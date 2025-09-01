 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
8:3 - Remshalden dreht auf, FC Viktoria Backnang mit 7:1-Torfestival

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – SV Remshalden 3:8
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Breuningsweiler. Bereits in der 6. Minute brachte Luca Bader die Gäste aus Remshalden in Führung, ehe Gianluca Canzoniero zehn Minuten später zum 1:1 ausglich. Doch der SV Remshalden schlug zurück: Adrian Becker traf in der 22. und 37. Minute doppelt, bevor Cristian Raccuglia in der 58. Minute auf 1:4 stellte. Nur eine Minute später erzielte Becker seinen dritten Treffer des Tages. Der zweite Treffer von Canzoniero in der 60. Minute zum 2:5 brachte nur kurz Hoffnung. Nicolai Geiger (71.) und Nico Bauer (73.) bauten den Vorsprung weiter aus. Marcel Seitz verkürzte in der 76. Minute auf 3:7, ehe Marcel Gischnewski in der 85. Minute den 3:8-Endstand besorgte.

SSV Steinach-Reichenbach – FSV Waiblingen II 2:1
Steinach-Reichenbach erwischte einen Traumstart. Luca Haag traf in der 21. Minute zur Führung, nur eine Minute später erhöhte Vily Leandre Djine Toukam auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Anastasios Pantzaridis in der 28. Minute brachte noch einmal Spannung in die Partie, doch der SSV brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

SV Fellbach II – VfR Birkmannsweiler 2:3
In einem packenden Spiel sicherte sich der VfR Birkmannsweiler knapp den Sieg. Tim Bauer erzielte in der 15. Minute das 0:1, ehe Meridon Samahodaj in der 64. Minute auf 0:2 erhöhte. Ein verwandelter Foulelfmeter von Baran Kara in der 70. Minute ließ Fellbach hoffen, doch Robert Keltsch stellte in der 88. Minute den alten Abstand wieder her. Der Treffer von Julian Spangenberg in der 90. Minute zum 2:3 kam zu spät.

FC Kosova Kernen – SV Hertmannsweiler 4:2
Der SV Hertmannsweiler legte los wie die Feuerwehr und ging durch Boris Antic (7.) und David Weller (9.) schnell mit 0:2 in Führung. Doch der FC Kosova Kernen zeigte Moral: Ersel Ramadani (12.), Marek Zeich (15.) und Ilaz Lani (17.) drehten die Partie mit einem Dreifachschlag innerhalb von fünf Minuten. In der Schlussphase machte Visar Plakaj in der 87. Minute mit dem 4:2 alles klar.

TV Weiler/Rems – Anagennisis Schorndorf 2:0
Der TV Weiler/Rems überzeugte mit einer konzentrierten Vorstellung. Nico Ewelt traf in der 34. Minute zur Führung. Anagennisis drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, doch kurz vor dem Ende sorgte Philipp Klodt in der 89. Minute für den 2:0-Endstand.

1. FC Hohenacker – TSV Schornbach II 0:3
Der TSV Schornbach II erwischte einen Blitzstart: Nick Albeck traf in der 1. Minute zur Führung, Sören Kanapinn legte in der 6. Minute nach. In der Schlussphase sorgte ein verwandelter Foulelfmeter von Albeck in der 81. Minute für den klaren 0:3-Endstand. Kurz zuvor musste Jonas Fröschle vom 1. FC Hohenacker nach Gelb-Rot (80.) vorzeitig vom Platz.

SC Korb – TB Beinstein 3:1
Der SC Korb feierte einen Heimsieg. Alex Mayer brachte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Patric Bartsch erhöhte Fabian Möckel in der 55. Minute auf 2:1. Joel Cseledes setzte in der 88. Minute mit dem Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt.

Kreisliga A2:

SV Unterweissach II – SK Fichtenberg 1:3
Die Gäste aus Fichtenberg erwischten den besseren Start: In der 11. Minute verwandelte Marius Ziegler einen Foulelfmeter zur Führung. Philipp Marsch gelang in der 26. Minute der Ausgleich für Unterweissach. Doch nach der Pause drehte Jannik Paxian auf und erzielte in der 60. und 66. Minute einen Doppelpack, der den 1:3-Auswärtssieg perfekt machte.

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – FV Sulzbach/Murr 1:2
Kleinaspach ging in der 28. Minute durch Marcel Hofer in Führung. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Radomir Simeonov Stanchev traf in der 39. Minute zum 1:1. Als schon alles auf ein Remis hindeutete, sicherte Markus Dietz in der 90. Minute mit einem späten Treffer den umjubelten Sieg für den FV Sulzbach/Murr.

TSC Murrhardt – VfR Murrhardt 0:4
Im Stadtduell zeigte sich der VfR Murrhardt gnadenlos effektiv. Jan Niklas Schommer brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung. Im zweiten Durchgang sorgten Eron Demaku (71.) und Yannik Traub per Foulelfmeter (71.) innerhalb weniger Sekunden für die Vorentscheidung. Lars Kleemann setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 0:4.

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 6:2
Die Gastgeber dominierten die Partie von Beginn an. Tim Stein (15.) eröffnete den Torreigen, ehe Lukas Krawtschuk mit einem Doppelpack in der 23. und 45. Minute auf 3:0 stellte. Direkt nach der Pause erhöhte Stein auf 4:0, bevor Marco Bargel in der 53. Minute den fünften Treffer erzielte. Erbstetten kam durch Martino Maretti (60.) und Jonathan Hauser (73.) zwar zu zwei Treffern, doch Justin Richter setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt. Überschattet wurde die Partie von zwei Gelb-Roten Karten: Luca Weller (65., Althütte) und Nico Krause (66., Erbstetten) mussten vom Platz.

VfL Winterbach II – FC Viktoria Backnang 1:7
Backnang spielte groß auf: Juri Elsenbach (38.) und Arif Genc (41.) sorgten schon vor der Pause für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Osman Ceylan mit einem Doppelpack (55., 63.) nach, bevor Peter Abbo (73., 86.) und erneut Elsenbach (78.) auf 0:7 erhöhten. Der Ehrentreffer für Winterbach fiel in der 90. Minute durch Philip Reininger.

Großer Alexander Backnang – SV Steinbach 3:6
In einer spektakulären Partie ging Steinbach durch Talha Ünal (25.) und Jonas Kolb (41.) in Führung. Kurz nach der Pause brachte Said Abdulrahman (46.) die Gastgeber zurück ins Spiel, ehe Alain Haddad (53.) den Ausgleich besorgte. Doch Steinbach schlug zurück: Taner Bakir (64.) und erneut Ünal (70.) erhöhten auf 2:4. In der Schlussphase trafen Georgios Xanthopoulos per Foulelfmeter (89.) und Arbenit Kryeziu doppelt (89., 90.), sodass am Ende ein 3:6-Sieg für Steinbach stand.

FSV Weiler zum Stein – SV Allmersbach II 2:1
Allmersbach ging in der 22. Minute durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Lion Karsch in Führung. Der FSV ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken: Tobias Ludwig (40.) stellte den Ausgleich her, bevor Elias Scheuing in der 54. Minute das 2:1 erzielte und den Heimsieg perfekt machte.

TSV Sulzbach-Laufen – FC Welzheim 1:5
Der FC Welzheim dominierte die Partie nach Belieben. Kim-Steffen Schmidt traf in der 22. Minute zur Führung, Nico Dyrska legte in der 35. Minute nach. Direkt nach der Pause erhöhte Schmidt auf 0:3. Sanjin Glaser (63.) sorgte zwar für den Anschluss, doch Daniel Gantner (66.) und Nico Dyrska (80.) machten den deutlichen 1:5-Erfolg der Gäste perfekt.

Kreisliga A3:

Sportfreunde DJK Bühlerzell – TSV Vellberg 3:3
Ein wahres Torfestival sahen die Zuschauer in Bühlerzell. Giulian Klein brachte Vellberg früh in der 11. Minute in Führung, und Marvin Klein legte in der 22. Minute zum 0:2 nach. Doch Bühlerzell kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Maximilian Fischer verkürzte in der 31. Minute, und nur drei Minuten später glich Raphael Funk aus. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Kubilay Köksal traf in der 36. Minute zur erneuten Führung für die Gäste. Noch vor der Pause sorgte erneut Maximilian Fischer in der 42. Minute für das 3:3, das am Ende auch den Endstand markierte. Ein weiterer Aufreger: In der 78. Minute scheiterte Jona Wedde für den TSV Vellberg mit einem Foulelfmeter an Keeper Maximilian Bach.

TSV Ilshofen II – SGM Rosengarten 1:1
Vor rund 100 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Jannis Schierle brachte Ilshofen in der 40. Minute mit einem präzisen Abschluss in Führung. Die Gäste aus Rosengarten ließen nicht locker und belohnten sich in der 58. Minute mit dem Ausgleich durch Vincent Bilk. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es am Ende beim 1:1.

SC Bühlertann – SC Steinbach-Comburg 0:2
Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte ein Foulelfmeter in der 59. Minute, verwandelt von Florian Schreiber, für die Führung der Gäste. In der 80. Minute erhöhte Karim Abu Dia auf 0:2 und sicherte Steinbach-Comburg damit den Auswärtssieg.

TSV Michelbach/Bilz – TSV Hessental 2:1
Der TSV Hessental erwischte den besseren Start: Yannik Frey traf in der 34. Minute zur 0:1-Führung. Michelbach kam jedoch motiviert aus der Pause und glich in der 47. Minute durch Lasse Leutert aus. Ein Foulelfmeter in der 71. Minute, sicher verwandelt von Pascal Dietrich, drehte das Spiel endgültig zugunsten der Gastgeber, die einen wichtigen Heimsieg feierten.

TSV Obersontheim II – Spvgg Unterrot 0:4
Die Spvgg Unterrot ließ in Obersontheim nichts anbrennen. Ein Eigentor von Timo Wolz in der 15. Minute brachte die Gäste früh in Führung. Florentin Stahl erhöhte in der 26. Minute auf 0:2. Nach der Pause traf Janek Mangold in der 68. Minute, bevor ein weiteres Eigentor in der 79. Minute den 0:4-Endstand besiegelte.

Kreisliga A4:

SpVgg Satteldorf II – SpVgg Gammesfeld 0:4
Gammesfeld dominierte die Partie von Beginn an und legte mit einem frühen Treffer von Leo Rohn in der 14. Minute den Grundstein für den klaren Auswärtssieg. Aaron Weber verwandelte in der 21. Minute einen Foulelfmeter zum 0:2. Nach dem Seitenwechsel sorgten Julian Beck (52.) und Marius Beck (60.) für klare Verhältnisse und den 0:4-Endstand.

TV Rot am See – VfR Altenmünster 0:0
Vor 100 Zuschauern blieb die Begegnung torlos. Beide Mannschaften hatten Möglichkeiten, doch entweder fehlte die Präzision im Abschluss oder die Torhüter waren zur Stelle. So stand am Ende ein leistungsgerechtes 0:0, das keinem Team so recht weiterhilft.

TSV Gerabronn – FC Honhardt 2:2
Die Gäste aus Honhardt gingen früh in der 7. Minute durch Joseph Loresch in Führung. Gerabronn steigerte sich in der zweiten Hälfte und belohnte sich: Lucas Schmidt traf in der 62. Minute zum Ausgleich, ehe Cris Dumalski in der 72. Minute das Spiel drehte. Doch Honhardt gab nicht auf – in der 87. Minute erzielte Manuel Kober den 2:2-Endstand in einer intensiven Partie.

SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – TSV Dünsbach 0:4
Dünsbach zeigte sich eiskalt vor dem Tor und feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Jan Klenk brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, ehe Florian Grahm in der 39. Minute auf 0:2 erhöhte. Auch nach der Gelb-Roten Karte für Jan Klenk in der 51. Minute blieb Dünsbach gefährlich: Leon Badent (81.) und Tom Hiller (90.) sorgten für den klaren 0:4-Endstand.

SSV Stimpfach – FC Matzenbach 4:0
Stimpfach ließ zu Hause nichts anbrennen. Johannes Denk eröffnete in der 33. Minute den Torreigen, Kai Kranz erhöhte in der 41. Minute auf 2:0. In der Schlussphase sorgte Patrick Stegmeier mit einem Doppelpack in der 90. Minute und in der Nachspielzeit (90.+5) für den 4:0-Heimerfolg.

