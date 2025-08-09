8:2 des TSV Berg, 5:0 des FC Holzhausen, 5:2 des SV Fellbach

– Foto: Pressefoto Eibner

Die Fortsetzung des 1. Spieltags in der Verbandsliga Württemberg bot den Zuschauern reichlich Tore und packende Spielverläufe. Besonders der TSV Berg und der FC Holzhausen überzeugten mit Kantersiegen, während der VfR Heilbronn in Ehingen kurz vor Schluss noch einen Punkt rettete. Auch der SV Fellbach startete mit einem klaren Auswärtserfolg in Weilimdorf.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Die Partie begann mit viel Spannung, auch wenn die Zuschauer in Waiblingen lange auf Tore warten mussten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Mert Hikmet Arslan die Gäste in der 55. Minute in Führung. Zehn Minuten später schlug Daniel Stölzel für den Aufsteiger zu und glich zum 1:1 aus (66.). Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase: In der 90. Minute verwandelte Nicola Zahner einen Foulelfmeter zur erneuten Führung für Hofherrnweiler. Tim Ulrich Ruth traf zum 1:3-Endstand.

---

Die Begegnung in Schwäbisch Hall nahm schon im ersten Durchgang Fahrt auf. Noah Müller sorgte in der 34. Minute für die Führung der Gäste, die nur drei Minuten später durch Matthias Thomas Gampert ausgebaut wurde. Die Hausherren antworteten prompt: Günter Schmidt brachte sein Team mit dem 1:2-Anschluss kurz vor der Pause zurück ins Spiel. In einer intensiven zweiten Hälfte drängte Schwäbisch Hall auf den Ausgleich, doch kurz vor dem Ende schlug Gampert erneut zu (85.) und besiegelte den Auftaktsieg für die Tübinger.

Ein Auftakt nach Maß für den FC Holzhausen: Früh übernahmen die Hausherren die Kontrolle und gingen in der 18. Minute durch Janik Michel in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Tim Steinhilber mit dem 2:0 (59.) nach, ehe Michel mit einem Doppelschlag in der 74. und 76. Minute auf 4:0 erhöhte. Die Gäste aus Dorfmerkingen fanden keine Antwort auf die druckvolle Spielweise. Den Schlusspunkt setzte Henry Seeger in der 90. Minute zum deutlichen 5:0.

In Ehingen lief zunächst alles für die Gastgeber. Simon Dilger brachte den SSV in der 24. Minute in Führung, und als Maurice Strobel in der 62. Minute vom Punkt antrat, schien die Vorentscheidung möglich – doch der Elfmeter blieb ungenutzt. Diese verpasste Gelegenheit hielt den VfR Heilbronn im Spiel. Die Gäste suchten bis zum Schluss den Weg nach vorn und wurden in der 86. Minute belohnt, als Julian Schiffmann den Ausgleich erzielte und so einen wertvollen Auswärtspunkt sicherte.

Ein Offensivspektakel erlebten die Zuschauer in Berg. Hannes Pöschl erwischte einen Traumstart und erzielte binnen 19 Minuten einen lupenreinen Hattrick (8., 13., 27.). Daniel Schachtschneider legte in der 32. Minute das 4:0 nach. Esslingen verkürzte zwar durch Dorde Smiljic (36.), doch nach der Pause setzte Berg unbeirrt nach: Pöschl traf in der 48. Minute zum vierten Mal, Schachtschneider erhöhte in der 58. Minute. Luis Miguel Pereira Almeida erzielte das zweite Tor für Esslingen (60.), bevor Meris Ajdarpasic (81.) und Jan Büg (86.) den deutlichen 8:2-Endstand herstellten.