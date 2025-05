9 Tore beim Pfedelbacher Auswärtssieg in Bad Wimpfen

Pfedelbach mit 6:3 Auswärtssieg in Bad Wimpfen

Besser hätte die Partie für die Gäste nicht beginnen können. Bereits in der dritten Minute nahm Tobias Lösch nach einem Wimpfener Rückpass dem Torwart den Ball ab, bediente den mitgelaufenen Jann Baust und der durfte ihn dann ins leere Tor schießen.

In der 13. Minute gab es eine Ecke durch Andreas Cebulla von rechts, die genau auf den Kopf von Sebastian Hack kam und der köpfte den Ball knapp drüber.

Im Gegenzug der Ausgleich für Bad Wimpfen. Ein Diagonalball von links auf rechts und dann ließ Ben Straub Mansour Ceesay alt aussehen und traf rechts unten ins Eck.

In der 21. Minute die erneute Führung für Pfedelbach. Nach einer schönen Flanke köpfte Jann Baust das 2:1, keiner beschwerte sich und dann nahm der Schiedsrichter plötzlich das Tor zurück, da Jann Baust Leo gerufen hatte.

In der 33. Minute durften dann aber erneut die Pfedelbacher jubeln. Andreas Cebulla führte einen Freistoß schnell aus, in dem er Tobias Lösch bediente und der alleine aufs Tor zu ging. Er schob den Ball unter dem Torhüter zur 2:1 Führung ins Tor.

Kurz vor der Pause dann sogar das 3:1. Andreas Cebulla bediente auf links Sebastian Hack, der alleine aufs Tor zu ging und den Ball flach zur 3:1 Führung ins Netz schoss.

Nach der Pause hatte erneut Sebastian Hack die Chance auf 4:1 zu stellen. Jann Baust setzte sich überragend auf links durch und legte den Ball zurück auf Sebastian Hack. Der hatte freie Bahn zum Tor und schoss drüber.

In der 64. Minute plötzlich der Anschlusstreffer für die SG. Vorausgegangen war ein Foul an Nico Hütter aber der Schiri ließ weiterlaufen und Ben Straub musste den Ball nur noch einschieben.

Nach einer Ecke für Pfedelbach in der 69. Minute klopfte Bad Wimpfen den Ball aus der eigenen Hälfte und erneut Ben Straub startete aus stark abseitsverdächtiger Position nach der Mittellinie, umkurvte Keeper Marvin Kahnt und traf zum 3:3 Ausgleich.

Nach 75 Minuten entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Pfedelbach nachdem Sergen Uzuner im Strafraum gefoult wurde. Jann Baust verwandelte den berechtigten Elfmeter sicher.

Pfedelbach jetzt wieder am Drücker. In der 84. Minute verlor Della Rocca den Ball und dann dann war der eingewechselte Philipp Ehrle auf und davon und schoss den Ball unten links zum 5:3 ins Tor.

Kurz vor Ende der Partie setzte sich Philipp Ehrle auf rechts durch und schloss mit einem herrlichen Schuss in den rechten Winkel zum 6:3 Endstand ab.

SG Bad Wimpfen: Richard Katron, Alexander Jordan, Andreas Lamminger, Paul Schöbel (76. Leon Wiesner), Jonas Schulze, Maximilian Rheindt, Antonio Sebastiano Della Rocca, Patrick Steiger (25. Endrit Kadrija), Alper Cöleri (79. Alparslan Sultan Tagun), Matthias Geiger (58. Maurice Gysinn), Ben Straub - Trainer: Christopher Luft

TSV Pfedelbach: Marvin Kahnt, Nico Hütter, Daniel Schmidgall (79. Jens Schmidgall), Mansour Ceesay, Erkan Odabasi, Sergen Uzuner (87. Johannes Braun), Andreas Cebulla (73. Kaan Uzuner), Tobias Lösch, Albin Salihu (73. Philipp Ehrle), Jann Baust, Sebastian Hack (83. Dennis Bantel) - Trainer: Mario Hüttinger - Trainer: Nicolas Baur

Tore: 0:1 Jann Baust (3.), 1:1 Ben Straub (13.), 1:2 Tobias Lösch (33.), 1:3 Sebastian Hack (45.+2), 2:3 Ben Straub (64.), 3:3 Ben Straub (69.), 3:4 Jann Baust (76. Foulelfmeter), 3:5 Philipp Ehrle (84.), 3:6 Philipp Ehrle (88.)

Schiedsrichter: Malon Körber (DJK SG Oberkessach)

Zuschauer: 45

Vorschau:

Am Sonntag, den 11.05.2025 um 15.00 Uhr spielen wir zu Hause gegen den SV Schluchtern.

Ein Vorbericht und das Sportplatzblättle folgen im Laufe der Woche.