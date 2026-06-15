9. HWP CUP 2026 am 05. Juli 26

Die 1. Herrenmannschaft der Spandauer Kickers lädt herzlich zum traditionellen 9. HWP-Cup ein und freut sich auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Mit dabei sind diesmal der Titelverteidiger SV Tasmania Berlin, BFC Preussen und Lichtenberg 47.

Ab 12:15 Uhr startet das Vorbereitungsturnier mit zwei spannenden Halbfinalspielen à 45 Minuten, in denen die Finalteilnehmer ermittelt werden. Im Anschluss folgen das Spiel um Platz 3 sowie das große Finale – selbstverständlich alles sportlich auf dem Rasenplatz entschieden.

Kommt vorbei, unterstützt die Teams und stimmt euch gemeinsam mit uns auf die neue Saison ein ! Hauptsponsor: HWP HIER Spielplan HIER