82 Minuten purer Wille bringen Münsingen die drei Punkte gegen Peiting

Das Münsinger Defensiv-Bollwork leistete gegen Peiting ganze Arbeit. Über 82 Minuten hielten die Gäste die 1:0 Führung und sichern sich damit frühe drei Punkte

Vieles im Fußball entscheidet der Kopf, das zeigte einmal mehr der 1:0-Sieg des SV Münsing beim TSV Peiting. Und das nicht nur, weil das Tor des Tages per Kopfball erzielt wurde. „Athletisch und mental war es irgendwann echt schwierig“, lobte SVM-Coach Martin Grelics, wie seine Mannschaft ihre frühe Führung durch puren Willen nach Hause brachte.

Denn bereits vor dem Anpfiff flatterten mehrere Hiobsbotschaften herein: Mit Luis Hirn meldete sich morgens der erste Innenverteidiger krank; in Peiting angekommen verletzte sich mit Johannes Gebel ein weiterer dieser Zunft beim Aufwärmen. In Summe blieb also nur noch ein Feldspieler auf der Ersatzbank. „War nicht einfach bei Temperaturen von 29 Grad“, sagte Grelics.