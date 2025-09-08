„85 Prozent reichen nicht“ – ESV Penzberg spielt nur Remis

Mehr Euphoriebremse geht fast nicht. Mit nur einem Zähler aus zwei Heimspielen relativiert der ESV Penzberg binnen vier Tagen seinen tollen Saisonstart in der Kreisklasse 3. Für Wehklagen ist freilich kein Raum. Die Trainer Maximilian Kalus und Eugen Brenninger wussten, dass Leistungsschwankungen zum Lernprozess einer blutjungen Mannschaft gehören. Nach dem 1:1 gegen den SV Eurasburg/Beuerberg nennt Brenninger die Gründe.

Da ist zum einen natürlich die Absenz eines Stammspieler-Quartetts. Kalus ist angeschlagen, aber auch Maximilian Neitzert, Laurin Husenbeth und Ludwig Brock sind Akteure, die in der Regel auf dem Feld stehen – soweit verfügbar. Aber das kann bei einem üppigen Kader und drei Herrenteams nur sehr bedingt eine Ausrede sein. Brenninger wiegelt das auch mit der Bemerkung „ungünstige Vorzeichen“ ab. Vielmehr zielt der frühere Keeper auf einen Umstand, der unerfahrenen Teams gerne widerfährt: Läuft es am Anfang gut, stellt sich schnell Selbstzufriedenheit ein. Brenninger hat die Crux schnell erkannt: „Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, reichen 85 Prozent nicht.“ Ziele, die öffentlich nicht postuliert wurden. Die es aber gibt. Alles andere wäre bei einem Rudel von Talenten, wenigen Routiniers und ehrgeizigen Coaches schwer nachzuvollziehen.

Nun haben die Eisenbahner unter der Woche das zweite Mal in Folge verloren. Erst in Wielenbach, dann gegen Höhenrain. Der instabile Rhythmus ob zahlreicher Spielverlegungen mag hineinspielen, letztlich aber braucht es Geduld und noch mehr Investment in die gemeinsame Sache. „Wir brauchen 110 Prozent und dürfen die einfachen Dinge nicht vergessen“, betont der Coach. Die spielerischen Ansätze, die beide Übungsleiter propagieren, ficht Brenninger keineswegs an. Das soll so sein. Aber Zweikämpfe und Körpersprache braucht es auch. „Da müssen wir wieder hinkommen“, stellt Brenninger klar.