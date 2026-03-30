⚔️ 9 Mann, 100% Wille – SVB holt starken Auswärtssieg! 🖤🤍

Nach der starken Leistung in der Vorwoche gegen Bomlitz war die Mannschaft hochmotiviert und wusste genau, was sie kann 🔥

Am gestrigen Sonntag ging es für unsere 1. Herren auswärts zur SG Benefeld-Cordingen II. Der Plan war von Anfang an klar: 👉 Es gibt nur ein Szenario – 3 Punkte!

Um 13:00 Uhr pfiff Schiedsrichter Marvin Müsebeck die Partie an.

Trainer Mario Hörenkuhl gab die Marschroute vor, und Kapitän Adrian Michalski, nach Verletzung endlich zurück, pushte das Team zusätzlich beim Warmmachen 💪

⚡ Traumstart für den SVB

Besser hätte das Spiel kaum beginnen können:

3. Minute:

Ballgewinn durch Niklas Becker im Mittelfeld → perfekter Steckpass auf Dildar Shaqouli → starke Ballannahme und souveräner Abschluss.

➡️ 0:1 für Böhme! ⚽🔥

🚨 Rote Karte & Verletzungsschock

Das Spiel entwickelte sich zu einem intensiven Schlagabtausch.

In der 24. Minute kam es zu einer hitzigen Szene:

Steven Sadler klärte im Zweikampf stark den Ball, traf dabei jedoch auch den Gegenspieler, der sich dabei schwer verletzte und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

👉 Von unserer Seite: Gute Besserung! 🙏

Trotz klar gespieltem Ball zeigte der Schiedsrichter nach Diskussionen:

➡️ Rote Karte für Sadler ❌

Eine sehr harte und aus unserer Sicht fragwürdige Entscheidung.

💪 Reaktion in Unterzahl

Doch die Mannschaft zeigte sofort die richtige Antwort!

33. Minute:

Starker Konter → Pass von Adrian Michalski auf Jan Mertens → dieser hebt den Ball sehenswert über den Keeper.

💥 0:2 für Böhme!

Kurz darauf musste Jan Mertens verletzungsbedingt raus, für ihn kam Maximilian Freund ins Spiel.

➡️ Halbzeitstand: 0:2

🔥 Zweite Halbzeit – Kampf pur

Die Ansage zur Pause war klar:

👉 Weiter kämpfen, weiter Druck machen!

Doch es wurde noch schwieriger:

➡️ Zweite Rote Karte für uns nach unsportlichem Verhalten ❌

👉 Jetzt nur noch 9 Mann auf dem Platz!

⚽ 1:2 & direkte Antwort

62. Minute:

Benefeld verkürzt auf 1:2 nach einem gut ausgespielten Angriff.

Doch unsere Antwort ließ nicht lange auf sich warten:

Ein langer Ball landet bei Filip Moniuk, der direkt weiterleitet auf Nico Sonders.

Dieser setzt stark nach, läuft den Keeper an und erzwingt den Fehler.

😄 Eigentor / erzwungenes Tor – wir nehmen es!

➡️ 1:3 für Böhme! 💪

🩹 Weitere Wechsel & Verletzungen

Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie immer intensiver und kräftezehrender – vor allem durch die doppelte Unterzahl mussten wir enorm viel Laufarbeit leisten. 💪

Die hohe Belastung machte sich bemerkbar, sodass wir mehrfach wechseln mussten:

Nico Sonders musste angeschlagen vom Feld und wurde durch Sebastian Holzmüller ersetzt

Kurz darauf kam Thorge Noack für Max Zielasko ins Spiel, um neue Energie zu bringen

Doch die nächste bittere Szene ließ nicht lange auf sich warten:

Nach einem starken Dribbling über die Außenbahn wurde Sohnel Ramos bei einem harten Einsteigen klar von hinten getroffen.

➡️ Trotz klar erkennbarem Foulspiel blieb der Pfiff aus – eine sehr fragwürdige Schiedsrichterentscheidung, vor allem bei guter Sicht auf die Aktion.

Ramos versuchte zunächst weiterzuspielen, musste jedoch kurze Zeit später verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

👉 Für ihn kam der bereits angeschlagene Max Zielasko zurück ins Spiel und stellte sich in den Dienst der Mannschaft – ein echtes Zeichen von Teamgeist! 🔥

⏱️ Dramatische Schlussphase

90+3:

Benefeld verkürzt auf 2:3

Die Kräfte ließen langsam nach, doch der Wille war größer! 💪

🚀 Entscheidung in letzter Sekunde

90+6:

Letzter Angriff des Spiels:

Niklas Becker startet einen starken Lauf über die rechte Seite, zieht in den Strafraum und bringt den Ball in die Mitte.

Der Abschluss von René Dumke wird geblockt – doch der Ball landet genau vor den Füßen von Max Zielasko.

👉 Dieser bleibt eiskalt und schiebt ein!

💥 2:4! Erstes Tor im SVB-Dress! ⚽🔥

🏁 Fazit

Ein absoluter Mentalitätssieg!

👉 2 rote Karten

👉 mehrere Verletzungen

👉 lange in Unterzahl

Und trotzdem:

💪 3 Punkte geholt!

Das war purer Wille, Einsatz und echter Teamgeist! 🔥

👏 Nach Abpfiff bedankte sich die Mannschaft bei den mitgereisten Fans für die starke Unterstützung!

📸 Großer Dank an unseren Sportfotografen André Czaplinski für die starken Bilder und deinen Einsatz Woche für Woche!

👉 www.andreczaplinskisportfotografie.de

🎤 Worte vom Trainer Mario Hörenkuhl:

„Männer, das war eine überragende Teamleistung – ich bin stolz auf euch!“ 💪

🍻 Im Anschluss wurde der Sieg noch gemeinsam gefeiert –

Danke an Magnus Müller für Bratwurst und Kaltgetränke! 🙌

🖤🤍 NUR DER SVB!