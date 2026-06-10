87 Punkte, 137 Tore – MSV Hilden ist Meister Der Vorsprung auf Verfolger SSV Erkrath beträgt am Ende nur zwei Zähler. Wie eng das Rennen wirklich war – und was den Ausschlag gab. von RP / Elmar Rump · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der MSV Hilden kann den Aufstieg feiern. – Foto: Pascal Hotopp

Der MSV Hilden ist nach dem Abstieg vor vier Jahren zurück in der Kreisliga A. Mit dem ungefährdeten 9:0-Heimsieg gegen Sportfreunde Gerresheim II machte das Team von Cheftrainer Francesco Montefusco am vorletzten Spieltag den Aufstieg perfekt. Im gesamten Saisonverlauf lieferte sich der MSV mit dem SSV Erkrath, und lange Zeit auch mit dem Nachbarn Türkspor Hilden, ein offenes Rennen. In der Endabrechnung behauptete sich das Meisterteam mit 87 Punkten und 137:38 Toren vor den nur zwei Zählern zurückliegenden Erkrathern (143:31).

Türkspor, das dem Aufsteiger am finalen Spieltag mit dem 4:4 einen Punkt abknöpfte, musste aufgrund einer kurzen Schwächephase und sieben verlorenen Punkten im April vorzeitig abreißen lassen, weist aber bei 76 Punkten auf Rang drei mit 170:50 ein tolles Torverhältnis auf. Überragender Akteur: Abdullah Albayrak mit 48 Treffern und 37 Assists bei nur 24 Einsätzen. Brian Prempeh, der beste Angreifer des Zweiten Erkrath, hat den Routinier am letzten Spieltag mit seinen vier Treffern beim 4:3-Sieg gegen den MSV Düsseldorf II aber tatsächlich noch eingeholt. Ebenfalls 48 Tore und 24 Assists stehen in der Bilanz des 23-Jährigen. Die Dominanz des Führungsduos wird auch dadurch deutlich, dass beide Teams in ihren 32 Begegnungen jeweils nur eine Niederlage quittierten.

Von Anfang an hat alles zusammengepasst Zurück zur Erfolgsgeschichte des MSV Hilden. Dessen teamintern bester Schütze, vor Amin El Hamri (21) und Gianluca Frasca (14), heißt Mohamed Bajut (31 Tore). Mo, wie ihn alle nennen, wechselte im Sommer 2023 vom GSV Langenfeld, spielt beim MSV im offensiven Mittelfeld und ist gleichzeitig Sportlicher Leiter des an der Schützenstraße beheimateten Klubs. Bajut selbst, in der Saison zuvor ebenfalls bester Torschütze (35), kam aufgrund einer Verletzung in den ersten Saisonwochen erst allmählich in Tritt, erinnert sich aber gerne an den gelungenen Saisonauftakt zurück: „Die ersten zehn Spiele haben wir allesamt gewonnen. Da zeigte sich schon, dass unser Kader, einschließlich der Neuzugänge, in der Breite sehr gut und ausgewogen aufgestellt ist und wir Ausfälle ohne großen Qualitätsverlust kompensieren können. Es hat einfach vieles direkt zusammengepasst.“