87 Punkte, 137 Tore – MSV Hilden ist Meister

Der MSV Hilden ist nach dem Abstieg vor vier Jahren zurück in der Kreisliga A. Mit dem ungefährdeten 9:0-Heimsieg gegen Sportfreunde Gerresheim II machte das Team von Cheftrainer Francesco Montefusco am vorletzten Spieltag den Aufstieg perfekt. Im gesamten Saisonverlauf lieferte sich der MSV mit dem SSV Erkrath, und lange Zeit auch mit dem Nachbarn Türkspor Hilden, ein offenes Rennen. In der Endabrechnung behauptete sich das Meisterteam mit 87 Punkten und 137:38 Toren vor den nur zwei Zählern zurückliegenden Erkrathern (143:31).
Türkspor, das dem Aufsteiger am finalen Spieltag mit dem 4:4 einen Punkt abknöpfte, musste aufgrund einer kurzen Schwächephase und sieben verlorenen Punkten im April vorzeitig abreißen lassen, weist aber bei 76 Punkten auf Rang drei mit 170:50 ein tolles Torverhältnis auf. Überragender Akteur: Abdullah Albayrak mit 48 Treffern und 37 Assists bei nur 24 Einsätzen.
Brian Prempeh, der beste Angreifer des Zweiten Erkrath, hat den Routinier am letzten Spieltag mit seinen vier Treffern beim 4:3-Sieg gegen den MSV Düsseldorf II aber tatsächlich noch eingeholt. Ebenfalls 48 Tore und 24 Assists stehen in der Bilanz des 23-Jährigen. Die Dominanz des Führungsduos wird auch dadurch deutlich, dass beide Teams in ihren 32 Begegnungen jeweils nur eine Niederlage quittierten.
Zurück zur Erfolgsgeschichte des MSV Hilden. Dessen teamintern bester Schütze, vor Amin El Hamri (21) und Gianluca Frasca (14), heißt Mohamed Bajut (31 Tore). Mo, wie ihn alle nennen, wechselte im Sommer 2023 vom GSV Langenfeld, spielt beim MSV im offensiven Mittelfeld und ist gleichzeitig Sportlicher Leiter des an der Schützenstraße beheimateten Klubs.
Bajut selbst, in der Saison zuvor ebenfalls bester Torschütze (35), kam aufgrund einer Verletzung in den ersten Saisonwochen erst allmählich in Tritt, erinnert sich aber gerne an den gelungenen Saisonauftakt zurück: „Die ersten zehn Spiele haben wir allesamt gewonnen. Da zeigte sich schon, dass unser Kader, einschließlich der Neuzugänge, in der Breite sehr gut und ausgewogen aufgestellt ist und wir Ausfälle ohne großen Qualitätsverlust kompensieren können. Es hat einfach vieles direkt zusammengepasst.“
Die erste Niederlage, das 3:5 am elften Spieltag beim SC Unterbach II, war unnötig, warf den Spitzenreiter indes nicht aus der Bahn. Der führte schon am Ende der Hinrunde das Feld mit 43 Punkten vor Türkspor (39) und Erkrath (36) an. Auch in der zweiten Saisonhälfte gab sich die Mannschaft um Kapitän Rachid Bajut keine Blöße. Gleichwohl immer dicht gefolgt von den Erkrathern, die ebenfalls keinen Deut nachließen. Der zweite Kräftevergleich endete am 22. März mit 2:2, im Hinspiel auf des Gegners Platz siegte der MSV mit 2:1. Letztlich gaben diese vier Punkte am Ende den Ausschlag.
Francesco Montefusco, im Saisonverlauf von seinen Co-Trainern Oussama Oussayah und Kubilay Öztürk tatkräftig unterstützt, betont im Rückblick: „Wir haben in der zweiten Serie allein schon deshalb nichts liegen lassen, weil Erkrath sich ja auch kaum eine Blöße gab. So waren wir Sonntag für Sonntag gefordert, unsere beste Leistung abzurufen, durften uns zwangsläufig keinen Ausrutscher erlauben. Diese Konstanz, gepaart mit der fußballerischen Qualität im Kader, dem Teamgeist und der vorbildlichen Kameradschaft, das waren die Bausteine für unseren Erfolg“.
Mo Bajut nennt noch einen weiteren wichtigen Faktor: „Wir haben ja vor einem Jahr durch die zwei verlorenen Relegationsspiele gegen den DSC 99 II den Aufstieg nur knapp verpasst. Das war für unsere Jungs trotz des Scheiterns eine Art Reife- und Lernprozess. Wir haben daraus die nötigen Schlüsse gezogen und uns vor Saisonbeginn punktuell verstärkt. Selbst wenn wir in Rückstand gerieten, konnten wir die Spiele noch für uns entscheiden. Ein Zeichen für gute Moral und Vertrauen in die eigene Stärke. Wir haben als Kollektiv einfach sehr gut funktioniert.“
Jetzt blicken sie beim Aufsteiger der kommenden Kreisliga A-Saison gespannt entgegen. Der Spielerkreis soll angesichts der sportlichen Anforderungen in der höheren Klasse verstärkt werden. Die ersten Trainingseinheiten zum Auftakt der Vorbereitung setzte Francesco Montefusco für den 4. und 5. Juli an.