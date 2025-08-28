9 Hambacher behalten im Pokalkrimi die Oberhand

Vorweg gesagt. Die Pokalpartie des „kleinen HSV“ in Embken bot dem gesitteten Kreisligafußball – Romantiker im Grunde genommen alles, was man sich an einem sommerlichen Pokalabend wohl im Vorfeld auf den Wunschzettel geschrieben hätte. Leidenschaft, Kampf Platzverweise, strittige Schiedsrichterentscheidungen ohne Ende, eine kräftezehrende Verlängerung und am Ende die Entscheidung im Elfmeterschießen – mehr geht im Fußball nicht.
Gegen die SG Voreifel/Nideggen erwischten die Blau-Weißen einen Start nach Maß. Nach einem Eckball bugsierte ein Heimspieler das Spielgerät unglücklich in den eigenen Kasten (7.) und brachte so die frühe Gästeführung. Nach gutem HSV-Beginn übernahm ab Mitte der ersten Halbzeit jedoch die junge Heimelf vermehrt die Initiative. Viele Fouls – mal richtig, oft auch falsch entschieden für beide Seiten, sorgten für viele Spielunterbrechungen. Ein gutes Dutzend Standards flogen nun in den Gefahrenraum von HSV-Schlussmann Peter Görres und konnten hier auch nicht immer souverän verteidigt werden.
Die Folge war dann der Gegentreffer kurz vor der Halbzeit. Der Ausgleich aus der Kategorie „Gurkentor“ viel - mehr oder weniger - aus dem Gewühl heraus und wurde in letzter Instanz auch noch derart unglücklich abgefälscht, sodass dieser ohne Abwehrchance über die Grundlinie kullerte (42.).
Mit einem zerfahrenen 1:1-Spielstand ging es dann in den zweiten Durchlauf. Erneut erwischte die Elf von HSV-Trainer Chris Böhme auch hier wieder den besseren Start. Mit der berechtigten Ampelkarte für Salentin (63.) spielte der HSV fortan in Überzahl. Mit der numerischen Überlegenheit wurde das HSV-Spiel jedoch nicht wesentlich besser – die jungen SGler machten die Unterzahl mit hohem läuferischen Aufwand wett.
Die gute Ausgangssituation machten sich die Gäste dann in den Schlussminuten selbst kaputt. Zuerst vertändelte man in letzter Linie einen sicheren Ball und zog anschließend ohne große Not die Notbremse (Frohn| 88.) bevor dann der zuvor erst eingewechselte Ramershoven innerhalb weniger Minuten mit der Ampelkarte (Ball wegschlagen, Foulspiel Torwart) seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies (93.)
Mit 10 (SG Voreifel/Nideggen) gegen 9 (Hambacher Spielverein) ging es also in die Verlängerung. Viele, viele Foulspiele sorgten in der Folge für zahlreiche Spielunterbrechungen. Mehr oder weniger aus dem Nichts gelang dem „kleinen HSV“ aus Hambach dann durch Luca Schlösser, der durch seinen Zwillingsbruder Leon Schlösser mustergültig bedient wurde, in Unterzahl die erneute 2:1- Führung (100.)
In der zweiten Hälfte der Verlängerung antwortete die SG nicht unverdient mit dem 2:2 – Ausgleichstreffer durch Nellessen, der einen langgetretenen Freistoß mit dem Kopf im Tor unterbrachte. Und als sich die nun zahlreich anwesenden Zuschauer (ca. 100) schon auf ein Elfmeterschießen eingestellt hatten, fasste sich Voreifels Eisner aus ca. 20 Metern ein Herz und donnerte die Kugel unhaltbar ins Eck (116.)
Mit schwindenden Kräften war der HSV nochmal alles nach vorne und wurde mit einem Freistoß kurz vor der Sechszehnmetermarkierung belohnt. HSV-Spielführer P.Thauer trat an, versenkte das Leder gekonnt im Eck und rettete seine Mannschaft in der 121. Spielminute in Unterzahl ins Elfmeterschießen.
Hier behielten die HSV-Torschützen die Nerven (Spies, Thauer, Hamacher, Krupp) und ließen dem Heimkeeper keine Abwehrchance. Nach 2 verschossenen Elfmetern auf Seiten der SG stand der Sieger fest und ein unterhaltsamer Pokalkrimi fand mit dem HSV einen glücklichen Sieger.