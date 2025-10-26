9. Spieltag: BBC 08 marschiert weiter – Wahrburg chancenlos

Von Beginn an dominierten die Burger die Partie und stellten früh klar, warum sie derzeit unangefochten an der Tabellenspitze stehen. Mit nun 40 : 4 Toren und der Maximalausbeute von 24 Punkten setzt die Mannschaft ein weiteres Ausrufezeichen im Titelrennen.

Auch in den übrigen Begegnungen des Spieltags ging es torreich zu: Der VfB Klötze behauptete durch ein 3 : 0 gegen Lok Stendal II den zweiten Tabellenplatz und bleibt erster Verfolger. SV Medizin Uchtspringe festigte mit einem 4 : 2-Auswärtssieg in Uenglingen den dritten Rang. Überraschung des Tages war der 3 : 1-Erfolg des TSV Brettin/Roßdorf über Eintracht Salzwedel, der für Bewegung im Mittelfeld sorgt.

Die SG Letzlingen siegte mit einem knappen 3 : 2 gegen Liesten, während der Möringer SV mit einem 3 : 0 über Langenapel wichtige Punkte einfuhr. Zudem gewann der Kreveser SV souverän mit 4 : 0 gegen Gardelegen II.

Der Burger BC 08 bleibt damit souveräner Tabellenführer und peilt am kommenden Wochenende den neunten Sieg in Serie an. Dahinter versuchen Klötze und Uchtspringe, den Anschluss zu halten.