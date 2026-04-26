8:3-Torspektakel des SC Korb, VfR Murrhardt jubelt, zwei 7:2-Siege

Kreisliga A2:

SV Unterweissach II – Großer Alexander Backnang 3:3

In Unterweissach bekamen die Zuschauer ein wahres Spektakel geboten, das bereits in der 1. Minute mit dem Paukenschlag durch Vasilios Chrisostomidis für die Gäste begann. Die Hausherren zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und drehten die Partie durch einen Doppelpack von Denis Krug (25., 37.) vorübergehend. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug der Große Alexander in Person von Alain Haddad (45.+2) zurück. Als Panagiotis Pandazis in der 65. Minute die erneute Führung für Backnang erzielte, sah es lange nach einem Auswärtssieg aus, doch Tom Oestreich rettete in der 85. Minute den Punkt für die SVU-Reserve in diesem turbulenten Schlagabtausch.

VfR Murrhardt – SV Allmersbach II 4:0

Der VfR Murrhardt ließ vor heimischer Kulisse keine Zweifel aufkommen und feierte einen souveränen Heimsieg. Ein unglückliches Eigentor von Emmanuel Obosu (30.) brach den Bann, woraufhin Jan Niklas Schommer nur sechzig Sekunden später (31.) auf 2:0 erhöhte. Allmersbach II fand gegen die abgeklärte Defensive der Murrhardter kein Mittel. In der zweiten Halbzeit schraubten Angelo Sipala (62.) und Lars Kleemann per Foulelfmeter (75.) das Ergebnis in die Höhe und besiegelten eine deutliche Niederlage für die Gäste, die an diesem Tag schlichtweg überfordert waren.

FV Sulzbach/Murr – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 1:3

Ein gut aufgelegter Timo Disch war der entscheidende Faktor beim Auswärtssieg der SGM. Nachdem er seine Farben in der 17. Minute in Führung gebracht hatte, gelang Finn Dieterich (37.) zwar der zwischenzeitliche Ausgleich für Sulzbach, doch im zweiten Durchgang bewies die Spielgemeinschaft den längeren Atem. Erneut war es Disch, der in der 75. Minute zur Stelle war, bevor Ibrahim Iseni in der 81. Minute den Sack endgültig zumachte. Sulzbach kämpfte tapfer, musste sich aber der individuellen Klasse und Effizienz der Gäste beugen.

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – TSC Murrhardt 2:3

Der TSC Murrhardt schien die Partie bereits nach einer halben Stunde im Sack zu haben. Durch Treffer von Georgios Michailidis (14.) und einen Doppelpack von Berkay Uzun (22., 32.) führten die Gäste komfortabel mit 0:3. Die SGM bewies jedoch eine bemerkenswerte Moral und startete durch Nico Dell'Orzo (45.) kurz vor der Pause die Aufholjagd. Als Sven Kaltenthaler in der 70. Minute auf 2:3 verkürzte, brannte es im Murrhardter Strafraum lichterloh. Am Ende rettete der TSC den knappen Vorsprung mit etwas Glück und viel Leidenschaft über die Zeit.

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – FC Viktoria Backnang 4:0

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Viktoria noch gut mithalten konnte, brachen nach dem Seitenwechsel alle Dämme. Ein verwandelter Foulelfmeter von Ferris Pressburger (57.) wirkte wie ein Dosenöffner für die Spvgg. David Heeb avancierte anschließend zum Matchwinner, indem er mit einem schnellen Doppelpack (61., 70.) jede Hoffnung der Gäste im Keim erstickte. Den Schlusspunkt unter eine dominante zweite Hälfte setzte Jan Celik pünktlich in der 90. Minute. Ein Erfolg für Kleinaspach, das seine spielerische Überlegenheit nach der Pause eiskalt ausspielte.

TSV Sulzbach-Laufen – FSV Weiler zum Stein 5:2

In Sulzbach-Laufen sahen die Fans eine offensive Machtdemonstration der Hausherren. Jakob Kämmerling (9., 41.) und Ahmet Akin (46., 82.) präsentierten sich in Torlaune und trafen jeweils doppelt. Weiler zum Stein blieb zwar durch Treffer von Marvin Pohl (37.) und Joshua Oestreicher (68.) zeitweise in Schlagdistanz, fand aber defensiv keine Mittel gegen die Wucht des TSV. Benjamin Schmidtkonz (89.) setzte kurz vor dem Ende den Deckel auf eine torreiche Begegnung, in der die Gastgeber vor allem durch ihre körperliche Präsenz und Zielstrebigkeit überzeugten.

FC Welzheim – SV Steinbach 3:2

In einer packenden Schlussphase sicherte sich der FC Welzheim drei hart erkämpfte Punkte. Nachdem Steinbach durch Marius Seitter (8.) früh in Führung gegangen war, drehte Tim Schneidereit die Partie mit zwei Treffern – darunter ein Foulelfmeter (29., 66.) – zugunsten der Welzheimer. Steinbach gab nicht auf und glich durch Thilo Gruber (78.) erneut aus. Das letzte Wort hatte jedoch Marc Folter, der in der 86. Minute goldrichtig stand und den Siegtreffer für die Hausherren markierte. Ein intensives Spiel.