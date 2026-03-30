 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

⚔️ 9 Mann, 100% Wille – SVB holt starken Auswärtssieg! 🖤🤍

von Mario Hörenkuhl · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser

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2.KK Heidekreis
SV Böhme
SG Benefeld II
Gestern, 13:00 Uhr
SG Benefeld-Cordingen
SG Benefeld-CordingenSG Benefeld II
SV Böhme
SV BöhmeSV Böhme
2
4
Abpfiff

Am gestrigen Sonntag ging es für unsere 1. Herren auswärts zur SG Benefeld-Cordingen II.
Der Plan war von Anfang an klar:
👉 Es gibt nur ein Szenario – 3 Punkte!

Nach der starken Leistung in der Vorwoche gegen Bomlitz war die Mannschaft hochmotiviert und wusste genau, was sie kann 🔥

Trainer Mario Hörenkuhl gab die Marschroute vor, und Kapitän Adrian Michalski, nach Verletzung endlich zurück, pushte das Team zusätzlich beim Warmmachen 💪

Um 13:00 Uhr pfiff Schiedsrichter Marvin Müsebeck die Partie an.

⚡ Traumstart für den SVB

Besser hätte das Spiel kaum beginnen können:

3. Minute:
Ballgewinn durch Niklas Becker im Mittelfeld → perfekter Steckpass auf Dildar Shaqouli → starke Ballannahme und souveräner Abschluss.

➡️ 0:1 für Böhme! ⚽🔥

🚨 Rote Karte & Verletzungsschock

Das Spiel entwickelte sich zu einem intensiven Schlagabtausch.

In der 24. Minute kam es zu einer hitzigen Szene:
Steven Sadler klärte im Zweikampf stark den Ball, traf dabei jedoch auch den Gegenspieler, der sich dabei schwer verletzte und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

👉 Von unserer Seite: Gute Besserung! 🙏

Trotz klar gespieltem Ball zeigte der Schiedsrichter nach Diskussionen:
➡️ Rote Karte für Sadler

Eine sehr harte und aus unserer Sicht fragwürdige Entscheidung.

💪 Reaktion in Unterzahl

Doch die Mannschaft zeigte sofort die richtige Antwort!

33. Minute:
Starker Konter → Pass von Adrian Michalski auf Jan Mertens → dieser hebt den Ball sehenswert über den Keeper.

💥 0:2 für Böhme!

Kurz darauf musste Jan Mertens verletzungsbedingt raus, für ihn kam Maximilian Freund ins Spiel.

➡️ Halbzeitstand: 0:2

🔥 Zweite Halbzeit – Kampf pur

Die Ansage zur Pause war klar:
👉 Weiter kämpfen, weiter Druck machen!

Doch es wurde noch schwieriger:

➡️ Zweite Rote Karte für uns nach unsportlichem Verhalten ❌
👉 Jetzt nur noch 9 Mann auf dem Platz!

⚽ 1:2 & direkte Antwort

62. Minute:
Benefeld verkürzt auf 1:2 nach einem gut ausgespielten Angriff.

Doch unsere Antwort ließ nicht lange auf sich warten:

Ein langer Ball landet bei Filip Moniuk, der direkt weiterleitet auf Nico Sonders.
Dieser setzt stark nach, läuft den Keeper an und erzwingt den Fehler.

😄 Eigentor / erzwungenes Tor – wir nehmen es!

➡️ 1:3 für Böhme! 💪

🩹 Weitere Wechsel & Verletzungen

Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie immer intensiver und kräftezehrender – vor allem durch die doppelte Unterzahl mussten wir enorm viel Laufarbeit leisten. 💪

Die hohe Belastung machte sich bemerkbar, sodass wir mehrfach wechseln mussten:

  • Nico Sonders musste angeschlagen vom Feld und wurde durch Sebastian Holzmüller ersetzt
  • Kurz darauf kam Thorge Noack für Max Zielasko ins Spiel, um neue Energie zu bringen

Doch die nächste bittere Szene ließ nicht lange auf sich warten:

Nach einem starken Dribbling über die Außenbahn wurde Sohnel Ramos bei einem harten Einsteigen klar von hinten getroffen.

➡️ Trotz klar erkennbarem Foulspiel blieb der Pfiff aus – eine sehr fragwürdige Schiedsrichterentscheidung, vor allem bei guter Sicht auf die Aktion.

Ramos versuchte zunächst weiterzuspielen, musste jedoch kurze Zeit später verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
👉 Für ihn kam der bereits angeschlagene Max Zielasko zurück ins Spiel und stellte sich in den Dienst der Mannschaft – ein echtes Zeichen von Teamgeist! 🔥

⏱️ Dramatische Schlussphase

90+3:
Benefeld verkürzt auf 2:3

Die Kräfte ließen langsam nach, doch der Wille war größer! 💪

🚀 Entscheidung in letzter Sekunde

90+6:
Letzter Angriff des Spiels:

Niklas Becker startet einen starken Lauf über die rechte Seite, zieht in den Strafraum und bringt den Ball in die Mitte.
Der Abschluss von René Dumke wird geblockt – doch der Ball landet genau vor den Füßen von Max Zielasko.

👉 Dieser bleibt eiskalt und schiebt ein!

💥 2:4! Erstes Tor im SVB-Dress! ⚽🔥

🏁 Fazit

Ein absoluter Mentalitätssieg!

👉 2 rote Karten
👉 mehrere Verletzungen
👉 lange in Unterzahl

Und trotzdem:
💪 3 Punkte geholt!

Das war purer Wille, Einsatz und echter Teamgeist! 🔥

👏 Nach Abpfiff bedankte sich die Mannschaft bei den mitgereisten Fans für die starke Unterstützung!

📸 Großer Dank an unseren Sportfotografen André Czaplinski für die starken Bilder und deinen Einsatz Woche für Woche!
👉 www.andreczaplinskisportfotografie.de

🎤 Worte vom Trainer Mario Hörenkuhl:
„Männer, das war eine überragende Teamleistung – ich bin stolz auf euch!“ 💪

🍻 Im Anschluss wurde der Sieg noch gemeinsam gefeiert –
Danke an Magnus Müller für Bratwurst und Kaltgetränke! 🙌

🖤🤍 NUR DER SVB!