8:5-Finalshow: Stadtamhof gewinnt das eigene Turnier

Zum zweiten Mal hat sich die SpVgg Stadtamhof am Samstag in die Siegerliste des eigenen Hallenturniers eingetragen. Beim Hacker-Pschorr-Hallencup in der Regensburger RT-Halle hielt der Kreisklassist in einem wahnsinnig torreichen Finale den Kreisligisten und Titelverteidiger Freier TuS Regensburg mit 8:5 nieder. Die SpVgg legte in diesem Stadtduell einen Blitzstart hin, zog rasch auf 4:0 davon. Dann war auch der TuS am Zuge und kam zwischenzeitlich nochmal auf 4:6 heran. Hintenraus setzte sich jedoch Stadtamhofs Erfahrung als Hallenmannschaft durch. Dritter wurde der FC Oberhinkofen, der das kleine Finale gegen den FC Laub klar mit 5:1 gewann.

„Spielerisch waren der Freie TuS und der FC Oberhinkofen die besten Teams. Meine Mannschaft hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert und war vor allem in den K.o-Spielen als erfahrene Hallenmannschaft abgezockter“, freute sich Stadtamhofs Trainer Alexander Hofmann über den Triumph beim eigenen Turnier. Hofmann zeichnete zugleich als Hauptorganisator verantwortlich und zog ein zufriedenes Fazit:„Es war ein richtig tolles Turnier mit tollen Gästen und Mannschaften sowie spannenden Spielen mit vielen Toren – insbesondere im Finale.“ Einer weiteren, der dann fünften Auflage des Hacker-Pschorr-Hallencup im nächsten Jahr dürfte nichts im Wege stehen.



In der Tat sahen die Zuschauer sehr viele Tore. Schon in der Vorrunde gab es ein 7:3, zwei 4:3 oder ein 5:3. Als Gruppensieger gingen der Freie TuS und Oberhinkofen hervor, die jeweils alle Spiele gewannen. Dahinter zogen Stadtamhof – punktgleich mit Maxhütte-Haidhof – und der FC Laub als Zweite ins Halbfinale ein. Dort war dann für den Regensburger Hallenkreismeister Laub (3:5 gegen den TuS) und für Oberhinkofen (1:3 gegen Stadtamhof) Endstation. Die teilnehmenden Mannschaften durften sich über zahlreiche Sachpreise freuen.





Die Endplatzierungen:

1. SpVgg Stadtamhof

2. Freier TuS Regensburg

3. FC Oberhinkofen

4. FC Laub

5. Regensburger Turnerschaft

6. FC Maxhütte-Haidhof

7. DJK SV Keilberg

8. SV Sallern Regensburg





