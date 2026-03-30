8:3 - TuS Hahn gegen perplexe Kemeler im Frühlings-Flow

Acht Tore erzielt - das hat die Mannschaft des TuS Hahn lange nicht mehr vollbracht. Gegen Kemel gelang es. – Foto: Marcel Faust

Taunusstein. Acht Tore erzielt - das gab es bei den A-Liga-Fußballern des TuS Hahn lange nicht mehr. „Zumindest nicht in den letzten Jahren“, da ist sich Mahlon Smith, 2. Vorsitzender, Sportlicher Leiter, Aushilfscoach und bei Bedarf auch Spieler, ganz sicher. Aber nach dem 1:0 beim SV Hallgarten erlebte das Team von Trainer Sascha Brengelmann beim 8:3 (5:1) über den TuS Kemel, der bei einem Sieg Tabellenplatz zwei eingenommen hätte, eine Sternstunde.



„Wir hatten mal das gewisse Tor-Glück und Abwehraussetzer sind diesmal ausgeblieben. Da hat einfach einmal alles geklappt“, freute sich Smith nach dem Spektakel. Er verschwieg aber auch nicht, dass die Kemeler aufgrund ihres tiefen Rasengeläufs mit Handicaps im Trainingsbetrieb zu kämpfen haben. Durch Alexander Simon gingen sie dennoch früh in Führung. Ehe Erik Repp einen Torwart-Patzer zum schnellen Ausgleich nutzte (4.). Abermals Repp, Thorben Oberhag (Elfmeter), Jonas Lenz und Repp zum Dritten schraubten das Ergebnis zur Pause auf 5:1. Happy Hour in Hahn im Jahr des 100-jährigen Bestehens, für das Clubchef Ralf Etz bei der Mannschaft ganz klar die Ansage gemacht hatte: „In dieser Runde will ich auf keinen Fall absteigen.“

Sascha Brengelmann vor Abschied

Kemels 5:2 von Kevin Klyne blieb ein Strohfeuer. Oberhag (nochmals vom Punkt), Felix Kohlstadt, der über die linke Bahn mit seiner Sprintstärke für genauso viel Betrieb sorgte wie Repp über rechts, und Oberhag aus dem Spiel heraus stellten auf 8:2. Robin Römers 8:3 war Kosmetik. Am Ende durften Sascha Brengelmann und seine Schützlinge ihrer Freude freien Lauf lassen. Beim TuS-Coach stehen die Zeichen indes zum Rundenschluss auf Abschied. Aus „privaten Gründen“ ziehe es ihn zurück in die norddeutsche Heimat, schildert Mahlon Smith, der nun bei den Übungseinheiten aushelfen wird, während der Coach im Norden auf Wohnungssuche weilt.

TuS Hahn Gastgeber der Pokalendspiele

Davon abgesehen warten im Jubiläumsjahr Highlights auf der Anlage des TuS Hahn, wo am 14. Mai (15 Uhr) das Pokalendspiel der Aktiven zwischen der SG Orlen und dem TV Idstein über die Bühne geht. Auch das AH-Finale steigt in Hahn. In den Halbfinals Spvgg. Eltville gegen SG Meilingen und SG Hallgarten/Hattenheim gegen TGSV Holzhausen werden am 22. April die Finalisten ermittelt. Am 16. Mai schließt sich ein Hahner Jubiläums-Event an.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: