82 Minuten purer Wille bringen Münsingen die drei Punkte gegen Peiting

Das Münsinger Defensiv-Bollwork leistete gegen Peiting ganze Arbeit. Über 82 Minuten hielten die Gäste die 1:0 Führung und sichern sich damit frühe drei Punkte
Vieles im Fußball entscheidet der Kopf, das zeigte einmal mehr der 1:0-Sieg des SV Münsing beim TSV Peiting. Und das nicht nur, weil das Tor des Tages per Kopfball erzielt wurde. „Athletisch und mental war es irgendwann echt schwierig“, lobte SVM-Coach Martin Grelics, wie seine Mannschaft ihre frühe Führung durch puren Willen nach Hause brachte.
Denn bereits vor dem Anpfiff flatterten mehrere Hiobsbotschaften herein: Mit Luis Hirn meldete sich morgens der erste Innenverteidiger krank; in Peiting angekommen verletzte sich mit Johannes Gebel ein weiterer dieser Zunft beim Aufwärmen. In Summe blieb also nur noch ein Feldspieler auf der Ersatzbank. „War nicht einfach bei Temperaturen von 29 Grad“, sagte Grelics.
Hilfreich war freilich das Tor in Minute acht von Sebastian Schönacher nach einer Ecke. Am wichtigsten war Grelics aber zu betonen, dass der Eckball einer Fair-Play-Aktion von Peitings Tobias Freiberger, einem seiner ehemaligen Schützlinge, entsprang. Der wies den Schiedsrichter nämlich darauf hin, dass er als Letzter am Ball war und es daher Ecke anstatt Abstoß geben müsse. „Muss man ihm hoch anrechen“, so Grelics.
Peiting hatte danach mehr vom Spiel, weil Münsing sich notgedrungen etwas tiefer staffeln musste. Große Torszenen gab es kaum: Keeper Tobias Werner musste in der ersten Hälfte nur einmal mit einem tollen Reflex bei einem Distanzschuss eingreifen. Ansonsten verteidigte Münsing sehr konzentriert und diszipliniert. „Mit Ball müssen wir aber besser werden um für mehr Entlastung zu sorgen“, kritisierte Grelics. Am Ende wurde die Teamleistung trotzdem belohnt: „War jetzt auch mal wieder verdient“, so der Coach. Wenngleich er einräumte, dass der Spielverlauf auch andere Wendungen hätte nehmen können.