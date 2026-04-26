8:3-Torspektakel des SC Korb, VfR Murrhardt jubelt, zwei 7:2-Siege

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.
SV Hertmannsweiler – SV Remshalden 2:0
In einer Begegnung, die vor allem durch taktische Disziplin und defensive Stabilität bestach, behielt der SV Hertmannsweiler die Oberhand. Während Remshalden zwar bemüht war, spielerische Akzente zu setzen, fanden sie gegen das kompakte Bollwerk der Hausherren kein Durchkommen. Hertmannsweiler nutzte seine Gelegenheiten eiskalt und sicherte sich durch eine konzentrierte Mannschaftsleistung einen Heimsieg, der den Gästen wenig Raum für Entfaltung ließ.
FSV Waiblingen II – VfL Winterbach 7:1
In Waiblingen erlebten die Zuschauer eine regelrechte Machtdemonstration der FSV-Reserve. Den Torreigen eröffnete Giuseppe Lavorato bereits in der 8. Minute. Winterbach schöpfte nach dem Anschlusstreffer zum 2:1 durch Collin Knabe (37.) kurzzeitig Hoffnung, doch Waiblingen antwortete prompt. Besonders Antonio Di Viesti (24., 77.) und Amour Nnokoson (42., 58.) zeigten sich in Torlaune. Mit weiteren Treffern durch Atakan Kaya und Selim Calcali demontierte die Heimelf den VfL Winterbach nach Belieben und feierte ein Schützenfest, das die spielerische Überlegenheit über 90 Minuten eindrucksvoll unterstrich.
VfR Birkmannsweiler – Anagennisis Schorndorf 3:0
Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der sich beide Teams weitestgehend neutralisierten, zündete der VfR Birkmannsweiler im zweiten Durchgang den Turbo. Nils Andrä brach in der 48. Minute den Bann und brachte die Hausherren auf die Siegerstraße. Schorndorf versuchte zwar zu reagieren, doch die Effizienz der Birkmannsweiler Offensive war an diesem Tag zu groß. Meridon Samahodaj (67.) und Tim Bauer (80.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und besiegelten eine deutliche Heimniederlage für Anagennisis, die im Angriff die nötige Durchschlagskraft vermissen ließen.
TV Weiler/Rems – FC Kosova Kernen 1:1
In einer ausgeglichenen Partie teilten sich der TV Weiler/Rems und der FC Kosova Kernen leistungsgerecht die Punkte. Nachdem die erste Hälfte ohne Tore blieb, sorgte Rinor Krasniqi in der 50. Minute für die Führung der Gäste. Weiler steckte jedoch nicht auf und rannte unermüdlich gegen den Rückstand an. Die Belohnung folgte in der 72. Minute, als Jona Wagner den Ausgleich markierte. In der Schlussphase suchten beide Mannschaften die Entscheidung, doch die stabilen Abwehrreihen ließen keine weiteren Treffer mehr zu, sodass es bei einem für beide Seiten vertretbaren Unentschieden blieb.
SSV Steinach-Reichenbach – 1. FC Hohenacker 2:1
Diese Begegnung bot den Zuschauern eine extrem turbulente Anfangsphase. Cedric Sigle brachte die Gäste aus Hohenacker bereits in der 7. Minute in Führung, doch Steinach-Reichenbach reagierte mit einem beeindruckenden Doppelschlag. Innerhalb von nur sechzig Sekunden drehten Vily Leandre Djine Toukam (14.) und Sascha Diehl (15.) die Partie komplett. Nach diesem furiosen Start entwickelte sich ein leidenschaftlicher Kampf, in dem Hohenacker alles versuchte, um zurückzukommen. Steinach verteidigte den knappen Vorsprung jedoch mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff.
SC Korb – SV Breuningsweiler II 8:3
Das Spiel in Korb entwickelte sich zu einer historischen Ein-Mann-Show von Colin Nägele. Der Korber Torjäger zerlegte die Defensive der Gäste fast im Alleingang und erzielte unglaubliche fünf Treffer (3., 13., 46., 76., 83.). Breuningsweiler II versuchte durch Tore von Santoro und Ferrari gegenzuhalten, doch gegen die offensive Urgewalt der Hausherren war an diesem Tag kein Kraut gewachsen. Mit weiteren Toren durch Mayer, Baus und Tomme knackte der SC Korb die Acht-Tore-Marke und ließ die Zuschauer über ein wahres Offensivspektakel staunen, das in dieser Höhe Seltenheitswert hat.
TB Beinstein – TSV Schornbach II 4:3
In Beinstein bekamen die Fans einen klassischen Schlagabtausch geboten, bei dem die Führung mehrfach das Lager wechselte. Nachdem Beinstein durch Degmayr, Lösch und einen Elfmeter von Vocaturo bereits mit 3:1 führte, bewies Schornbach eine enorme Moral. Czogala und Lednig glichen die Partie bis zur 61. Minute zum 3:3 aus, und das Momentum schien zu kippen. Doch die Freude der Gäste währte nur kurz: Neset Köker markierte nur drei Minuten später (64.) den Siegtreffer für Beinstein. In einer nervenaufreibenden Endphase retteten die Hausherren den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherten sich drei hart erkämpfte Punkte.
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SV Unterweissach II – Großer Alexander Backnang 3:3
In Unterweissach bekamen die Zuschauer ein wahres Spektakel geboten, das bereits in der 1. Minute mit dem Paukenschlag durch Vasilios Chrisostomidis für die Gäste begann. Die Hausherren zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und drehten die Partie durch einen Doppelpack von Denis Krug (25., 37.) vorübergehend. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug der Große Alexander in Person von Alain Haddad (45.+2) zurück. Als Panagiotis Pandazis in der 65. Minute die erneute Führung für Backnang erzielte, sah es lange nach einem Auswärtssieg aus, doch Tom Oestreich rettete in der 85. Minute den Punkt für die SVU-Reserve in diesem turbulenten Schlagabtausch.
VfR Murrhardt – SV Allmersbach II 4:0
Der VfR Murrhardt ließ vor heimischer Kulisse keine Zweifel aufkommen und feierte einen souveränen Heimsieg. Ein unglückliches Eigentor von Emmanuel Obosu (30.) brach den Bann, woraufhin Jan Niklas Schommer nur sechzig Sekunden später (31.) auf 2:0 erhöhte. Allmersbach II fand gegen die abgeklärte Defensive der Murrhardter kein Mittel. In der zweiten Halbzeit schraubten Angelo Sipala (62.) und Lars Kleemann per Foulelfmeter (75.) das Ergebnis in die Höhe und besiegelten eine deutliche Niederlage für die Gäste, die an diesem Tag schlichtweg überfordert waren.
FV Sulzbach/Murr – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 1:3
Ein gut aufgelegter Timo Disch war der entscheidende Faktor beim Auswärtssieg der SGM. Nachdem er seine Farben in der 17. Minute in Führung gebracht hatte, gelang Finn Dieterich (37.) zwar der zwischenzeitliche Ausgleich für Sulzbach, doch im zweiten Durchgang bewies die Spielgemeinschaft den längeren Atem. Erneut war es Disch, der in der 75. Minute zur Stelle war, bevor Ibrahim Iseni in der 81. Minute den Sack endgültig zumachte. Sulzbach kämpfte tapfer, musste sich aber der individuellen Klasse und Effizienz der Gäste beugen.
SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – TSC Murrhardt 2:3
Der TSC Murrhardt schien die Partie bereits nach einer halben Stunde im Sack zu haben. Durch Treffer von Georgios Michailidis (14.) und einen Doppelpack von Berkay Uzun (22., 32.) führten die Gäste komfortabel mit 0:3. Die SGM bewies jedoch eine bemerkenswerte Moral und startete durch Nico Dell'Orzo (45.) kurz vor der Pause die Aufholjagd. Als Sven Kaltenthaler in der 70. Minute auf 2:3 verkürzte, brannte es im Murrhardter Strafraum lichterloh. Am Ende rettete der TSC den knappen Vorsprung mit etwas Glück und viel Leidenschaft über die Zeit.
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – FC Viktoria Backnang 4:0
Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Viktoria noch gut mithalten konnte, brachen nach dem Seitenwechsel alle Dämme. Ein verwandelter Foulelfmeter von Ferris Pressburger (57.) wirkte wie ein Dosenöffner für die Spvgg. David Heeb avancierte anschließend zum Matchwinner, indem er mit einem schnellen Doppelpack (61., 70.) jede Hoffnung der Gäste im Keim erstickte. Den Schlusspunkt unter eine dominante zweite Hälfte setzte Jan Celik pünktlich in der 90. Minute. Ein Erfolg für Kleinaspach, das seine spielerische Überlegenheit nach der Pause eiskalt ausspielte.
TSV Sulzbach-Laufen – FSV Weiler zum Stein 5:2
In Sulzbach-Laufen sahen die Fans eine offensive Machtdemonstration der Hausherren. Jakob Kämmerling (9., 41.) und Ahmet Akin (46., 82.) präsentierten sich in Torlaune und trafen jeweils doppelt. Weiler zum Stein blieb zwar durch Treffer von Marvin Pohl (37.) und Joshua Oestreicher (68.) zeitweise in Schlagdistanz, fand aber defensiv keine Mittel gegen die Wucht des TSV. Benjamin Schmidtkonz (89.) setzte kurz vor dem Ende den Deckel auf eine torreiche Begegnung, in der die Gastgeber vor allem durch ihre körperliche Präsenz und Zielstrebigkeit überzeugten.
FC Welzheim – SV Steinbach 3:2
In einer packenden Schlussphase sicherte sich der FC Welzheim drei hart erkämpfte Punkte. Nachdem Steinbach durch Marius Seitter (8.) früh in Führung gegangen war, drehte Tim Schneidereit die Partie mit zwei Treffern – darunter ein Foulelfmeter (29., 66.) – zugunsten der Welzheimer. Steinbach gab nicht auf und glich durch Thilo Gruber (78.) erneut aus. Das letzte Wort hatte jedoch Marc Folter, der in der 86. Minute goldrichtig stand und den Siegtreffer für die Hausherren markierte. Ein intensives Spiel.
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TSV Michelbach/Bilz – Sportfreunde DJK Bühlerzell 3:2
In Michelbach entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, der vor allem durch die Duelle der Torjäger geprägt war. Die Hausherren legten kurz vor der Pause einen beeindruckenden Zwischenspurt hin: Tim Di Mattia verwandelte in der 37. Minute einen Foulelfmeter, bevor Mathis Kritsch nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Bühlerzell gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte durch Marco Wengert (76.). Als Kritsch in der 84. Minute seinen zweiten Treffer markierte, schien die Partie entschieden, doch Wengert machte es mit seinem Anschluss zum 3:2 in der 89. Minute noch einmal richtig spannend. Am Ende rettete Michelbach den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit.
TSV Hessental – SC Steinbach-Comburg 0:2
In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie bewies der SC Steinbach-Comburg den längeren Atem und eine gnadenlose Effizienz im zweiten Durchgang. Hessental hielt defensiv lange stand, wurde aber kurz nach dem Seitenwechsel eiskalt erwischt. Karim Abu Dia brach in der 50. Minute den Bann, und bevor sich die Hausherren neu sortieren konnten, legte Benny Kiesel in der 59. Minute das 0:2 nach. In der verbleibenden halbe Stunde kontrollierten die Gäste das Geschehen souverän und ließen Hessental kaum Raum für eine nennenswerte Schlussoffensive.
SGM Rosengarten – TSV Vellberg 3:2
Die Zuschauer in Rosengarten sahen ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern. Die SGM startete furios und schien Vellberg nach Toren von Vincent Bilk (3., 21.) und Niklas Diehm (10.) bereits nach 20 Minuten komplett überrollt zu haben. Die Wende deutete sich jedoch in der 31. Minute an, als Louis Schmiedt mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. In Unterzahl geriet Rosengarten im zweiten Durchgang mächtig unter Druck. Kubilay Köksal brachte Vellberg mit einem Doppelpack (55., 84.) wieder in Schlagdistanz. In einer nervenaufreibenden Schlussphase verteidigte die SGM die Führung jedoch mit Mann und Maus und rettete den Sieg ins Ziel.
SC Bühlertann – Spvgg Unterrot 3:1
Der SC Bühlertann lieferte vor heimischer Kulisse eine reife Vorstellung ab und ließ Unterrot über weite Strecken keine Chance. Swen Köbler avancierte zum Matchwinner des Tages: Er eröffnete in der 31. Minute den Torreigen und sorgte in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Dazwischen hatte Dominik Wappler in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt das 2:0 markiert. Der späte Anschlusstreffer durch Tom-Oliver Pongrac (85.) war für die Spvgg Unterrot nur noch Ergebniskosmetik, da Bühlertann das Spiel bis zum Abpfiff fest im Griff hatte.
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SV Brettheim – TV Rot am See 0:3
Vor 250 Zuschauern lieferte der TV Rot am See eine abgeklärte Vorstellung ab. In einer zunächst ausgeglichenen ersten halben Stunde war es Sven Maier, der in der 30. Minute den Bann brach und die Gäste in Führung brachte. Brettheim bemühte sich in der Folge zwar um Struktur, biss sich aber am stabilen Abwehrriegel der Rot am Seer die Zähne aus. In der Schlussphase schwanden bei den Hausherren die Kräfte, was die Gäste eiskalt bestraften: Lars Köber (78.) und Momodu Camara (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und besiegelten den Auswärtssieg, der vor allem auf einer disziplinierten Defensivleistung basierte.
SpVgg Satteldorf II – TSV Gerabronn 7:2
In Satteldorf erlebten die Fans eine phänomenale Ein-Mann-Show in der Anfangsphase. Michael Kranz zerlegte die Defensive aus Gerabronn fast im Alleingang, indem er innerhalb von nur zehn Minuten einen lupenreinen Hattrick (4., 14., 14.) erzielte. Von diesem Schock erholten sich die Gäste über die gesamte Spielzeit nicht mehr. Chris Belesnai (34.) legte noch vor der Pause nach, während der Handelfmeter von Cris Dumalski (39.) lediglich Ergebniskosmetik blieb. Auch im zweiten Durchgang kannte das Spiel nur eine Richtung. Mit weiteren Treffern durch Hofmann, Pastorschak und Albrecht machte die Satteldorfer Reserve das Schützenfest perfekt und unterstrich ihre beeindruckende Spielfreude.
FC Honhardt – VfR Altenmünster 3:5
In Honhardt bekamen die 150 Zuschauer einen klassischen Schlagabtausch mit vielen Toren geboten. Nachdem Fabian Rau (35.) die frühe Führung von Kaan Denizli (12.) per Foulelfmeter ausgeglichen hatte, übernahm der VfR Altenmünster nach dem Seitenwechsel komplett das Kommando. Mit vier aufeinanderfolgenden Treffern durch Schüttler, Denizli, Coltis und Häusinger zogen die Gäste bis zur 78. Minute auf 1:5 davon. Honhardt bewies in den Schlussminuten zwar eine bemerkenswerte Moral, als Petar Zahov (81., 90.) mit einem Doppelpack noch einmal verkürzte, doch für eine echte Wende reichte die Zeit nicht mehr. Altenmünster entführte die drei Punkte dank einer extrem starken Phase im zweiten Durchgang.
SpVgg Gammesfeld – SSV Stimpfach 7:2
Dieses Spiel begann für die SpVgg Gammesfeld denkbar unglücklich, als Frank Rahn bereits in der 10. Minute ein Eigentor unterlief. Doch die Hausherren zeigten eine beeindruckende Reaktion und drehten die Partie noch vor dem Pausenpfiff durch einen dreifachen Schlag von Beck (39.), David Weber (45.) und Schmieg (45.). Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Gammesfelder in einen Rausch und ließen dem SSV Stimpfach nicht den Hauch einer Chance. Besonders das Brüder-Gespann Fabian, Aaron und Tobias Schmieg sorgte für ständige Gefahr und schraubte das Ergebnis auf 7:2 hoch. Ein souveräner Sieg, bei dem die Heimelf den frühen Rückstand mit purer Offensivkraft egalisierte.
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