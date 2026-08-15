8402 sehen Meppens ersten Streich: Rankic köpft, Prasse trifft

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Meppen erwischte einen Start nach Maß. Bereits nach zwei Minuten köpfte Nadj nach einer Flanke von Deters erstmals aufs Tor, kurz darauf verpasste Akono nur hauchdünn. In der sechsten Minute klingelte es dann: Deters brachte die erste Ecke scharf an den kurzen Pfosten, Rankic stieg am höchsten und wuchtete den Ball per Kopf zum 1:0 ins Netz.

Der SV Meppen ist in der 3. Liga angekommen. Im ersten Heimspiel der neuen Saison bezwang der Aufsteiger die SG Sonnenhof Großaspach mit 2:0 und durfte vor 8.402 Zuschauern in der Hänsch-Arena die ersten drei Punkte feiern. Stefan Rankic stellte früh die Weichen, Luca Prasse vollendete nach der Pause einen Bilderbuchkonter. Das Ergebnis klingt am Ende deutlicher, als es die Partie über weite Strecken war.

Die Hänsch-Arena war damit früh auf Betriebstemperatur. 8.402 Zuschauer sorgten beim ersten Drittliga-Heimspiel der Saison für einen würdigen Rahmen. Auch aus Großaspach hatte sich ein kleiner, aber hörbarer Mini-Block auf den Weg ins Emsland gemacht, zahlenmäßig überschaubar, dafür mit reichlich Hoffnung im Gepäck.

Und diese Hoffnung war keineswegs unbegründet. Nach dem starken Meppener Beginn kamen die Gäste immer besser ins Spiel. Rossmann setzte einen Abschluss knapp vorbei, ehe Rahn nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite aus spitzem Winkel nur die Latte traf. Meppen zog sich mit zunehmender Spieldauer etwas zurück und suchte sein Glück vor allem über schnelles Umschalten.

Kurz vor der Pause wurde es noch einmal richtig brenzlig. Nach einer Kopfballverlängerung kam Marlon Faß zum Abschluss, doch Meppens Schlussmann verhinderte mit einer starken Parade den Ausgleich. Passend dazu war auch im FuPa-Liveticker der Gäste zu lesen, dass Großaspach „sowas von im Spiel“ sei und ein Ausgleich mittlerweile durchaus verdient wäre, Sätze, die man aus Meppener Sicht zu diesem Zeitpunkt am liebsten gar nicht lesen wollte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Großaspach gefährlich. Rossmann zog aus der Distanz ab und zwang den Meppener Keeper zu einer starken Parade. Doch genau in einer Phase, in der die Gäste weiter auf den Ausgleich drängten, schlug der SVM eiskalt zu.

In der 58. Minute machte Nadj das Spiel schnell und schickte Luca Prasse auf die Reise. Das Meppener Eigengewächs hatte auf der rechten Seite reichlich Wiese vor sich, lief auf das Tor zu und schloss trocken ins kurze Eck zum 2:0 ab. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch und ein Wirkungstreffer für die Gäste.

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Meppen bekam nun Räume und hätte die Partie frühzeitig endgültig entscheiden können. Mißner scheiterte aus spitzem Winkel, wenig später setzte sich Domröse nach einem starken Pass des auffälligen Nadj durch, verzog seinen Abschluss aber. Auf der anderen Seite gab Großaspach nicht auf. Eisele zwang den Meppener Schlussmann mit einem Schlenzer zur nächsten Flugparade, ein Abschluss von Molinari wurde in höchster Not geblockt.

In der Schlussphase schwanden beim SVM sichtbar die Kräfte. Krämpfe machten sich bemerkbar, Meppen konzentrierte sich zunehmend darauf, die Führung über die Zeit zu bringen. Großaspach versuchte noch einmal alles und hätte sich zumindest den Anschlusstreffer verdient gehabt.

In der Nachspielzeit wurde es tatsächlich noch einmal turbulent: Zunächst parierte der Meppener Keeper einen Abschluss, anschließend klärte Sprekelmeyer den Nachschuss in höchster Not vor der Linie. Die Null blieb stehen.

Dann war Schluss und der Jubel in der Hänsch-Arena entsprechend groß. Meppen gewinnt das Duell der Aufsteiger mit 2:0 und holt die ersten Punkte der neuen Drittliga-Saison. Rankic ebnete mit seinem frühen Kopfball den Weg, Prasse sorgte mit seinem Treffer nach einem mustergültigen Konter für die Vorentscheidung.

Großaspach dürfte sich dagegen fragen, wie man nach mehreren hochkarätigen Möglichkeiten ohne eigenen Treffer die Heimreise antreten konnte. Der kleine Gästeblock hatte jedenfalls genügend Szenen gesehen, bei denen der Torjubel schon in der Luft lag. Meppen hatte an diesem Nachmittag jedoch neben viel Einsatz auch einen starken Rückhalt und in den entscheidenden Momenten die nötige Konsequenz auf seiner Seite.

Am Ende stehen drei Punkte, ein Zu-null-Sieg und die Erkenntnis: Der SV Meppen ist endgültig zurück auf der Drittliga-Landkarte.