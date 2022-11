9 gegen 9, zu Gast war der FV Herbolzheim 3

Am Sonntag hieß es 9 gegen 9, zu Gast war der FV Herbolzheim 3. In der anfangs Spielzeit hatten beide sehr zu kämpfen mit dem großen Platz und kamen beide nicht wirklich ins Spiel. Mit der Zeit gab es beiderseits immer vereinzelte Chancen aber niemand konnte eine Führung erzielen weil die Abwehr dicht machte. Im Verlauf das Spiel konnte der Gastgeber immer mehr das Spiel dominieren und erspielte sich mehr ballbesitz und Torchancen aber das letzte Quäntchen Glück für den Führungstreffer fehlte. Durch einen Distanz Schuss in der 27 min von Samuel Kuske konnte der FV Nimburg in Führungen gehen, der Schuss wurde abgefälscht und somit unhaltbar für den Torwart der Gäste. Es gab vereinzelt Wechsel bei der Heimmannschaft und somit wurde mehr Druck auf Herbolzheim ausgeübt. Halbzeitstand 1:0. Nach Anpfiff der zweiten Halbzeit erneuter Wechsel der Gastgeber, es wurde alles nach vorne gelegt und immer mehr Druck auf das Tor des FV Herbolzheim gemacht, die Gäste hatten kaum noch ballbesitz und konnten kein Spiel aufbauen. In der 75 kam der Erlösung Treffer zum 2:0 durch Pascal Lange, super herausgespielt über die außen, Kilian Kniss und Carsten Behrens. Kaum nach Anstoß erobert sich Nimburg erneut den Ball und erzielte das 3:0 durch den frisch eingewechselten Mohand Beryek. Nimburg hatte ab da die Oberhand und hatte das Spiel im Griff bis zu 90 min, als Mirco Bauer ein Fehlpass in der Abwehr macht und es zum Konter kam, aber Pascal Fritsche, hielt den Kasten sauber und es blieb beim 3:0