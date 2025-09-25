8.Spieltag: Spitzenspiel Differdingen - Düdelingen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Die Tabellennachbarn Hostert und Jeunesse trennt ein Punkt, die Gastgeber haben dabei zwei Siege bei insgesamt sieben Zählern geholt, Jeunesse bei deren sechs erst einen Erfolg. Hostert könnte in einem insgesamt als offen anzusehenden Spiel über kleinere Vorteile verfügen, unser Tipp lautet jedoch: Unentschieden.
Nach der Generalabsage vom Mittwoch lautet das Spitzenspiel der 8.Runde Differdingen (3.) - Düdelingen (1.). Der Tabellenplatz des FCD ist umso bemerkenswerter, da man neben dem abgesagten Gastspiel an der „Grenz“ noch zwei weitere Nachholspiele zu bestreiten hat. Trotz manchem Wackler haben die Gastgeber eine weiße Weste, F91 hat eine solche noch fast, bei erst einem Unentschieden und ansonsten nur Siegen. Differdingens Effizienz und gute Abwehr stehen dem z.Z. besten Sturm gegenüber. Unser Tipp: Unentschieden.
Mondorf hat sich in der Spielzeit 25/26 bislang nicht gänzlich unerwartet zu einem Topteam gemausert, auch wenn erst sechs Partien absolviert sind. Diesen positiven Trend wollen und können die Badestädter im Ostduell bei Aufsteiger Canach fortsetzen, wenngleich der FC Jeunesse schon so manchen Gegner in Bedrängnis bringen konnte. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Rodange hat nach einer Negativserie Swift Hesperingen zu Gast – eine schwer zu lösende Aufgabe, vor die der FC Swift trotz immer noch anhaltender „Nebenkriegsschauplätze“ den Fusionsverein aus dem Südwesten stellt. Der Trend als auch zwei von zwei möglichen Auswärtserfolgen sprechen zugunsten Hesperingens. Unser Tipp: Auswärtssieg
Racing – Rosport klingt nach Favorit gegen Außenseiter. Doch der Blick sowohl auf das aktuelle Klassement als auch auf die Formtabelle zeigt das Gegenteil. Trotz eines Rückschlages in Bissen rangiert der FC Victoria weit vor den noch sieglosen Hauptstädtern, die so langsam unter Druck geraten dürften, stellt sich nicht bald das erste Erfolgserlebnis ein. Vielleicht verleiht der klare Pokalerfolg in Echternach (D1) ja, eine Wende einzuleiten. Unser Tipp: Unentschieden.
Mamer belohnte sich trotz oft ordentlicher Leistungen zuletzt nie und musste genau wie Gegner Petingen vier Niederlagen am Stück einstecken. Der Unterschied, der zugunsten des Aufsteigers spricht, sind die zwei Siege, die man im Gegensatz zur UTP bereits verbuchen konnte. In einem insgesamt wohl offenen Spiel könnte Mamer dadurch leichte Vorteile genießen. Unser Tipp: Unentschieden.
Bissen kam in den vergangenen Wochen ins Rollen. Der spielstarke Aufsteiger trifft aber auf einen als noch besser einzuschätzendes Strassen, der seinen angepeilten Platz in den Top 4 z.Z. bereits innehat. Man kann sich ein enges aber gutes Duell am Sonntag erwarten, in dem der Europapokalteilnehmer aufgrund seines stärker besetzten Kaders auf dem Papier Favorit sein wird. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Das Derby zwischen Käerjeng und Niederkorn – nur 3,5 Kilometer liegen zwischen den Anlagen beider Clubs – steht im Zeichen zweier Teams, bei denen die bisherige Saison trotz vorhandenem Potential noch nicht wie gewünscht läuft. Immerhin konnte Käerjeng gegen den anderen Nachbarn aus Petingen vor dem Pokalwochenende seinen ersten Sieg feiern und sollte so gestärkt in das Nachbarduell gehen, vor dem es dem FC Progrès an Ergebniskonstanz fehlt. Die Erfahrung, der Auswärtstrend und auch die Zielsetzung in dieser Saison sprechen aber für Niederkorn. Unser Tipp: Auswärtssieg.
