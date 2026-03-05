8:2-Gala: Roggenbuck-Hattrick knackt die 100er-Marke bei Amacspor

Wilhelmshöhe siegt weiter - Amacspor kassiert das 100. Saisontor. – Foto: Thorsten Wiethege (Archiv)

In der Kreisliga A2 Bochum unterstreicht SuS Wilhelmshöhe eindrucksvoll seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel. Mit einem fulminanten 8:2-Sieg gegen Amacspor D. festigt die Mannschaft ihren vierten Tabellenplatz und schickt die Gäste mit einer bitteren Statistik nach Hause.

Vor der Partie waren die Rollen klar verteilt: Wilhelmshöhe lauerte auf Tuchfühlung zur Spitze, während Amacsporam Tabellenende ums Überleben kämpft. Besonders schmerzhaft für die Gäste: Durch die acht Gegentreffer an diesem Spieltag hat Amacspor nun die traurige Marke von 103 Gegentoren in nur 18 Spielen erreicht – im Schnitt schlägt es dort also fast sechs Mal pro Spiel ein.

Der Matchplan der Gäste wurde bereits in der 10. Minute über den Haufen geworfen, als Kaan Mustan Cebeci mit Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Der Platzverweis brach den Gastgebern das Genick, denn in Unterzahl war gegen die Offensivpower der SuS-Elf kein Kraut gewachsen.

Enrico Moreno Krehl eröffnete den Torreigen per Doppelpack (29./33. – einmal per Strafstoß) und steht nun bei 20 Saisontreffern. Als Niclas Roggenbuck kurz vor der Pause auf 3:0 stellte (41.), war die Vorentscheidung gefallen, auch wenn Dennis Pimkin (44.) kurzzeitig Ergebniskosmetik betrieb.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Wilhelmshöhe das Geschehen. Roggenbuck (50.) und Marc-Andre Michel (74.) erhöhten auf 5:1, ehe Issa Junior Camara (83.) das zweite Tor für die Gäste beisteuerte.

Doch was sich in den letzten Minuten abspielte, glich einem Offensiv-Orkan: Niclas Roggenbuck markierte zwischen der 83. und 89. Minute einen Hattrick innerhalb von nur sechs Minuten. Mit seinen Saisontoren 18, 19 und 20 zog er in der vereinsinternen Torjägerliste mit Moreno Krehl gleich.

Durch den Dreier steht Wilhelmshöhe nun bei 33 Punkten und einem Torverhältnis von 68:43 auf Rang 4. Der Anschluss an das Spitzentrio bleibt gewahrt. Amacspor D. hingegen bleibt mit 12 Punkten auf dem 14. Platz stecken und stellt mit nun 103 Gegentreffern die mit Abstand anfälligste Defensive der Liga.