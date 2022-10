9. Oktober 2022: Ergebnisse, Topspiele, Ticker im FVN-Gebiet Es ist wieder Spieltag - diesmal am 9. Oktober im Fußballverband Niederrhein: FuPa Niederrhein verrät euch wieder, welche Spiele ihr auf dem Schirm haben müsst und präsentiert euch alle Ergebnisse und Ticker.

Zum Amateurfußball-Spieltag gehört es dazu, dass ihr auf FuPa Niederrhein handgerecht alle Ergebnisse, Ticker, Daten und Tabellen handgerecht serviert bekommt - so auch am 9. Oktober 2022! Falls ihr nicht wisst, welches Spie ihr besuchen sollt, findet ihr in diesem Übersichtstext auch eine Auswahl von spannenden Begegnungen. Bei Fragen meldet euch jederzeit gerne per Mail an fupa@rp-digital.de .

Spieltext VfL Jüchen - TuS Gerresh.

Fokus auf Essen

Spieltext SSV Grefrath - Schiefbahn

Für den zweiten Spieltag im Oktober richtet sich diesmal der Blick auf den Fußballkreis Essen. Schon gewusst? Essen stellt am meisten Mannschaften am Niederrhein und darf sich deshalb über die meisten Startplätze im Niederrheinpokal 2023/24 (vier) freuen. Außerdem gibt es am Saisonende drei Aufstiegsplätze in die Bezirksliga, was zur Folge hat, dass die beiden Meister der zwei Staffeln direkt hochgehen und die Zweitplatzierten gegeneinander in einer Relegation antreten müssen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

9. Spieltag - Kreisliga A1

So., 09.10.22 13:00 Uhr AL-ARZ Libanon - DJK SG Altenessen

So., 09.10.22 13:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop II - NK Croatia Essen

So., 09.10.22 13:00 Uhr SG Essen-Schönebeck II - SuS Haarzopf II

So., 09.10.22 15:00 Uhr SC Frintrop 05/21 - Vogelheimer SV II

So., 09.10.22 15:00 Uhr RuWa Dellwig - Bader SV 91

So., 09.10.22 15:00 Uhr Barisspor 84 Essen - FC Stoppenberg

So., 09.10.22 15:15 Uhr Sportfreunde Altenessen - Türkiyemspor Essen

9. Spieltag - Kreisliga A2

So., 09.10.22 11:00 Uhr GTSV Essen - VfL Sportfreunde Essen

So., 09.10.22 11:00 Uhr TuS Holsterhausen - SpVg Schonnebeck II

So., 09.10.22 13:00 Uhr Alemannia Essen - SpVgg Steele II

So., 09.10.22 13:30 Uhr TGD Essen-West - SuS Haarzopf

So., 09.10.22 15:00 Uhr FSV Kettwig - Teutonia Überruhr

So., 09.10.22 15:15 Uhr SV Leithe - Essener SG 99/06

So., 09.10.22 15:30 Uhr SG Kupferdreh-Byfang - Sportfreunde Niederwenigern II

9. Spieltag - Kreisliga B1

So., 09.10.22 11:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 II - VfB Frohnhausen II

So., 09.10.22 11:00 Uhr SV Borbeck - Juspo Essen-West

So., 09.10.22 11:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop III - Tura 86 Essen

So., 09.10.22 11:00 Uhr Tgd. Essen II - SG Essen-Schönebeck III

So., 09.10.22 12:30 Uhr RuWa Dellwig II - Ballfreunde Bergeborbeck

So., 09.10.22 13:15 Uhr TuS Holsterhausen II - DJK Dellwig 1910

So., 09.10.22 15:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - TuSEM Essen 1926 II

9. Spieltag - Kreisliga B2

So., 09.10.22 11:00 Uhr SV Mesopotamia - Vogelheimer SV III

So., 09.10.22 11:00 Uhr Essener SC Preußen II - FC Stoppenberg II

So., 09.10.22 11:00 Uhr Fortuna Bredeney II - TuS Helene Essen

So., 09.10.22 13:00 Uhr Sportfreunde Altenessen II - SC Werden-Heidhausen III

So., 09.10.22 13:30 Uhr Fatihspor Essen 2001 - SG Essen-Schönebeck IV

So., 09.10.22 15:00 Uhr BV Altenessen - FC Karnap 07/27

So., 09.10.22 17:00 Uhr Rot-Weiss Essen III - Bader SV 91 II

9. Spieltag - Kreisliga B3

So., 09.10.22 10:30 Uhr SV Burgaltendorf II - ESC Rellinghausen II

So., 09.10.22 11:00 Uhr SuS Haarzopf III - Heisinger SV II

So., 09.10.22 12:30 Uhr Sportfreunde Niederwenigern III - TuSEM Essen 1926 III

So., 09.10.22 12:45 Uhr SV Leithe II - Essener SG 99/06 II

So., 09.10.22 13:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard II - SC Werden-Heidhausen II

So., 09.10.22 13:00 Uhr SG Kupferdreh-Byfang II - SuS Niederbonsfeld II

So., 09.10.22 13:15 Uhr Fortuna Bredeney - Preußen Eiberg

11. Spieltag - Kreisliga C1

So., 09.10.22 11:00 Uhr Wacker Bergeborbeck - Preußen Eiberg III

So., 09.10.22 11:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 III - TGD Essen-West III

So., 09.10.22 12:30 Uhr SC Frintrop 05/21 II - Atletico Essen II

So., 09.10.22 13:00 Uhr SV Borbeck II - NK Croatia Essen II

So., 09.10.22 13:00 Uhr Barisspor 84 Essen II - Tura 86 Essen II

So., 09.10.22 13:00 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr III - DJK Dellwig 1910 II

11. Spieltag - Kreisliga C2

So., 09.10.22 09:15 Uhr SV Borbeck III - FC Karnap 07/27 II

So., 09.10.22 11:00 Uhr FC Saloniki Essen II - TuS Helene Essen II

So., 09.10.22 11:00 Uhr AL-ARZ Libanon II - DJK SG Altenessen II

So., 09.10.22 11:00 Uhr Sportfreunde Altenessen III - Türkiyemspor Essen II

So., 09.10.22 11:00 Uhr DJK Eintracht Borbeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 III

So., 09.10.22 13:00 Uhr SV Mesopotamia II - Atletico Essen

So., 09.10.22 15:15 Uhr Essener SC Preußen III - Juspo Altenessen

So., 09.10.22 15:30 Uhr TuS Holsterhausen III - Bader SV 91 III

11. Spieltag - Kreisliga C3

So., 09.10.22 10:30 Uhr SC Frintrop 05/21 III - SpVgg Steele III

So., 09.10.22 10:30 Uhr SG Kupferdreh-Byfang III - SpVg Schonnebeck III

So., 09.10.22 11:00 Uhr VfL Kupferdreh - ETB Schwarz-Weiß Essen II

So., 09.10.22 11:00 Uhr FC Kray II - Preußen Eiberg II

So., 09.10.22 11:00 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr II - DJK RSC Essen

So., 09.10.22 12:30 Uhr FSV Kettwig II - VfL Sportfreunde Essen II

So., 09.10.22 13:00 Uhr DJK Franz-Sales-Haus - Teutonia Überruhr III

So., 09.10.22 15:00 Uhr TC Freisenbruch II - DJK Blau-Weiß Mintard III

So., 09.10.22 15:30 Uhr Fortuna Bredeney III - Heisinger SV III

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches