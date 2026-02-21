81 Zweitligaspiele: Heiligenhauser SV holt Ex-Profi heim Der 33-jährige Kölner bringt die Erfahrung aus fast 200 Profispielen mit zu seinem Heimatverein. von red / PM · Heute, 08:39 Uhr · 0 Leser

Unter anderem für Fortuna Köln lief Julius Biada in seiner Profikarriere auf. – Foto: IMAGO

Paukenschlag in der Bezirksliga 1: Der Heiligenhauser SV rüstet für die restliche Spielzeit nach. Mit Julius Biada kehrt ein „verlorener Sohn“ an seine alte Wirkungsstätte zurück, der in den vergangenen Jahren die großen Stadien der Republik gesehen hat. Der 33-jährige Offensivakteur ist ab sofort für den HSV spielberechtigt und schließt damit ein beeindruckendes Kapitel, um dort aufzuhören, wo alles begann.

Ein echter Transfer-Hammer für die Bezirksliga Die Vita des Neuzugangs liest sich beeindruckend. Insgesamt 81 Partien (zehn Tore) in der 2. Bundesliga für Vereine wie den SV Sandhausen, Darmstadt 98 und Eintracht Braunschweig stehen für den gebürtigen Kölner zu Buche. Hinzu kommen 113 Einsätze in der 3. Liga, unter anderem im Trikot des 1. FC Kaiserslautern, von Fortuna Köln und beim 1. FC Saarbrücken. Dabei ist der Weg zurück nach Heiligenhaus eine Rückkehr zu den Wurzeln. Bevor Biada über den Bonner SC und die Nachwuchsabteilungen von Bayer 04 Leverkusen sowie Schalke 04 (33 Spiele, elf Tore für die U23) den Sprung in den Profibereich schaffte, verbrachte er rund zehn Jahre seiner fußballerischen Ausbildung beim HSV.

„Es schließt sich der Kreis“ „Julius hat als Kind und Jugendlicher zehn Jahre bei uns gespielt, ehe er in der B-Jugend zum Bonner SC wechselte und fortan eine sehr erfolgreiche Karriere im Profifußball absolvierte. Nunmehr schließt sich also der Kreis. Wir freuen uns über seine Rückkehr und die damit verbundene sportliche Verstärkung unseres Kaders“, erklärt HSV-Koordinator Marco Hartenfels sichtlich stolz über den geglückten Deal. Auch für Biada selbst, der als beidfüßiger Spielmacher gilt, war der Wechsel eine Herzensangelegenheit: „Der Kontakt zum HSV war nie abgerissen, und für mich war es klar, nach Möglichkeit zum Abschluss meiner aktiven Zeit nochmals da aufzulaufen, wo ich mit dem Fußballspielen begonnen habe.“