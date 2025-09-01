8:3 - Remshalden dreht auf, FC Viktoria Backnang mit 7:1-Torfestival

SV Unterweissach II – SK Fichtenberg 1:3
Die Gäste aus Fichtenberg erwischten den besseren Start: In der 11. Minute verwandelte Marius Ziegler einen Foulelfmeter zur Führung. Philipp Marsch gelang in der 26. Minute der Ausgleich für Unterweissach. Doch nach der Pause drehte Jannik Paxian auf und erzielte in der 60. und 66. Minute einen Doppelpack, der den 1:3-Auswärtssieg perfekt machte.
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – FV Sulzbach/Murr 1:2
Kleinaspach ging in der 28. Minute durch Marcel Hofer in Führung. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Radomir Simeonov Stanchev traf in der 39. Minute zum 1:1. Als schon alles auf ein Remis hindeutete, sicherte Markus Dietz in der 90. Minute mit einem späten Treffer den umjubelten Sieg für den FV Sulzbach/Murr.
TSC Murrhardt – VfR Murrhardt 0:4
Im Stadtduell zeigte sich der VfR Murrhardt gnadenlos effektiv. Jan Niklas Schommer brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung. Im zweiten Durchgang sorgten Eron Demaku (71.) und Yannik Traub per Foulelfmeter (71.) innerhalb weniger Sekunden für die Vorentscheidung. Lars Kleemann setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 0:4.
SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 6:2
Die Gastgeber dominierten die Partie von Beginn an. Tim Stein (15.) eröffnete den Torreigen, ehe Lukas Krawtschuk mit einem Doppelpack in der 23. und 45. Minute auf 3:0 stellte. Direkt nach der Pause erhöhte Stein auf 4:0, bevor Marco Bargel in der 53. Minute den fünften Treffer erzielte. Erbstetten kam durch Martino Maretti (60.) und Jonathan Hauser (73.) zwar zu zwei Treffern, doch Justin Richter setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt. Überschattet wurde die Partie von zwei Gelb-Roten Karten: Luca Weller (65., Althütte) und Nico Krause (66., Erbstetten) mussten vom Platz.
VfL Winterbach II – FC Viktoria Backnang 1:7
Backnang spielte groß auf: Juri Elsenbach (38.) und Arif Genc (41.) sorgten schon vor der Pause für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Osman Ceylan mit einem Doppelpack (55., 63.) nach, bevor Peter Abbo (73., 86.) und erneut Elsenbach (78.) auf 0:7 erhöhten. Der Ehrentreffer für Winterbach fiel in der 90. Minute durch Philip Reininger.
Großer Alexander Backnang – SV Steinbach 3:6
In einer spektakulären Partie ging Steinbach durch Talha Ünal (25.) und Jonas Kolb (41.) in Führung. Kurz nach der Pause brachte Said Abdulrahman (46.) die Gastgeber zurück ins Spiel, ehe Alain Haddad (53.) den Ausgleich besorgte. Doch Steinbach schlug zurück: Taner Bakir (64.) und erneut Ünal (70.) erhöhten auf 2:4. In der Schlussphase trafen Georgios Xanthopoulos per Foulelfmeter (89.) und Arbenit Kryeziu doppelt (89., 90.), sodass am Ende ein 3:6-Sieg für Steinbach stand.
FSV Weiler zum Stein – SV Allmersbach II 2:1
Allmersbach ging in der 22. Minute durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Lion Karsch in Führung. Der FSV ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken: Tobias Ludwig (40.) stellte den Ausgleich her, bevor Elias Scheuing in der 54. Minute das 2:1 erzielte und den Heimsieg perfekt machte.
TSV Sulzbach-Laufen – FC Welzheim 1:5
Der FC Welzheim dominierte die Partie nach Belieben. Kim-Steffen Schmidt traf in der 22. Minute zur Führung, Nico Dyrska legte in der 35. Minute nach. Direkt nach der Pause erhöhte Schmidt auf 0:3. Sanjin Glaser (63.) sorgte zwar für den Anschluss, doch Daniel Gantner (66.) und Nico Dyrska (80.) machten den deutlichen 1:5-Erfolg der Gäste perfekt.