„83.000 Zuschauer in Dortmund? Da muss man psychisch gefestigt sein"

Mark Borsch spricht über seine Karriere – Foto: Marcel Eichholz

Nach dem Duell zwischen Bayer-Leverkusen und Hamburger SV am 34. Spieltag wurde Schiedsrichter-Assistent Mark Borsch in den „Ruhestand“ verabschiedet. Tobias Stieler, zu dessen Schiedsrichtergespann Borsch zuletzt häufig gehörte, Vertreter vom Fußballverband Niederrhein und René Donné, Vorsitzender im Schiedsrichterausschuss des Kreises Mönchengladbach-Viersen, waren dabei. Auch Vertreter von Leverkusen und Hamburg überreichten dem 49-Jährigen Abschiedsgeschenke. Im Gespräch mit der RP blickt Borsch auf seine „Schiri“-Zeit zurück.

Mark Borsch Das hat sich leider etwas auseinandergelebt. Allerdings bin ich sehr wohl informiert, dass mein Verein dieses Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiert. Zum Empfang werde ich zugegen sein. Ich wünsche dem Verein aber eine zeitnahe Rückkehr in den überregionalen Bereich. Früher war ich ab und zu auf der Anlage ein Spiel anschauen. Freudig erinnere ich mich an eine zufällige Begegnung mit Jupp Heynckes und Granit Xhaka, dessen Schwager dort spielte. Wir drei zeitgleich in Holt auf dem Sportplatz …

Herr Borsch, Ihr Heimatverein ist der B-Ligist Grün-Weiß Holt. Wie verfolgen Sie den Verein heute noch?

Borsch Ich bin aber dem Verein immer treu geblieben, weil mir das schon wichtig war, noch Wurzeln zu dem Stadtteil, in dem ich groß geworden bin, zu haben. Jupp Heynckes war damals ein Idol, sein Bruder war Hausmeister bei mir in der Grundschule und der andere Bruder hatte einen Tante-Emma-Laden im Stadtteil. Mir ist wichtig, zu wissen, wo ich herkomme. Zudem habe ich früher in Rönneter auf dem Aschenplatz Fußball gespielt. Natürlich hat man sich da immer die Knie aufgeschlagen, also sind wir immer rüber auf den „heiligen“ Rasenplatz. Aber wehe der Platzwart kam, da musste man die Beine in die Hand nehmen (lacht).

Sie haben aber noch Verbindungen zum Fußballkreis?

Borsch Genau, die werden auch gepflegt. Ich bin seit über 25 Jahren im Schiedsrichterausschuss, wobei ich in den letzten Jahren nicht mehr ganz so aktiv war. Aber das wird sich wieder intensivieren, jetzt nach der aktiven Zeit.

Sie haben auch mal als aktiver Fußballer angefangen. Wie sind Sie zum Pfeifen gekommen?

Borsch Ich habe Fußball gespielt bei Holt, auch beim 1. FC Mönchengladbach. Parallel habe ich auch Tennis gespielt und war dann aber zwei Jahre in Folge verletzt. Einmal am Fuß, einmal an der Hand und danach habe ich den Anschluss verloren. Dann bin ich mit 17 Jahren Schiedsrichter geworden. Ich war immer schon fußballinteressiert, bin auch zur Borussia gegangen. Als Schiedsrichter habe ich in der Jugend angefangen, später ging es von der Kreisliga immer weiter hoch durch die verschiedenen Ligen. Das ist der Unterschied zu den Spielern: Ein guter A-Jugendspieler kann direkt bei den Profis übernommen werden. Wir als Schiedsrichter durchlaufen jede Liga.

In den Anfangsjahren haben Sie als Schiri gearbeitet, ab 2008 sich dann aber als Assistent spezialisiert. Warum?

Borsch Klassisch in der Schiedsrichterei zu Beginn ist: Man ist Schiedsrichter auf dem Platz, aber auch parallel als Assistent ein oder zwei Ligen höher tätig. So war es bei mir auch. Ich wurde als Assistent immer zwei Klassen höher eingesetzt. Als ich als Schiedsrichter in die Regionalliga aufstieg, bin ich auch als Assistent in die Bundesliga aufgestiegen. Ich habe vier Jahre lang in der dritthöchsten Liga gepfiffen. Hans-Jürgen Weber, mein Obmann beim Westdeutschen-Fußballverband rief mich Ende 2007 an: „Ich würde dich gerne zum FIFA-Assistenten machen. Aber zum Deal gehört, dass du als Schiedsrichter in der Regionalliga aufhörst.“ Den Deal bin ich dann eingegangen.

Haben Sie da nicht etwas aufgegeben?

Borsch Manchmal muss man im Leben eine Entscheidung treffen. Ich habe schon früh meine Qualitäten und größeren Stärken als Assistent erkannt und war dafür auch bereit, mich unterzuordnen und zu unterstützen. Natürlich wäre ich auch gerne als Schiedsrichter in die 2. Bundesliga aufgestiegen und hätte dort gerne Spiele geleitet. Viel weiter wäre es aber bestimmt nicht mehr gegangen. So konnte ich als Assistent unter anderem zu Welt- und Europameisterschaften und zu den Olympischen Spielen, das hätte ich mit Sicherheit als Schiedsrichter nicht erlebt.

Was macht die Arbeit des „Assis“ aus?

Borsch Der Assistent gibt dem Schiedsrichter Sicherheit, Vertrauen und Hilfestellung. Er stellt sich nicht in den Mittelpunkt, sondern ist ein stiller Unterstützer seines „Chefs“. Aktuell unterstützt mit dem VAR noch jemand, der zusätzlich auch Fernsehbilder hat. Damals zählte noch der erste Eindruck für eine Entscheidung.

Mittlerweile gibt es die halbautomatische Abseits-Technologie. Wartet man jetzt grundsätzlich bei einer Abseitsentscheidung zunächst auf ein Signal des Sensors im Ball?

Borsch Nein. Halbautomatisch bedeutet ja nur, dass der Computer errechnet, ob faktisch Abseits oder kein Abseits vorliegt – ob die Abseitsposition dann strafbar ist oder nicht, entscheidet immer noch der Mensch. Das findet aber im Hintergrund im Video Assist Center statt. Die Entscheidung wird aber weiter erstmal auf dem Platz getroffen. Allerdings soll bei der diesjährigen Weltmeisterschaft durch eine neue Technologie der Assistent erstmals ein direktes Signal aufs Ohr bekommen, falls ein Angreifer in Abseitsposition stand.

Was bedeutet das für die Zukunft des Linienrichters?

Borsch Das ist eine sehr spannende Frage und die haben wir uns in der Gruppe der Schiedsrichter auch schon gestellt. Ich glaube schon, dass sich das Schiedsrichter-Dasein und die Assistentenrolle verändern werden, genau wie sich auch Spielsysteme in Fußballmannschaften verändern werden. Ich bin mal gespannt, wie die Technik auch Einfluss darauf nimmt. Schon jetzt gibt es immer wieder Diskussionen, wie Abseits bewertet wird. Es reicht ja, wenn ein Körperteil knapp in Abseitsposition ist. Man muss abwarten, inwiefern die Technik Einzug hält in den nächsten Jahren. Die Fragestellung, ob der Assistentenbereich überhaupt noch zukunftsträchtig ist, wird es sicher geben.

Ihr erstes Bundesligaspiel war im September 2006, ein 1:0-Sieg im Westfalenstadion von Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV. Wie hat sich das angefühlt?

Borsch Es war schon imposant, in Dortmund vor damals 83.000 Zuschauern aufzulaufen. Da muss man schon psychisch gefestigt sein. Der Druck war immens. Damals war es – ohne Video-Assistenten – ja auch so, dass man bis zur Halbzeit nicht wusste, ob eine getroffene Entscheidung richtig ist.

Sie haben seit 2006 bei 355 Bundesligaspielen assistiert. In Ihrem letzten Spiel war auch der HSV beteiligt, der in Leverkusen gespielt hat. Das war eher ein maues 1:1. Waren Sie vom Abschiedsspiel enttäuscht?

Borsch Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich war froh, dass ich insbesondere in der zweiten Hälfte ein ruhiges Spiel hatte und das Spiel geräuschlos über die Bühne gegangen ist. Es war ein rundum toller Tag, ich bin glücklich, dass ich ohne Verletzung und Fehler geblieben bin. Ich kann mit Stolz auf die Saison zurückblicken und habe einen sauberen Abschluss hinbekommen, auch auf die letzten 20 Jahre schaue ich zufrieden und dankbar.

Sie wurden auch verabschiedet…

Borsch Ja, vorher durch die DFB Schiri GmbH auf dem Platz und nach dem Spiel kamen beide Vereinsverantwortliche zu mir und haben ein Trikot in die Kabine gebracht. Das war von den Vereinen sehr wertschätzend. Zudem wurde ich von meiner Familie und zahlreichen Freunden an diesem Tag begleitet, im Stadion unterstützt und verabschiedet. Das war ein emotionaler Tag für mich.

Sie haben jetzt mit 49 Jahren aufgehört. Schon seit einer Weile gibt es nicht mehr diese starre 47-Jahres-Grenze. Hätten Sie also noch weitermachen können?

Borsch Ja, das wäre möglich gewesen. Einerseits waren es private Gründe und andererseits hat der DFB darum gebeten, weil er mich jetzt im Bereich der Nachwuchsförderung einsetzen möchten. Es war ein vernünftiger Abschluss.

Sie erlebten als Assistent einige besondere Spiele dabei. Darunter zwei DFB-Pokalendspiele, ein Champions-League-Endspiel, dazu EM- und WM-Spiele. Haben Sie ein persönliches Highlight?

Borsch Die Frage bekomme ich oft gestellt. Ich kann das gar nicht an einem Highlight festmachen. Das Champions-League-Finale zählt dazu, das ist das größte Spiel in Europa, damals Real gegen Juve. Das war ein ganz tolles Wochenende. Das DFB-Pokalfinale ist das größte Spiel in Deutschland, das auch total im Blickpunkt steht. Ich erinnere mich auch gerne an mein erstes Champions-League-Spiel in Liverpool an der Anfield Road. Auch ein Spiel im berühmten Maracaná-Stadion bei der WM in Brasilien gehört dazu.

Da kommen einige Spiele zusammen…

Borsch … es waren über 700 Spiele im Profibereich. Und mit 82 Champions-League-Spielen bin ich führend in Europa.

Irgendein spezieller Moment, den Sie in Erinnerung behalten?

Borsch Ja, das Phantomtor von Stefan Kießling. Das war sehr prägend. Das ist eine unerklärliche Situation für uns im Team gewesen. Manchmal ist es jedoch gar nicht schlecht, wenn „Fehler“ passieren. Weil man dann auch eigenes Verhalten reflektiert und im Team noch mal die Sinne schärft, was in der Vorbereitung gut oder schlecht gelaufen ist. Letztendlich ist wegen dieses Tores auch die Torlinientechnik eingeführt worden.

In manchen Jahren waren Sie mehr als die Hälfte der Tage eines Jahres unterwegs. Wie steckt man das weg über längere Zeit?

Borsch Bei mir ist ja alles immer auf Kante genäht. Oftmals bin ich erst eine halbe Stunde vor Abflug am Flughafen eingetroffen. Einfach um Zeit einzusparen. Bei einer Stunde mehr pro Spiel summiert sich das am Ende des Jahres bei 50 Spielen schon auf zwei komplette Tage, die man sonst verplempern würde. So paradox es klingt. Trotz der Anspannung und des Drucks rund um ein Spiel im Profibereich ist es mir am Spielort immer gelungen, in der Vorbereitung Kraft für die bevorstehenden Aufgaben zu tanken und mich bestmöglich zu fokussieren. Dies gelang mir durch meine Neugierde für das Unentdeckte.

Und wie geht es einem privat mit den vielen Reisen?

Borsch Ich habe in den letzten 20 Jahren viel Privates liegengelassen und habe sicher viel auf mich und meinen sportlichen Erfolg geschaut. Familie und Freunde habe ich teilweise vernachlässigt und war in vielen Momenten egoistisch. Jetzt freue ich mich darauf, diese Zeit nachzuholen und ein wenig zurückzugeben.

Sie haben auch den ganz normalen Weg des Schiris mitgemacht, von der Kreisliga bis ganz nach oben. Sicherlich herrschte auch schon in den 90er- und 2000er-Jahren ein rauer Ton teilweise gegenüber Schiris. Wie hat sich das Verhalten gegenüber Unparteiischen geändert?

Borsch Das Verhältnis zwischen den Vereinen und Schiedsrichtern ist grundsätzlich gut, da findet auch ein regelmäßiger Austausch statt. Insbesondere zur Corona-Zeit hatte ich das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen allen Beteiligten deutlich besser geworden ist. Jeder wusste, wir müssen zusammen durch diese Zeit und jeder hat sich gegenseitig unterstützt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass gerne öffentlich Kritik an der Leistung der Schiedsrichter geübt wird. Dazu tragen teils auch die Medien bei. Ich würde mir wünschen, dass dabei immer der Respekt gewahrt wird, dass man sich in die Augen schauen kann. Natürlich darf von Spielern oder Trainern Kritik geäußert werden, aber muss das immer öffentlich sein oder kann es nicht in einem geschlossenen Raum in einem konstruktiven Dialog stattfinden?

Schiedsrichter sind natürlich in letzter Zeit auch immer mehr in der Öffentlichkeit. Nicht nur durch die Presse, es gibt ja auch unzählige Fußball-Podcasts und Videoformate, in denen es immer um die Schiedsrichter geht. Sieht man das mit Sorge in der Szene?

Borsch Warum denn? Ich komme aus einer Zeit, in der soziale Medien noch nicht so präsent waren und eine so große Rolle gespielt haben. Persönlich bin ich der Meinung, dass dies für meine Karriere eher förderlich war, da wir uns auf unsere Spielleitungen konzentrieren konnten und keine Ablenkung hatten. Auf der anderen Seite ist es eine große Chance, sich über die sozialen Medien und durch weitere Formate der Öffentlichkeit präsentieren und Inhalte transportieren zu können. Dies schafft eine größere Akzeptanz und weckt Verständnis für unsere Arbeit.

Gab es einen oder vielleicht auch mehrere Spieler, zu denen Sie ein besonders gutes Verhältnis hatten?

Borsch Ja, die gibt es, aber an dieser Stelle möchte ich niemanden besonders hervorheben. Es gibt einige Spieler, die mich in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Rollen begleitet und geprägt haben.

Schauen wir noch mal kurz auf den Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen. Der Schiri-Nachwuchs ist hier gut aufgestellt. Die Lehrgänge sind gerade mit langen Wartelisten ausgebucht. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Borsch Die Entwicklung sehe ich tatsächlich sehr positiv. Wir haben aktuell keine Nachwuchssorgen und wir als Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss können sehr zufrieden mit den Anmeldezahlen und unserer Arbeit sein. Großes Ziel ist nun die Schiedsrichter-Erhaltung, dessen Erreichung ich auch als Pflicht der Vereine sehe.

Schiri sein ist am Anfang mühsam. Weite Anfahrten, wenig Geld, Anfeindungen auf den Plätzen. Was schätzen Sie daran?

Borsch Ja, im Amateurbereich ist es ein Ehrenamt. Meine Anfangsjahre waren auch mühsam, aber sie haben mich gerade in den Punkten Durchsetzungsvermögen, Selbstbewusstsein, Fitness und Kommunikationsfähigkeiten geprägt. Dieses Hobby kann ich aus diesen Gründen jedem Jugendlichen und Heranwachsenden empfehlen.

Im Profibereich hören sie jetzt auf. Geht es denn im Amateurbereich als Schiedsrichter noch weiter oder geht es jetzt eher in die Ausbilder-Richtung?

Borsch Als Schiedsrichter werde ich nicht mehr tätig sein. Ich bin in guten Gesprächen mit der DFB Schiri GmbH. Beidseits ist gewünscht, dass ich Fachverantwortlicher für die Assistenten der 2. Bundesliga und zusätzlich als Assistenten-Coach unterwegs sein werde.

Anfragen als Schiedsrichter-Experte im TV gab es noch nicht?

Borsch Nein, die gab es nicht. Ich bin für Einladungen offen (lacht). Aber mal ehrlich, das sehe ich nicht als meine Rolle.