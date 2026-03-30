⚔️ 9 Mann, 100% Wille – SVB holt starken Auswärtssieg! 🖤🤍

Am gestrigen Sonntag ging es für unsere 1. Herren auswärts zur SG Benefeld-Cordingen II.
Der Plan war von Anfang an klar:
👉 Es gibt nur ein Szenario – 3 Punkte!
Nach der starken Leistung in der Vorwoche gegen Bomlitz war die Mannschaft hochmotiviert und wusste genau, was sie kann 🔥
Trainer Mario Hörenkuhl gab die Marschroute vor, und Kapitän Adrian Michalski, nach Verletzung endlich zurück, pushte das Team zusätzlich beim Warmmachen 💪
Um 13:00 Uhr pfiff Schiedsrichter Marvin Müsebeck die Partie an.
Besser hätte das Spiel kaum beginnen können:
3. Minute:
Ballgewinn durch Niklas Becker im Mittelfeld → perfekter Steckpass auf Dildar Shaqouli → starke Ballannahme und souveräner Abschluss.
➡️ 0:1 für Böhme! ⚽🔥
Das Spiel entwickelte sich zu einem intensiven Schlagabtausch.
In der 24. Minute kam es zu einer hitzigen Szene:
Steven Sadler klärte im Zweikampf stark den Ball, traf dabei jedoch auch den Gegenspieler, der sich dabei schwer verletzte und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.
👉 Von unserer Seite: Gute Besserung! 🙏
Trotz klar gespieltem Ball zeigte der Schiedsrichter nach Diskussionen:
➡️ Rote Karte für Sadler ❌
Eine sehr harte und aus unserer Sicht fragwürdige Entscheidung.
Doch die Mannschaft zeigte sofort die richtige Antwort!
33. Minute:
Starker Konter → Pass von Adrian Michalski auf Jan Mertens → dieser hebt den Ball sehenswert über den Keeper.
💥 0:2 für Böhme!
Kurz darauf musste Jan Mertens verletzungsbedingt raus, für ihn kam Maximilian Freund ins Spiel.
➡️ Halbzeitstand: 0:2
Die Ansage zur Pause war klar:
👉 Weiter kämpfen, weiter Druck machen!
Doch es wurde noch schwieriger:
➡️ Zweite Rote Karte für uns nach unsportlichem Verhalten ❌
👉 Jetzt nur noch 9 Mann auf dem Platz!
62. Minute:
Benefeld verkürzt auf 1:2 nach einem gut ausgespielten Angriff.
Doch unsere Antwort ließ nicht lange auf sich warten:
Ein langer Ball landet bei Filip Moniuk, der direkt weiterleitet auf Nico Sonders.
Dieser setzt stark nach, läuft den Keeper an und erzwingt den Fehler.
😄 Eigentor / erzwungenes Tor – wir nehmen es!
➡️ 1:3 für Böhme! 💪
Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie immer intensiver und kräftezehrender – vor allem durch die doppelte Unterzahl mussten wir enorm viel Laufarbeit leisten. 💪
Die hohe Belastung machte sich bemerkbar, sodass wir mehrfach wechseln mussten:
Doch die nächste bittere Szene ließ nicht lange auf sich warten:
Nach einem starken Dribbling über die Außenbahn wurde Sohnel Ramos bei einem harten Einsteigen klar von hinten getroffen.
➡️ Trotz klar erkennbarem Foulspiel blieb der Pfiff aus – eine sehr fragwürdige Schiedsrichterentscheidung, vor allem bei guter Sicht auf die Aktion.
Ramos versuchte zunächst weiterzuspielen, musste jedoch kurze Zeit später verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
👉 Für ihn kam der bereits angeschlagene Max Zielasko zurück ins Spiel und stellte sich in den Dienst der Mannschaft – ein echtes Zeichen von Teamgeist! 🔥
90+3:
Benefeld verkürzt auf 2:3
Die Kräfte ließen langsam nach, doch der Wille war größer! 💪
90+6:
Letzter Angriff des Spiels:
Niklas Becker startet einen starken Lauf über die rechte Seite, zieht in den Strafraum und bringt den Ball in die Mitte.
Der Abschluss von René Dumke wird geblockt – doch der Ball landet genau vor den Füßen von Max Zielasko.
👉 Dieser bleibt eiskalt und schiebt ein!
💥 2:4! Erstes Tor im SVB-Dress! ⚽🔥
Ein absoluter Mentalitätssieg!
👉 2 rote Karten
👉 mehrere Verletzungen
👉 lange in Unterzahl
Und trotzdem:
💪 3 Punkte geholt!
Das war purer Wille, Einsatz und echter Teamgeist! 🔥
👏 Nach Abpfiff bedankte sich die Mannschaft bei den mitgereisten Fans für die starke Unterstützung!
📸 Großer Dank an unseren Sportfotografen André Czaplinski für die starken Bilder und deinen Einsatz Woche für Woche!
👉 www.andreczaplinskisportfotografie.de
🎤 Worte vom Trainer Mario Hörenkuhl:
„Männer, das war eine überragende Teamleistung – ich bin stolz auf euch!“ 💪
🍻 Im Anschluss wurde der Sieg noch gemeinsam gefeiert –
Danke an Magnus Müller für Bratwurst und Kaltgetränke! 🙌
🖤🤍 NUR DER SVB!