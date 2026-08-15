8:4-Testspielerfolg der Langquaider B-Junioren
In ihrem zweiten Vorbereitungsspiel traten die neuformierten B-Junioren der (SG) TSV Langquaid bei der klassenhöheren (SG) TSV Abensberg im dortigen neuen Stadion an. In einer lange Zeit ausgeglichenen Begegnung setzten sich die Goldmann-Jungs in der Schlussphase ab und siegten noch deutlich. Dabei ließen sie sich auch vom zwischenzeitlichen 4:4-Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen und bogen mit hoher Laufbereitschaft und starker Mentalität auf die Siegerspur ab. Der schließlich absolut verdiente Erfolg stimmte Trainer Alex Goldmann recht zufrieden und zuversichtlich für die Mitte September beginnende Saison in der Spielgruppe.
Kader der (SG) TSV Langquaid: Daniel Galler - Tobias Colotto, Florian Reichl, Rafael Hoffmann, Max Hübner, Simon Kirmeier, Alexander Schwarz, Jacob Böschl, Yazan Alhamdo, Raphael Stummer, Raphael Pernpaintner, Bastian Birkmeier, Veit Karl, Julian Juszczyk, Felix Metzner
Torfolge: 0:1 Alex Schwarz (6.), 1:1 Florian Eichenseer (12.), 1:2 Simon Kirmeier (14.), 1:3 Simon Kirmeier (16.), 2:3 Alexander Mühlbauer (29.), 2:4 Alex Schwarz (34.), 3:4 Luis Kiermayer (44.), 4:4 Fabian Beilfuß (49.), 4:5 Simon Kirmeier (59.), 4:6 Simon Kirmeier (77.), 4:7 Raphael Pernpaintner (78.), 4:8 Felix Metzner (80.)