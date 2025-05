9 Junge Spieler aus den eigenen Reihen

Mit Beginn der neuen Saison dürfen wir mit großem Stolz und Freude verkünden, dass neun ambitionierte A-Jugendspieler den nächsten Schritt in ihrer fußballerischen Entwicklung gehen und den Weg aus der Jugend in die Aktive Herrenmannschaft antreten.

Diese Zahl ist nicht nur beeindruckend – sie ist ein deutliches Zeichen für die super Nachwuchsarbeit, die in unserem Verein seit Jahren geleistet wird. Jeder einzelne dieser Spieler hat in der Jugend mit Ehrgeiz überzeugt – nun ist es an der Zeit, dass sie sich im Herrenbereich beweisen und weiterentwickeln.