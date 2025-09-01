8:3 - Remshalden dreht auf, FC Viktoria Backnang mit 7:1-Torfestival

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – SV Remshalden 3:8

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Breuningsweiler. Bereits in der 6. Minute brachte Luca Bader die Gäste aus Remshalden in Führung, ehe Gianluca Canzoniero zehn Minuten später zum 1:1 ausglich. Doch der SV Remshalden schlug zurück: Adrian Becker traf in der 22. und 37. Minute doppelt, bevor Cristian Raccuglia in der 58. Minute auf 1:4 stellte. Nur eine Minute später erzielte Becker seinen dritten Treffer des Tages. Der zweite Treffer von Canzoniero in der 60. Minute zum 2:5 brachte nur kurz Hoffnung. Nicolai Geiger (71.) und Nico Bauer (73.) bauten den Vorsprung weiter aus. Marcel Seitz verkürzte in der 76. Minute auf 3:7, ehe Marcel Gischnewski in der 85. Minute den 3:8-Endstand besorgte.

SSV Steinach-Reichenbach – FSV Waiblingen II 2:1

Steinach-Reichenbach erwischte einen Traumstart. Luca Haag traf in der 21. Minute zur Führung, nur eine Minute später erhöhte Vily Leandre Djine Toukam auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Anastasios Pantzaridis in der 28. Minute brachte noch einmal Spannung in die Partie, doch der SSV brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

SV Fellbach II – VfR Birkmannsweiler 2:3

In einem packenden Spiel sicherte sich der VfR Birkmannsweiler knapp den Sieg. Tim Bauer erzielte in der 15. Minute das 0:1, ehe Meridon Samahodaj in der 64. Minute auf 0:2 erhöhte. Ein verwandelter Foulelfmeter von Baran Kara in der 70. Minute ließ Fellbach hoffen, doch Robert Keltsch stellte in der 88. Minute den alten Abstand wieder her. Der Treffer von Julian Spangenberg in der 90. Minute zum 2:3 kam zu spät.

FC Kosova Kernen – SV Hertmannsweiler 4:2

Der SV Hertmannsweiler legte los wie die Feuerwehr und ging durch Boris Antic (7.) und David Weller (9.) schnell mit 0:2 in Führung. Doch der FC Kosova Kernen zeigte Moral: Ersel Ramadani (12.), Marek Zeich (15.) und Ilaz Lani (17.) drehten die Partie mit einem Dreifachschlag innerhalb von fünf Minuten. In der Schlussphase machte Visar Plakaj in der 87. Minute mit dem 4:2 alles klar.

TV Weiler/Rems – Anagennisis Schorndorf 2:0

Der TV Weiler/Rems überzeugte mit einer konzentrierten Vorstellung. Nico Ewelt traf in der 34. Minute zur Führung. Anagennisis drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, doch kurz vor dem Ende sorgte Philipp Klodt in der 89. Minute für den 2:0-Endstand.

1. FC Hohenacker – TSV Schornbach II 0:3

Der TSV Schornbach II erwischte einen Blitzstart: Nick Albeck traf in der 1. Minute zur Führung, Sören Kanapinn legte in der 6. Minute nach. In der Schlussphase sorgte ein verwandelter Foulelfmeter von Albeck in der 81. Minute für den klaren 0:3-Endstand. Kurz zuvor musste Jonas Fröschle vom 1. FC Hohenacker nach Gelb-Rot (80.) vorzeitig vom Platz.

SC Korb – TB Beinstein 3:1

Der SC Korb feierte einen Heimsieg. Alex Mayer brachte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Patric Bartsch erhöhte Fabian Möckel in der 55. Minute auf 2:1. Joel Cseledes setzte in der 88. Minute mit dem Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt.