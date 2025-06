Tzino Kadiu (l.) bleibt dem DSC Wanne-Eickel erhalten. – Foto: Mario Sachsenweger

84 Tore seit 2021: DSC Wanne-Eickel bindet "Lebensversicherung" Kadiu Der Westfalenligist kann einen Haken hinter der wohl wichtigsten Offensivpersonalie setzen.

Tzino Kadiu (34) ist die Lebensversicherung des DSC Wanne-Eickel. Seit seiner Ankunft aus Wiemelhausen 2021 hat der Grieche 84 Tore für die Schwarz-Gelben erzielt und war wohl der entscheidende Faktor, dass der DSC in den vergangenen drei Spielzeiten knapp den Klassenerhalt feiern konnte. In Wanne-Eickel wird Kadiu in seine fünfte Saison gehen, wie der Verein am Freitagabend (6. Juni) bekanntgab.

"Mit der Zusage von Tzino sind wir in der Kaderplanung für die kommende Saison fast am Ziel. Gerade nach drei sehr herausfordernden Jahren, in denen wir stets gegen den Abstieg kämpfen mussten, ist es ein starkes Zeichen, dass Tzino weiterhin an Bord bleibt", sagt Wanne-Eickels Sportlicher Leiter Dustin Blum. "Er ist nicht nur ein erfahrener Torjäger, sondern auch eine wichtige Führungspersönlichkeit – besonders für unsere jungen Spieler, die er kontinuierlich unterstützt und mitzieht. Zudem ist er körperlich topfit und erfreulicherweise sehr selten verletzt." >>> das ist Tzino Kadiu