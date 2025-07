9. Eugen-Essig-Gedächtnisturnier des TSV Flacht: Finaltag abgesagt

Wir sagen danke für 2 grandiose Turniertage!

Unserem Hauptsponsor Stuttgarter Hofbräu gilt es auch in diesem Jahr wieder zu danken für die großzügige Unterstützung für unser Traditionsturnier. Auch unserem Schirmherrn Bürgermeister Jens Milow, sowie den Mannschaften SKV Rutesheim, TSV Heimerdingen, SV Leonberg/Eltingen, SV Gebersheim, TSV Merklingen und TSV Flacht, welche erneut unserer Einladung gefolgt sind, danken wir sehr. Ebenso danken wir dem Schiedsrichterteam der Schiedsrichtergruppe Leonberg, Carsten Giese für die Turnieraufsicht und dem DRK Ortsverein Weissach/Flacht für ihren Einsatz.

Ganz besonders möchten wir uns bei den Helfer*innen aus dem Verein für Ihre Unterstützung an den Turniertagen bedanken, denn ohne das gemeinschaftliche Anpacken wäre eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen. Der größte Dank gilt nicht zuletzt unseren zahlreichen Besuchern und Zuschauern an der Kelterstraße bei den zwei Turniertagen. Allen ein ganz herzliches Dankeschön – bleibt gesund und wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2026 mit der Hoffnung das Turnier in gewohnter Weise wieder durchführen zu können.

Im Namen des TSV Flacht!

Nico Lautenschlager & Bernd Feyler