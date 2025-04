8:4 im Aufstiegsspiel: Heisinger SV kehrt in Bezirksliga zurück

Der Sensation so nah, für die Aufholjagd zum Klassenerhalt hat Karnap dennoch das notwendige Momentum. Gegen den designierten Meister ging der FCK zweimal durch Kakeru Akasaka (5.) und Emir-Berk Gürses (47.) in Führung, Torgarant Joel Beman glich jeweils für die Profi-Zweitvertretung aus (14., 59.). In Durchgang zwei zeigte sich RWE einmal mehr eiskalt und brachte durch weitere Treffer von Marvin Paulsen (69.) und Bema (84.) die Parite außer Reichweite, sodass auch der Anschlusstreffer von Japer de Groat (89.) nichts Zählbares einbringen sollte. Unglücklicherweise für den FCK vergrößerte sich auch noch der Abstand auf das rettende Ufer, der TuS Helene gewann sein Spiel.

Der SC Frintrop ging unter der Woche gegen den ESC Preußen leer aus, so ergab sich Altenessen die große Möglichkeit um punktemäßig auf Platz zwei gleichzuziehen. Zwar ging Katernberg überraschend durch Ibrahim Ajarra in Führung (18.), musste sich in der Folge aber ein Treffer nach dem anderen fangen. Am Ende stand ein überdeutliches 9:1, wodurch Altenessen auch noch in Sachen Tordifferenz auf einem Niveau mit Frintrop steht.