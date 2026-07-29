87 Überraschungseier und 20.000 Euro bei der Trikot-Verlosung

Während es im Sponsoring bislang rund läuft, gibt es beim Verkauf der Dauerkarten für Sitz- und Stehplätze noch Luft nach oben. 200 Fans haben sich bislang Saisonkarten für die Tribüne gesichert. „Wir hatten ein höheres Ziel, aber das sind immerhin mehr Zuschauer, als wir in der vergangenen Saison bei unseren Heimspielen an der Hoffeldstraße hatten“, sagt Daniel Wittke. Für den Vorsitzenden ist aktuell vor allem wichtig: „Wir haben durch das Sponsoring und andere Bausteine das Geld für die Kosten der Infrastruktur bereits eingesammelt. Dazu zählt auch der Sicherheitsdienst. Das können wir stemmen. Ich freue mich aber auch über jede Karte, die an der Tageskasse verkauft wird.“