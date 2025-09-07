Markus Waffler (rechts) und der SV Breitenbrunn verloren ein verrücktes Bezirksligaspiel. – Foto: Felix Schmautz

8:4: Absurde Partie in Bach – BSC gibt's spät aus der Hand Bezirksliga Süd, der Sonntag: Schwarzhofen schießt den neuen Letzten Pielenhofen ab +++ Regenstauf wahrt Heimnimbus +++ Thalmassing erkämpft wichtige Punkte in Töging

„Spektakel“ trifft es wohl am besten, was der VfB Bach und der SV Breitenbrunn am Sonntag ablieferten. Zunächst bog der Underdog aus dem Altmühltal einen frühen Rückstand in eine 3:1-Halbzeitführung um. Nach der Pause war Bach am Zug – und wie. Binnen gut 20 Minuten trafen die Blau-Weißen sechs Mal. Endstand: 8:4! Was für ein Resultat in der Bezirksliga.



Torhungrig präsentierte sich früher am Nachmittag auch der SV Schwarzhofen. Die Götz-Elf fügte dem angereisten FC Pielenhofen-Adlersberg eine schmerzhafte 5:1-Packung zu; der FCP beendet den Spieltag als Tabellenletzter. Den Sprung auf Platz 2 verpasst hat derweil der FC Viehhausen, der in Hainsacker nicht über ein 1:1 hinauskam. Bitter lief es für den BSC. Die Regensburger standen an der Parsberger Hatzengrün kurz vor dem Coup, führten 2:0. Zwei späte Tore von schwachen Parsbergern entrissen dem Aufsteiger aber noch den so wichtigen Dreier.



Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Ein sehr dominanter Auftritt meiner Mannschaft! Wir haben die Energie aus dem Hainsacker-Spiel mitgenommen, haben das Spiel von der ersten Minute an beherrscht und unsere Tore gemacht. Der Gegner hat mit seiner einzigen Torchance auf 2:1 verkürzt. Doch wir haben noch vor der Halbzeit das 3:1 erzielt und damit den Weg zum Sieg geebnet. Die zweite Halbzeit verlief ähnlich – ein sehr einseitig geführtes Spiel. Einziges Manko war die Chancenauswertung. Wenn wir die Torchancen besser nutzen, hätte es gut und gerne auch 8:1, 9:1 oder 10:1 ausgehen können. Wir sind zufrieden und jetzt richtet sich der Fokus aufs Derby kommenden Dienstag.“









Sven Hofmann (Co-Trainer TB/ASV Regenstauf): Über den Großteil des Spiels haben wir das Spiel kontrolliert. Deshalb ist es ein ungefährdeter und verdienter Sieg unserer Mannschaft.“









Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Von unserer Seite her war es mit Sicherheit die schwächste Saisonleistung. Wir haben die ersten 70 Minuten überheblich, ohne Körperspannung und ohne die passende Körpersprache gespielt. Dass wir das 2:0 noch aufgeholt haben, war auch der Kondition geschuldet. Ein Sieg wäre nicht verdient gewesen.“



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir konnten aus vier hundertprozentigen Chancen leider nur zwei Tore machen. Zum Schluss raus konnten wir dem Druck des Gegners nicht mehr standhalten. Somit verlieren wir zwei Punkte und Parsberg gewinnt einen.“









Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Heute haben wir wieder ein ganz anderes Gesicht gezeigt und uns einen Zähler redlich erkämpft. Es war ein Spiel mit viel Kampf und wenigen Höhepunkten. Die Gäste hatten insgesamt mehr vom Spiel, allerdings ohne sich entscheidend in Szene zu setzen. Die Punkteteilung geht somit in Ordnung.“



Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Wir haben heute keinen guten Tag erwischt. Es hat kein einziger Spieler Normalform gehabt und dementsprechend können wir mit dem Remis zufrieden sein.“









Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Wir gingen früh in Führung und hatten das Spiel eigentlich im Griff. Ab der 15. Minute jedoch waren wir völlig von der Rolle und haben zu Recht drei Gegentore bekommen. In der Halbzeit haben wir taktisch umgestellt und die zweite Halbzeit völlig verdient mit 7:1 Toren für uns entschieden. Das ist nochmal gut gegangen für uns. Ein verrücktes Spiel.“



Florian Reichold (Trainer SV Breitenbrunn): „Glückwunsch an den VfB Bach zum verdienten Sieg. Wir kamen schwer ins Spiel, verpassten trotzdem das 1:0. Eine schöne Kombination führte dann aus unserer Sicht zum 0:1. Ab hier hatten wir das Spiel gut im Griff und gingen verdient mit der 3:1-Führung in die Halbzeit. Es hätte auch 4:1 stehen können. Was in der zweiten Halbzeit passierte, ist schwer in Worte zu fassen. Ein fraglichen Strafstoß zum Anschlusstreffer hat meine Jungs völlig aus der Bahn geworfen. So darf man sich einfach nicht präsentieren und das wissen die Spieler auch selbst, deshalb bringt es nichts, da weiter darauf einzugehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir heute eine nahezu komplette und gute Bezirksliga-Mannschaft ersetzen mussten. Zu den verletzten Spielern Staudigl, Baumer, Meier, Wolfsteiner und Dirigl kamen Kellermeier, Bögerl und Terbea aus dem Kader der letzten Woche dazu. Die Leistung von Bach soll dies aber sicher nicht schmälern. Es spiegelt nur unsere derzeitige Situation, aus der wir versuchen das Beste zu machen. Wir schütteln uns jetzt ein paar Mal bis Dienstag, bereiten uns auf den nächsten starken Gegner vor und greifen wieder voll an.“









Alexander Sommer (Trainer SV Töging): „Heute war's sehr bitter. In einem Spiel auf Augenhöhe waren phasenweise wir besser und phasenweise Thalmassing. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Chancen, verzeichneten einen Innenpfosten-Schuss sowie ein Tor, das wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Dies war aber sehr, sehr knapp. Dann schoss Thalmassing mit einem Freistoß das 2:1. Sehr bitter, auch wenn man das Einsteigen von Thalmassing betrachtet – sehr oft grenzwertige Fouls. Sehr schade, dass man dadurch Spiele gewinnen darf.“



Oliver Brunnberg (Abteilungsleiter FC Thalmassing): „Ein hartumkämpftes Spiel, aus dem wir als glücklicher Sieger hervorgehen. Unterm Strich ist der Sieg aber verdient, weil wir die etwas bessere Mannschaft waren. Fußballerisch war das von beiden Teams keine Feinkost. Hervorzuheben ist die souveräne und tadellose Schiedsrichterleistung. Nach den vielen Unentschieden konnten wir den Bock umstoßen!“