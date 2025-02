8:2! TuS Wagenfeld triumphiert – TSV Luthe am Boden

Hohnstedt zeigte sich auch erfreut über das Zusammenspiel seiner Offensivkräfte: „Man hat gesehen, dass Brüggemann und Nandzik das erste Mal so richtig auch in der Bezirksliga harmoniert haben. Wir haben einfach das Glück, dass wir mit Chris vorne jemanden haben, der aus sechs Chancen fünf macht und sich das alles erarbeitet.“ Trotz des deutlichen Erfolgs warnte der Trainer vor Übermut: „Das war das erste Spiel. Nächste Woche kommt Twistringen, da müssen wir wieder liefern.“

Der Kantersieg war für Wagenfeld der perfekte Start in die Woche. „So geht man natürlich gerne in eine Woche rein“, resümierte Hohnstedt nach dem Spiel. Trotz schwieriger personeller Bedingungen mit elf Ausfällen fand sein Team schnell ins Spiel. „Wir kommen perfekt rein, führen nach zehn Minuten mit 2:0. Dann das 3:0 genau durch das, was wir analysiert haben.“ Besonders die Treffsicherheit von Chris Brüggemann, der fünf Treffer erzielte, und Alexander Nandzik, der zwei Elfmeter herausholte und sicher verwandelte, hob der Trainer hervor.

TSV Luthe: „Ein riesengroßer Rückschritt“

Während Wagenfeld jubelte, herrschte beim TSV Luthe Ernüchterung. „Es fällt schwer, das Spiel heute in Worte zu fassen“, erklärte David Brammer nach der deutlichen Niederlage. „Wir haben es in 90 Minuten nicht in einer einzigen Phase geschafft, ins Spiel zu finden.“ Besonders die fehlende Einstellung bemängelte er: „Laufbereitschaft, Wille, Einsatz, Kampf – all das hat gefehlt. Wir haben dem Gegner Geschenke gemacht.“

Brammer erinnerte an die eigentlich gute Vorbereitung seiner Mannschaft: „Das heute war ein riesengroßer Rückschritt.“ Dennoch gab er sich kämpferisch: „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Wir werden nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen.“ Mit Blick auf die Tabelle ist die Lage für Luthe jedoch prekär. „Wir befinden uns absolut im Abstiegskampf. Jetzt gilt es, schnellstmöglich in die Spur zu kommen.“

Beide Teams blicken nun auf die nächste Partie: Wagenfeld will seine Form gegen Twistringen bestätigen, während Luthe im ersten Heimspiel der Rückrunde Wiedergutmachung betreiben muss.