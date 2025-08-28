– Foto: HSV

9 Hambacher behalten im Pokalkrimi die Oberhand Verlinkte Inhalte Kreispokal DN SG Voreifel/Nideggen Hambach

Vorweg gesagt. Die Pokalpartie des „kleinen HSV“ in Embken bot dem gesitteten Kreisligafußball – Romantiker im Grunde genommen alles, was man sich an einem sommerlichen Pokalabend wohl im Vorfeld auf den Wunschzettel geschrieben hätte. Leidenschaft, Kampf Platzverweise, strittige Schiedsrichterentscheidungen ohne Ende, eine kräftezehrende Verlängerung und am Ende die Entscheidung im Elfmeterschießen – mehr geht im Fußball nicht. Gegen die SG Voreifel/Nideggen erwischten die Blau-Weißen einen Start nach Maß. Nach einem Eckball bugsierte ein Heimspieler das Spielgerät unglücklich in den eigenen Kasten (7.) und brachte so die frühe Gästeführung. Nach gutem HSV-Beginn übernahm ab Mitte der ersten Halbzeit jedoch die junge Heimelf vermehrt die Initiative. Viele Fouls – mal richtig, oft auch falsch entschieden für beide Seiten, sorgten für viele Spielunterbrechungen. Ein gutes Dutzend Standards flogen nun in den Gefahrenraum von HSV-Schlussmann Peter Görres und konnten hier auch nicht immer souverän verteidigt werden.

Die Folge war dann der Gegentreffer kurz vor der Halbzeit. Der Ausgleich aus der Kategorie „Gurkentor“ viel - mehr oder weniger - aus dem Gewühl heraus und wurde in letzter Instanz auch noch derart unglücklich abgefälscht, sodass dieser ohne Abwehrchance über die Grundlinie kullerte (42.). Mit einem zerfahrenen 1:1-Spielstand ging es dann in den zweiten Durchlauf. Erneut erwischte die Elf von HSV-Trainer Chris Böhme auch hier wieder den besseren Start. Mit der berechtigten Ampelkarte für Salentin (63.) spielte der HSV fortan in Überzahl. Mit der numerischen Überlegenheit wurde das HSV-Spiel jedoch nicht wesentlich besser – die jungen SGler machten die Unterzahl mit hohem läuferischen Aufwand wett.