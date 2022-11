– Foto: Tom Werny

8:2 - Der TSV Apensen überrollt den TuS Eiche Bargstedt

Landkreis. Am 13. Spieltag sorgte Apensen in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 4 mit dem 8:2 über Bargstedt für Furore. Tabellenführer MTV Hammah musste hart fighten, um nach 0:2-Rückstand noch 3:2 bei Aufsteiger A/O II zu gewinnen.

Apensen hatte zuletzt drei Siege eingefahren, Bargstedt hingegen drei Mal verloren. Im ersten Durchgang waren eventuelle Auswirkungen dieser Bilanzen nicht erkennbar, denn beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Das dokumentierte auch der 2:2-Zwischenstand zur Pause, an dem aber bereits Schwächen im jeweiligen Abwehrverhalten offenkundig wurden.Das änderte sich in Halbzeit zwei deutlich, denn während die Gastgeber hinten jetzt sicher standen, verlor die TuS-Deckung jedwede Ordnung. Unmittelbar nach Wiederanpfiff fiel binnen vier Minuten die Entscheidung über Sieg und Niederlage: Die Hausherren trafen zum 3:2 und 4:2 dank großzügiger Mithilfe der überforderten Gäste-Defensive. Danach fing sich Bargstedt ein wenig, versuchte das Blatt zu drehen, um in den letzten fünf Minuten dann ein wahres Waterloo zu erleben. Vier Treffer gelangen den TSVern in der Endphase, die aus dem Torjubel gar nicht mehr herauskamen. Vierter Sieg in Serie auf der einen, vierte Pleite auf der anderen Seite. Von Zufriedenheit war dann verständlicherweise das Statement von Sieger-Trainer Sönke Ungeheuer geprägt: "45 Minuten lang mussten wir hart arbeiten, dann kam der Doppelschlag und die Sache war gelaufen. Unser Endspurt mit der Torflut war erfreulich, aber der Sieg ist fraglos zu hoch ausgefallen. "TuS-Trainer Marcus Böckmann stand noch lange nach dem Abpfiff auf dem Rasen zwecks Verarbeitung des Geschehenen. "Ich habe in Bargstedt als Trainer schon einige schwierige Passagen durchlebt. Die momentane Situation ist allerdings anders und mehr als prekär, denn zwei Niederlagen mit 1:6 und 2:8 sind schwer zu verarbeiten. Es wird interessant, ob es uns gelingt, die Mannschaft wieder aufzurichten." Tore: 0:1 (15.) Wölfer, 1:1 (37.) Ermel, 1:2 (41.) J. Fitschen, 2:2 (42.) Baldé, 3:2 (46.) Baldé, 4:2 (50., FE) Baldé, 5:2 (85.) Kordistos, 6:2 (89.) Tetzlaff, 7:2 (90.) Ermel, 8:2 (90.) Ermel.

Trotz zweimaliger Führung konnten die Immenbecker die erste Heimniederlage der Saison nicht vermeiden. Die Eintracht spielte eine starke erste Hälfte, in Durchgang zwei drehte ein taktisch klug auftretender Gast die Partie. Daniel Mojen war bester Akteur bei den Gastgebern, die zumindest ein Unentschieden verdient hatten. Trainer Michael Rump musste sich also über ein bitteres Endresultat ärgern, noch mehr erzürnte ihn die Schiedsrichterleistung: "Eine einzige Katastrophe. Zumeist für beide Teams, in entscheidenden Situationen aber waren wir die Leidtragenden." Tore: 1:0 (5.) Malzan, 1:1 (9., FE) Oliveira, 2:1 (25.) Vass, 2:2 (44.) Grabowski, 2:3 (68.) Cordts.

In der spannenden Partie trumpften die Gastgeber groß auf, lagen verdient 2:0 vorne durch den herausragenden Niklas Bergann, mussten in der letzten Viertelstunde aber noch eine bittere Niederlage akzeptieren. Coach Timo Fischer. "Dass wir für diese Top-Leistung unbelohnt blieben, schmerzt sehr. Zudem waren die Gegentore mehr als unglücklich." Der MTV Hammah reagierte nach dem 0:2 mit einem Vierfach-Wechsel, eine spielentscheidende Maßnahme, die zum Erfolg führte. Trainer Hannes Schulz: "Meine Mannschaft hat bis zum Ende an den Sieg geglaubt - das zeugt von Charakterstärke. Gelobt werden muss aber A/O. Das war unser bisher bester Gegner, der einen Punkt verdient gehabt hätte." Nico Horn war beim Sieger auffälligster Akteur. Tore: 1:0 (32.) Bergann, 2:0 (53.) Bergann, 2:1 (74.) Meyer, 2:2 (80.) Horn, 2:3 (87.) Meyer.

Gegen die Cuxhavener gab es für Mu/Ku noch nie einen Punkt. Dabei blieb es und damit endete die Erfolgsbilanz von sieben ungeschlagenen Partien. Nötig war dieses Endresultat nicht unbedingt, denn die Gäste hielten bestens dagegen. Trainer Martin Gerken: "Die Leistung war auf jeden Fall in Ordnung und wenn wir eine der Großchancen aus der ersten Halbzeit nutzen, sieht’s am Ende vielleicht anders aus. Cuxhaven war letztlich effektiver und das brachte die Entscheidung." Tore: 1:0 (23.) Ujvari, 2:0 (34.) L. Graca Oliveira, 2:1 (50.) S. Heitmann, 3:1 (82.) P. Martens, 3:2 (89.) J. Martens, 4:2 (90.) V. Santos de Oliveira.

Der erste Heimsieg für O/O. Eine gute erste Hälfte brachte die verdiente Führung, nach der Pause war dann Verteidigen angesagt. Das klappte mit vereinten Kräften, wobei Youngster Bennet Lüdtke ein Sonderlob einheimste. Trainer Arne Hees: "Nach der Pause war es eine wackelige Angelegenheit, umso mehr freuen wir uns über diesen Zittersieg." Gäste-Coach Dierk Kapke hatte eine engagierte Teamleistung seiner Elf gesehen, aber Zählbares sprang dabei nicht heraus. "Ärgerlich, dass bei so viel Aufwand und Dominanz kein Punkt mitgenommen wird. Pech kam noch hinzu, denn Jonas Vorrath scheiterte am Pfosten." Tor: 1:0 (33.) Wiegmann. Gelb-Rot: Dralle (90., D/A).

Ein maßlos enttäuschter VSV-Trainer Sandy Wilhelm analysierte die klare Niederlage kurz und bündig: "Ein eher peinlicher Auftritt, bei dem wir zu keiner Phase auch den Hauch einer Chance hatten. Hätte Torhüter Daniel Kulinski nicht so großartig gehalten, wäre die ganze Sache zweistellig ausgegangen." Geversdorf fuhr die ersten Punkte überhaupt auf eigener Anlage ein und die Hedendorfer wollen am Samstag im Derby gegen Immenbeck Wiedergutmachung betreiben. Tore: 1:0 (8.) Nordmann, 2:0 (52.) Nordmann, 3:0 (59.) Topcu, 4:0 (77.) Wöbser.