bitter

Der VfL Herrenberg hat dem Tabellendritten TSV Jahn Büsnau einen empfindlichen Dämpfer verpasst und sich mit nun 35 Punkten im gesicherten Mittelfeld stabilisiert. Nach torloser erster Hälfte traf Can Abalioglu in der 56. Minute per Foulelfmeter zum 1:0, Tom Egeler erhöhte in der 60. Minute auf 2:0, ehe Fermin Wences in der 70. Minute für den TSV Jahn Büsnau verkürzte. Nur zwei Minuten später stellte Colin Kugel in der 72. Minute auf 3:1, Aziz Issah brachte Büsnau in der 74. Minute zwar noch einmal auf 3:2 heran, doch mehr gelang dem Aufsteiger nicht. Herrenberg hatte zuvor 2:6 gegen den SV Vaihingen verloren und 2:3 gegen den ASV Botnang gespielt, Büsnau dagegen kam aus einem 3:1 gegen die SpVgg Holzgerlingen und einem 1:3 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt – entsprechend schwer wiegt dieser Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Der TV Darmsheim und der SV Vaihingen teilten sich in einem intensiven Verfolgerduell die Punkte, wodurch Darmsheim mit 44 Zählern Vierter bleibt und Vaihingen mit 42 Punkten auf Rang fünf folgt. Steffen Hirth brachte den TV Darmsheim in der 22. Minute mit 1:0 in Führung, Tyron Ferrari antwortete in der 28. Minute mit dem 1:1, ehe Tim Schneider nur zwei Minuten später in der 30. Minute das 2:1 erzielte. Maximilian Eisentraut glich in der 62. Minute zum 2:2 aus und sorgte dafür, dass der SV Vaihingen nach dem 6:2 gegen den VfL Herrenberg erneut etwas Zählbares mitnahm. Darmsheim hatte zuletzt beim 0:5 gegen den ASV Botnang einen herben Rückschlag kassiert, zeigte nun aber wieder mehr Widerstandskraft.

Der ASV Botnang bleibt nach dem 2:0 beim SV Nufringen Tabellenführer und steht nun bei 52 Punkten, während der SV Nufringen mit 26 Punkten weiter tief im Tabellenkeller steckt. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Rick Hachenbruch in der 48. Minute zum 0:1 und brachte den Favoriten auf Kurs. Darwan Hassan machte in der 89. Minute mit dem 0:2 den Auswärtssieg endgültig perfekt. Botnang bestätigte damit die starke Form nach dem 5:0 gegen den TV Darmsheim und dem 3:2 gegen den VfL Herrenberg, während Nufringen nach dem 2:1 gegen den VfL Oberjettingen wieder ohne Tor blieb.

Der SV Bonlanden feierte gegen Schlusslicht VfL Oberjettingen einen deutlichen 5:2-Erfolg und kletterte mit 34 Punkten weiter an das breite Mittelfeld heran, während Oberjettingen mit zwölf Punkten Letzter bleibt. Daniele Sinesi traf früh in der 5. Minute zum 1:0, Lukas Tschentscher erhöhte in der 15. Minute auf 2:0, ehe Maximilian Herz in der 16. Minute sofort auf 2:1 verkürzte. Tobias Scharnreithner stellte in der 31. Minute auf 3:1, Lucas Flister brachte Oberjettingen in der 43. Minute auf 3:2 heran, doch Ivo Covic in der 46. Minute und Batuhan Görgülü in der 63. Minute entschieden die Partie. Bonlanden reagierte damit auf das 2:3 gegen den TSV Dagersheim, während Oberjettingen nach dem 1:2 gegen den SV Nufringen und dem 2:3 gegen den SV Deckenpfronn erneut viele Gegentore hinnehmen musste.

Die SpVgg Holzgerlingen gewann ein wildes Nachbarschaftsduell gegen den TSV Dagersheim mit 6:3 und rückte mit 37 Punkten auf Rang sieben vor, während Dagersheim mit 22 Punkten weiter in Abstiegsnot bleibt. Marco Quaranta traf in der 11. Minute zum 1:0 und in der 39. Minute zum 3:0, dazwischen erhöhte Luca Conforti in der 33. Minute auf 2:0; Adrian Wichert verkürzte in der 45. Minute auf 3:1. Christopher Hatt erzielte in der 46. Minute das 4:1, Lars Kristoffersen in der 55. Minute und Frieder Rudolph in der 57. Minute machten das Spiel mit dem 4:3 noch einmal heiß, ehe Christopher Hatt in der 74. Minute und Fynn Wohlbold in der 90.+5 Minute den 6:3-Endstand setzten. Nach dem 1:2 gegen den SV Deckenpfronn und dem 3:6 gegen den TSV Jahn Büsnau fand Holzgerlingen eindrucksvoll zurück, während Dagersheim nach dem 3:2 gegen den SV Bonlanden diese Energie nicht bestätigen konnte.

Der SV Deckenpfronn bleibt dem ASV Botnang mit dem 4:2 beim SV Rohrau dicht auf den Fersen und steht nun bei 49 Punkten, während Rohrau mit 29 Punkten auf Rang zwölf weiter um Abstand nach unten kämpft. Noel Hellmann brachte Rohrau in der 7. Minute mit 1:0 in Führung, Niklas Wunsch glich in der 38. Minute zum 1:1 aus, ehe Tobias Kamm in der 46. Minute das 2:1 erzielte. Danach kippte die Partie binnen kürzester Zeit: Noah Kimmerle traf in der 47. Minute zum 2:2, Matthias Mergel in der 58. Minute zum 2:3 und Alexander Wetsch in der 79. Minute zum 2:4. Deckenpfronn bestätigte damit die Siege gegen den VfL Oberjettingen und die SpVgg Holzgerlingen, während Rohrau nach dem 6:1 gegen Croatia Stuttgart und dem 2:2 gegen den TSV Musberg diesmal trotz zweimaliger Führung leer ausging.

Der TSV Musberg setzte mit dem 4:0 bei der zweiten Mannschaft des TV Echterdingen ein klares Zeichen und zog mit 35 Punkten mit dem VfL Herrenberg gleich, während Echterdingen II bei 34 Punkten stehen bleibt. Daniel Frenzel Medina traf in der 13. Minute zum 0:1, Denis Bubalo erhöhte in der 39. Minute auf 0:2. In der Schlussphase legte Daniel Frenzel Medina in der 80. Minute das 0:3 nach, Ahmet Mert Keseroglu traf in der 90. Minute zum 0:4. Musberg antwortete damit eindrucksvoll auf das 2:2 gegen den SV Rohrau und das 1:3 gegen die SpVgg Holzgerlingen, während Echterdingen II nach dem spektakulären 5:6 gegen Croatia Stuttgart erneut einen bitteren Nachmittag erlebte.