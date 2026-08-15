– Foto: Alex Goldmann

8:4-Testspielerfolg der Langquaider B-Junioren

In ihrem zweiten Vorbereitungsspiel traten die neuformierten B-Junioren der (SG) TSV Langquaid bei der klassenhöheren (SG) TSV Abensberg im dortigen neuen Stadion an. In einer lange Zeit ausgeglichenen Begegnung setzten sich die Goldmann-Jungs in der Schlussphase ab und siegten noch deutlich. Dabei ließen sie sich auch vom zwischenzeitlichen 4:4-Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen und bogen mit hoher Laufbereitschaft und starker Mentalität auf die Siegerspur ab. Der schließlich absolut verdiente Erfolg stimmte Trainer Alex Goldmann recht zufrieden und zuversichtlich für die Mitte September beginnende Saison in der Spielgruppe.