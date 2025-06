8:2-Sieg: Holzgerlingen fertigt Cannstatt ab und geht in Relegation

Der Meister TSVgg Plattenhardt bestätigte seine Klasse mit einem standesgemäßen 4:1-Heimsieg gegen die Sportvg Feuerbach. Aristidis Perhanidis eröffnete in der 10. Minute, ehe Alexis Moissidis nur drei Minuten später ausglich. Pierre Eiberger brachte Plattenhardt in der 27. Minute erneut in Führung und erhöhte in der 56. Minute auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte erneut Perhanidis in der 74. Minute. Plattenhardt beendet die Saison mit 80 Punkten und einem Torverhältnis von 115:35. Feuerbach schließt die Spielzeit mit 33 Punkten auf Rang 15 ab.

Ein dramatisches Spiel lieferten sich der SV Oberjesingen und der Türkische SV Herrenberg. Ömer Kilic brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung. Ein Eigentor von Belmin Mehicevic in der 48. Minute sorgte für den Ausgleich, ehe Oguz Yüksel in der 50. Minute das 2:1 für Herrenberg markierte. David Schosda (70.) und Nick Röhm (86.) drehten die Partie zugunsten Oberjesingens, doch Mehicevic glich in der 89. Minute erneut aus. Marcel Metzger traf schließlich in der 90. Minute zum umjubelten 4:3-Siegtreffer. Oberjesingen beendet die Saison mit 24 Punkten auf dem vorletzten Platz, Herrenberg steht mit 45 Punkten auf Rang zwölf und spielt die Abstiegsrelegation.

Deckenpfronn zeigte zum Abschluss noch einmal seine Stärke. Niklas Wunsch brachte die Gastgeber in der 44. Minute in Führung, ein Eigentor von Dennis Zschorsch in der 50. Minute erhöhte auf 2:0. Marco Völler traf in der 59. Minute zum 3:0. Ruben Pinheiro Martins verkürzte in der 66. Minute, ehe Jan Modjesch in der 90. Minute den 4:1-Endstand herstellte. Deckenpfronn beendet die Runde mit 63 Punkten auf Platz vier. Musberg schließt mit 49 Zählern auf Rang elf ab.

Mit einem furiosen 8:2 fertigte die SpVgg Holzgerlingen den direkten Konkurrenten aus Cannstatt ab und sicherte sich verdient den Relegationsplatz. Marco Quaranta (21.) eröffnete den Torreigen, Michael Ziegler glich in der 28. Minute aus. Dann spielte sich Max Horn mit Treffern in der 48., 55. und 57. Minute in den Vordergrund. Julius Hamm legte in der 60. und 75. Minute nach, Fynn Wohlbold traf in der 76., Sefa Yilmaz in der 80. Minute. Aimar Lizoain Garayoa sorgte in der 88. Minute für das 8:2. Holzgerlingen zieht mit 70 Punkten auf Rang zwei vorbei, Cannstatt muss mit 68 Punkten und Platz drei vorliebnehmen.

Der SV Vaihingen sicherte sich mit einem 2:0 gegen den TSV Rohr Stuttgart den fünften Tabellenplatz. Fabijan Krpan traf in der 38. Minute zur Führung, Maxim Haug erhöhte in der 42. Minute. Rohr kam offensiv kaum zur Geltung. Vaihingen beendet die Saison mit 62 Punkten, Rohr bleibt mit 25 Punkten auf Rang 16 – und steigt ab.

Die TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 steigt trotz 2:0-Heimsieg gegen den ABV Stuttgart ab. Bernhard Kreis traf in der 30. Minute zur Führung und legte in der 90.+6 Minute den zweiten Treffer nach. Der ABV Stuttgart kam zu selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Stuttgart-Münster beendet die Saison mit 44 Punkten auf Rang 13, der ABV landet mit 35 Punkten auf Rang 14 und steigt ebenfalls ab.

Bonlanden gewann eine umkämpfte Partie mit 3:2 gegen den VfL Oberjettingen. Giancarlo Pinna (34.), Jonathan Baur (40.) und Yannic Poet (47.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Luka Kravoscanec (57.) und Yannick Ruß (68.) machten es noch einmal spannend, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Bonlanden wird Sechster mit 59 Punkten, Oberjettingen beendet die Runde mit 50 Punkten auf Platz zehn.

Croatia Stuttgart und der VfL Herrenberg trennten sich in einem ausgeglichenen Spiel 1:1. Marin Vucemilovic brachte Croatia in der 48. Minute in Führung. In der 72. Minute unterlief David Barisic ein Eigentor zum 1:1-Endstand. Beide Teams hatten Chancen, die Punkteteilung geht aber in Ordnung. Croatia landet mit 53 Punkten auf Rang neun, Herrenberg wird Achter mit 54 Punkten.