87 Überraschungseier und 20.000 Euro bei der Trikot-Verlosung

Die Vorfreude steigt. Allmählich zählen die Fans des VfB 03 die Tage bis zum Meisterschaftsauftakt herunter, denn am Samstag, 1. August, startet für die Hildener Fußballer das Abenteuer Regionalliga. Eine große Kulisse ist beim Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt garantiert. Anpfiff der Partie gegen den früheren Oberliga-Rivalen ist um 16 Uhr im Bandsbusch-Stadion. Sportlich und organisatorisch gibt es für den Verein noch einiges zu regeln, doch das Gros der Aufgaben ist erledigt.
Dazu zählt auch die Verlosung der Werbeflächen auf Heim- und Auswärtstrikot für mögliche Sponsoren. Eine Veranstaltung, die schon seit einigen Jahren Tradition ist und das Ziel hat, die Kasse des VfB 03 für die finanziellen Herausforderungen der neuen Saison aufzufüllen. Zur Freude von Daniel Wittke war diesmal die Resonanz noch etwas größer als zu Oberliga-Zeiten. Der Vorsitzende erläuterte: „Leider haben wir für unser Heimtrikot keinen großen Sponsor. Das ist sehr kostspielig und es gibt nur wenige Firmen, die bereit wären, 30.000 Euro hinzulegen. Das Regionalliga-Trikot ist mit gut 50.000 Euro noch einmal mehr wert, doch auch dafür gibt es in Hilden leider keinen Sponsor.“
Stattdessen setzt der Verein auf eine Vielzahl von Kleinsponsoren. „Wir haben inzwischen über 70 Partner, die den VfB unterstützen – das ist schon eine Hausnummer“, betonte Wittke. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga vermeldet der VfB 03 eine steigende Anzahl von Mitgliedern im Business Club des Vereins. Sie konnten im Vorfeld der Saisoneröffnung Lose zum Preis von 250 Euro kaufen und damit die Chance wahren, vielleicht die Brust des Heimtrikots in dieser Saison als Werbefläche zur Verfügung zu haben. Diesmal zählte Wittke 87 Zettel, die in Überraschungseier verpackt in der Lostrommel landeten und eine Einnahme von rund 20.000 Euro für den Klub bedeuteten.
Letztlich gab es am Verlosungstag 14 Preise zu gewinnen. Dazu gehörten nicht nur die Heimtrikotbrust als Werbeträger, sondern auch Ärmel- oder Hosen-Sponsoring, die Anzeigen auf Vorder- und Rückseite des Stadionmagazins und einiges mehr. Optimistisch zeigte sich Daniel Wittke mit Blick auf den Preis ‚Weiße Weste‘: „Jedes Mal, wenn wir im Heimspiel zu null spielen, wird das auf Social Media veröffentlicht – das wird also 17 Mal sein.“ Nicht minder interessant, dass sich mit Jens Stieghorst der Vorsitzende des Lokalrivalen und Oberligisten Ratingen 04/19 wieder in die Riege der Mäzene einreihte, nun Sponsor des ‚Tor-Presenting‘ ist und damit aus Marketinggründen auf möglichst viele Hildener Treffer in der Regionalliga West hoffen wird.
Wie im vergangenen Jahr war das Feld auf der Brust des Auswärtstrikots schon im Vorfeld vergeben. Da prangt auch in dieser Saison „Knaaks Büdchen“. Torsten Schneider, ein Fußballromantiker, der nicht nur in Hilden, sondern landesweit Kioske, Trinkhallen und Lottoannahmestellen betreibt, war es wert, dafür ein Vielfaches mehr an Geld als beim Kauf eines Loses zu investieren.
Während es im Sponsoring bislang rund läuft, gibt es beim Verkauf der Dauerkarten für Sitz- und Stehplätze noch Luft nach oben. 200 Fans haben sich bislang Saisonkarten für die Tribüne gesichert. „Wir hatten ein höheres Ziel, aber das sind immerhin mehr Zuschauer, als wir in der vergangenen Saison bei unseren Heimspielen an der Hoffeldstraße hatten“, sagt Daniel Wittke. Für den Vorsitzenden ist aktuell vor allem wichtig: „Wir haben durch das Sponsoring und andere Bausteine das Geld für die Kosten der Infrastruktur bereits eingesammelt. Dazu zählt auch der Sicherheitsdienst. Das können wir stemmen. Ich freue mich aber auch über jede Karte, die an der Tageskasse verkauft wird.“
Derweil steht längst der Etat für den Sportbetrieb fest, der sich mit rund 250.000 Euro in einer ähnlichen Dimension wie im Aufstiegsjahr bewegen soll. Dieser Wirtschaftsplan war Bestandteil des Antrags auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz. Mit der Etat-Höhe zählen die Hildener definitiv zu den Kellerkindern der Regionalliga West, wie Daniel Wittke bestätigt. Der Vorsitzende erklärt: „Das ist in dieser Liga sicher auch Rekord.“ Die geringe Finanzkraft im Vergleich zur Konkurrenz soll die Mannschaft jedoch wie in der vergangenen Spielzeit mit Teamgeist wettmachen – das ist zumindest die Hoffnung, die sich im Klub hält.