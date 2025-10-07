9 Monster-Serien reißen: Holzheim mit Alleinstellungsmerkmal

Die erste Saisonhälfte ist so gut wie rum. In den Regensburger Ligen ging am Wochenende bereits der letzte Hinrunden-Spieltag über die Bühne. Trotz des fortgeschrittenen Zeitpunktes bringen immer noch 19 Herrenmannschaften in der Oberpfalz das Kunststück fertig, weiterhin kein Saisonspiel verloren zu haben.



Allerdings war das vergangene Wochenende kein gutes für die Ungeschlagen-Läufe. Gleich neun Serien rissen – darunter die des West-Kreisligisten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, der das Spitzenspiel beim SV Haselbach vor 700 Zuschauern knapp verlor, sowie die der DJK Ensdorf. Der Kreisklassist quittierte nach zehn Startsiegen die erste Niederlage der Saison.



Und weil nun auch die Ensdorfer ihre weiße Weste los sind, verbleibt ein einziges Team mit noch makelloser Bilanz. Und zwar der ASV Holzheim aus der A-Klasse 4 im Kreis Regensburg. Elf Siege aus elf Spielen stehen zu Buche. Zuletzt konnte das Gefolge von Trainer Julian Karl wegen einer Spielabsage nicht nachlegen. Wer sonst noch unbesiegt sind? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 7. Oktober).