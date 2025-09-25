8.Spieltag: Spitzenspiel Differdingen - Düdelingen

Racing – Rosport klingt nach Favorit gegen Außenseiter. Doch der Blick sowohl auf das aktuelle Klassement als auch auf die Formtabelle zeigt das Gegenteil. Trotz eines Rückschlages in Bissen rangiert der FC Victoria weit vor den noch sieglosen Hauptstädtern, die so langsam unter Druck geraten dürften, stellt sich nicht bald das erste Erfolgserlebnis ein. Vielleicht verleiht der klare Pokalerfolg in Echternach (D1) ja, eine Wende einzuleiten. Unser Tipp: Unentschieden.

Mamer belohnte sich trotz oft ordentlicher Leistungen zuletzt nie und musste genau wie Gegner Petingen vier Niederlagen am Stück einstecken. Der Unterschied, der zugunsten des Aufsteigers spricht, sind die zwei Siege, die man im Gegensatz zur UTP bereits verbuchen konnte. In einem insgesamt wohl offenen Spiel könnte Mamer dadurch leichte Vorteile genießen. Unser Tipp: Unentschieden.

Bissen kam in den vergangenen Wochen ins Rollen. Der spielstarke Aufsteiger trifft aber auf einen als noch besser einzuschätzendes Strassen, der seinen angepeilten Platz in den Top 4 z.Z. bereits innehat. Man kann sich ein enges aber gutes Duell am Sonntag erwarten, in dem der Europapokalteilnehmer aufgrund seines stärker besetzten Kaders auf dem Papier Favorit sein wird. Unser Tipp: Auswärtssieg.

👉 Tickets für dieses Spiel online auf ticketplaz.lu kaufen (Anzeige)

Das Derby zwischen Käerjeng und Niederkorn – nur 3,5 Kilometer liegen zwischen den Anlagen beider Clubs – steht im Zeichen zweier Teams, bei denen die bisherige Saison trotz vorhandenem Potential noch nicht wie gewünscht läuft. Immerhin konnte Käerjeng gegen den anderen Nachbarn aus Petingen vor dem Pokalwochenende seinen ersten Sieg feiern und sollte so gestärkt in das Nachbarduell gehen, vor dem es dem FC Progrès an Ergebniskonstanz fehlt. Die Erfahrung, der Auswärtstrend und auch die Zielsetzung in dieser Saison sprechen aber für Niederkorn. Unser Tipp: Auswärtssieg.

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)