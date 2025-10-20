9-2 Zweite fegt durch die A-Klasse

Mit einem weiteren Kantersieg bleibt der TBM auf dem grünen Rasen ungeschlagen. Trotz einmaligen Nichtantritt, ausgerechnet gegen Tabellenführer Freimann II., bleibt man vorne dabei.

Auf dem Kunstrasen am Sonntagabend entwickelt sich schnell ein Spiel auf ein Tor. Der Gastgeber wird überrannt. Die sechsfache Torschützin Liliane Raths, Marie Linnemann und Laura Zwick treffen nach Belieben. Mehrfach scheitert man auch an der starken Menzinger Torfrau Paula Triller, die eine zweistellige Niederlage der Gastgeber, mit ihren Paraden verhindern kann.