8:3, 7:4, 7:1 und viele Feldverweise: Was ist da denn los?

Kreisliga A2:

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – SpVgg Stetten/Filder 1:2

Robin Hock brachte die Gäste in der 18. Minute auf Kurs, ehe Tim Schlegel sieben Minuten später das 0:2 folgen ließ. Der GFV meldete sich mit einem verwandelten Foulelfmeter von Vladimiros Gkiagkiaev in der 68. Minute noch einmal zurück. In Unterzahl beendeten beide Mannschaften die Partie: Robert Tolo (GFV Ermis Metanastis Stuttgart) sah in der 59. Minute die Gelb-Rote Karte, ebenso Tim Fischer (SpVgg Stetten/Filder) in der 83. Minute.

SpVgg 1887 Möhringen – FV Germania Degerloch 3:5

Ein torreiches Spiel bot zahlreiche Wendungen. Martin Laasch Quiros erzielte mit einem Doppelpack die frühe 0:2-Führung für die Gäste (23., 38.), ehe Christian Preskitt für Möhringen verkürzte (48.). Doch Marvin Kuhn stellte den alten Abstand wieder her (53.). In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Ercan Cakir brachte Möhringen noch einmal heran (87.), doch Fabio Filipe Moreira Pereira antwortete doppelt (90., 90.+2). Mattis Necker setzte mit dem 3:5 in der 90.+4 Minute den Schlusspunkt.

TSV Jahn Büsnau – MK Makedonija Stuttgart 7:4

Früher Rückstand, viele Tore, zwei Platzverweise – dieses Spiel bot alles. Aleksandar Stoilov (6.) und Walter Vins per Foulelfmeter (15.) brachten die Gäste mit 0:2 in Front. Doch Büsnau kämpfte sich mit Treffern von Sebastian Lenhardt (27.), Anton Kastler (34.) und erneut Lenhardt (44., Foulelfmeter) zurück. Nach dem zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich durch Nils Genter (57.) drehte Lenhardt mit seinem dritten Tor das Spiel (58.). Danach trugen sich Cedric Hornung (75.), Aleksander Kacarevic (81.), erneut Lenhardt (83.) und Noah Azizu Anaba (90.) in die Torschützenliste ein. Zwei Platzverweise rundeten das hitzige Duell ab: In der 12. Minute sah Hannan Ullah (TSV Jahn Büsnau) nach einem Foulspiel Rot, ebenso Milijan Jeremic (MK Makedonija Stuttgart) in der 88. Minute.

KV Plieningen – FSV Waldebene Stuttgart Ost 7:1

Schon früh rollte die Offensivwelle der Gastgeber: Kevin Gawecki eröffnete in der 3. Minute, Blaz Lucic legte mit einem Hattrick binnen zehn Minuten nach (15., 23., 24.). Gawecki erhöhte auf 5:0 (30.), ehe Justus Press (53.) und erneut Lucic (55.) den Torreigen fortsetzten. Alexander Schulz betrieb per Foulelfmeter in der 69. Minute noch etwas Ergebniskosmetik. Trotz der klaren Führung ließ Plieningen zwei Strafstöße liegen: Anis Ben Salem scheiterte in der 77. Minute am Torwart, Noah Felthaus verfehlte in der 87. Minute ebenfalls das Ziel.

TSV Heumaden – SV Hoffeld 2:0

In einer konzentrierten Vorstellung sicherte sich der TSV Heumaden drei Punkte. Nico Floeter brachte die Hausherren in der 51. Minute auf Kurs, Efe Toygu Küz stellte in der 86. Minute den Endstand her.

HNK Slaven Stuttgart – SV Sillenbuch 1:3

David Milicevic (15.) und Mehmet Özdas (28.) legten für die Gäste früh vor. HNK kam in der 69. Minute durch Tarik Ibrahimbegovic noch einmal heran, doch Tim Schaul entschied das Spiel mit dem 1:3 in der 88. Minute endgültig. Bereits in der ersten Hälfte sah Luka Mijic (HNK Slaven Stuttgart) in der 38. Minute die Gelb-Rote Karte.

